Vàng giảm giá, USD tự do tiếp tục đi lên

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 60,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,55 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng thứ Bảy, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 52,15 triệu đồng/lượng và 52,85 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 61 triệu đồng/lượng và 61,7 triệu đồng/lượng, giá mua không thay đổi nhưng giá bán giảm 50.000 đồng/lượng so với hôm thứ Bảy.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 12,2-12,3 triệu đồng/lượng, bằng với mức chênh lệch vào cuối tuần.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.793 USD/oz, giảm 5 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương gần 49,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Vàng vẫn đang chịu áp lực giảm giá do sự cứng rắn hơn kỳ vọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed công bố vào hôm thứ Tư tuần trước cho thấy ngân hàng trung ương này thậm chí đã bán đến việc cắt giảm quy mô bảng cân đối kế toán, thay vì chỉ đẩy nhanh tiến độ cắt giảm chương trình mua tài sản và dự kiến nâng lãi suất 3 lần trong năm nay.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ liên tục tăng mạnh gần đây cũng gây nhiều sức ép giảm lên giá vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng từ mức 1,51% khi kết thúc năm 2021 lên tới 1,8% trong phiên ngày thứ Sáu. Sáng nay, lợi suất này dao động quanh ngưỡng 1,77%.

Đồng USD cũng đang tăng giá, khiến áp lực mất giá lên vàng thêm lớn. Chỉ số Dollar Index sáng nay dao động quanh mốc 95,9 điểm, tăng 0,2% so với đóng cửa tuần trước.

Tuần trước, giá vàng thế giới giảm 1,7%. Chiến lược gia Phillip Streible của Blue Line Futures dự báo “giá vàng sẽ phục hồi sau đợt bán tháo này. Nhiều nhà đầu tư có thể tranh thủ sự điều chỉnh này để mua vàng. Tuy vàng vẫn chưa có chất xúc tác để bứt phá mạnh, nhưng tâm lý về sự cứng rắn của Fed có thể đã lên tới mức cao nhất rồi”.

Nhà phân tích Edward Moya của Oanda nói rằng xét tới việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhanh như vậy, giá vàng tuần này lẽ ra có thể giảm sâu hơn. Ông Moya cho rằng giá 1.770 USD/oz sẽ là mức hỗ trợ của giá vàng trong tuần này.

Còn theo chuyên gia kim loại quý Everett Millman của Gainesville Coins, trong dài hạn vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng. “Cho dù lãi suất có tăng, lạm phát cao vẫn dẫn tới lãi suất thực âm. Điều đó có lợi cho vàng”, ông Millman nói. “Ngoài ra, trong 2 chu kỳ tăng lãi suất gần đây nhất, giá vàng tăng rất tốt ở đầu mỗi chu kỳ. Điều này có thể lặp lại khi Fed bắt đầu nâng lãi suất trong năm nay. Khi đó, giá vàng có thể lên gần 1.900 USD/oz”.

Tuần này sẽ có nhiều dữ liệu vĩ mô của Mỹ được công bố, có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào ngày thứ Tư. Giới phân tích dự báo CPI tháng 12 của Mỹ tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất 40 năm. Ngoài ra, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có cuộc điều trần vào ngày thứ Ba trước một uỷ ban của Thượng viện để chuẩn bị cho việc Thượng viện bỏ phiếu phê chuẩn ông giữ cương vị này thêm 1 nhiệm kỳ.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.550 đồng (mua vào) và 23.610 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở cả hai đầu giá so với cuối tuần. Từ sáng thứ Bảy tới nay, giá USD tự do tưang 70 đồng.

Vietcombank báo giá USD ở mức 22.570 đồng và 22.850 đồng, đi ngang sau khi giảm 40 đồng vào cuối tuần.