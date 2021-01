Theo BBC, kết quả một cuộc thử nghiệm tại Anh cho thấy vaccine NVX-CoV2373 của hãng công nghệ sinh học Mỹ Novavax cho hiệu quả ngừa chủng virus nguyên bản SARS-CoV-2 lên tới hơn 95% nhưng lại không phòng ngừa được biến chủng phát hiện ở Nam Phi.

Đây là 1 trong 6 loại vaccine tiềm năng đang được Chính phủ Mỹ tài trợ thông qua dự án y tế Operation Warp Speed, đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Anh, Mỹ và Mexico.

Kết quả trên được phân tích từ cuộc thử nghiệm tại Anh với hơn 15.000 tình nguyện viên trong độ tuổi từ 18 đến 84, trong đó có 27% người tham gia trên 65 tuổi.

Cụ thể, thử nghiệm cho thấy NVX-CoV2373 có hiệu quả phòng ngừa hơn 95% đối với chủng virus nguyên bản SARS-CoV-2, trên 85% với biến chủng B.1.1.7 phát hiện ở Anh nhưng chỉ hơn 49% với biến chủng B.1.351 ở Nam Phi.

Với NVX-CoV2373, người sử dụng được tiêm vào cơ thể các protein vô hại của virus SARS-CoV-2, từ đó tạo miễn dịch chống lại virus. Đây là công nghệ khác với phương thức di truyền được sử dụng trong vaccine của Pfizer và Moderna - hai vaccine đã được cấp phép và đang được triển khai tiêm chủng tại Anh. Ngược lại với NVX-CoV2373, cả Pfizer và Moderna đều khẳng định vaccine của mình có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa hai biến chủng Covid-19 ở Anh và Nam Phi, dù đây chỉ là kết quả trong phòng thí nghiệm.

NVX-CoV2373 được tiêm hai liều, mỗi liều cách nhau 21 ngày. Vaccine này chỉ cần được bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh, tương tự như vaccine của Moderna. Điều này đồng nghĩa rằng việc phân phối NVX-CoV2373 sẽ bớt phức tạp hơn so với vaccine của Pfizer - cần được bảo quản ở nhiệt độ dưới -70 độ C. Về giá cả, NVX-CoV2373 dự kiến được bán với giá 16 USD/2 liều, rẻ hơn nhiều so với vaccine của Pfizer và Moderna.

Trong thông cáo ngày 28/1, Novavax cho biết đã bắt đầu nghiên cứu nhiều loại vaccine mới để phòng ngừa các biến chủng Covid-19 mới xuất hiện thời gian gần đây. Công ty dự kiến lựa chọn ra loại vaccine tiềm năng sớm nhất có thể để triển khai thử nghiệm trong quý 2 năm nay.

"Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác, cơ quan điều tra và nhà quản lý an toàn dược phẩm trên thế giới để sớm được cấp phép sử dụng vaccine của hãng", ông Stanley Erck, chủ tịch kiêm CEO của Novavax, cho biết.

Giới chức tại Anh nhận định đây là thông tin tích cực và nếu được cơ quan quản lý dược phẩm cấp phép, vaccine của Novavax sẽ là động lực lớn cho chương trình tiêm chủng tại nước này và là một vũ khí mới để ngăn chặn đại dịch Covid-19. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này sẽ đặt 60 triệu liều NVX-CoV2373 nếu vaccine này được cấp phép.

Hai biến chủng Covid-19 ở Anh và Nam Phi được cảnh báo là có khả năng lây nhiễm cao, hiện đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.