Vàng miếng sụt giá, “vênh” thế giới 5,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh đêm qua, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (16/1) sụt 250.000 đồng/lượng. Giá USD tự do tăng vọt lên 23.440 đồng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,8 triệu đồng/lượng và 56,4 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm 250.000 đồng/lượng tại DOJI và giảm 200.000 đồng/lượng tại SJC.

Giá vàng trong nước đã trải qua một tuần giằng co mạnh theo biến động của giá vàng thế giới, dù mức độ tăng-giảm có phần hạn chế hơn. Trong tuần, có lúc giá vàng miếng bán lẻ không giữ được mốc 56 triệu đồng/lượng, song cũng có lúc vọt lên 56,8 triệu đồng/lượng.

Một điểm đáng chú ý của giá vàng trong nước tuần này là sự nới rộng chênh lệch so với giá vàng quốc tế, một dấu hiệu cho thấy giá vàng trong nước giảm chậm hơn mỗi khi giá vàng thế giới tụt dốc. Sáng nay, giá vàng miếng SJC bán lẻ cao hơn giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank khoảng 5,3 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng giảm khoảng 200.000-300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Tập đoàn Phú Quý báo giá nhẫn tròn Phú Quý ở mức 54,3 triệu đồng/lượng và 55 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn Rồng Thăng Long ở mức 54,63 triệu đồng/lượng và 55,33 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 18 USD/oz, tương đương giảm gần 1%, còn 1.829,6 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 51,05 triệu đồng/lượng.

"Tuần này là một tuần biến động mạnh của giá vàng, khi các yếu tố tác động trái chiều cùng lúc gây ảnh hưởng lên giá kim loại quý này", nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga thuộc FXTM phát biểu với trang MarketWatch. "Các nhà đầu cơ vàng giá xuống vui mừng khi chứng kiến đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Trong khi đó, các nhà đầu cơ vàng giá lên cảm thấy được hỗ trợ bởi số ca nhiễm Covid-19 tăng cao và các biện pháp phong tỏa mới được áp dụng".

Đồng USD mạnh lên là "thủ phạm" khiến giá vàng trượt giá phiên này. Mức giá chốt tuần này của vàng là mức thấp nhất kể từ ngày 1/12, theo dữ liệu của FactSet được MarketWatch trích dẫn.

Tính cả tuần, giá vàng thế giới giảm 0,3%, trái ngược với việc giá vàng trong nước tăng. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng trong nước hiện tăng khoảng 300.000 đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 3 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,6% trong phiên ngày thứ Sáu, chốt tuần ở mức 90,75 điểm. Tính cả tuần, chỉ số này tăng 0,8%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất trong 11 tuần trở lại đây. Mức tăng này đưa chỉ số thoát đáy của 3 năm thiết lập vào tuần trước.

Theo hãng tin Reuters, giới đầu tư đang mua mạnh đồng USD để phòng ngừa rủi ro khi đại dịch Covid-19 tiếp tục leo thang ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ. Đồng USD vẫn tăng ngay cả sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden ngày 14/1 đề xuất một kế hoạch kích cầu trị giá 1,9 nghìn tỷ USD.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng là một nguyên nhân gây sức ép mất giá lên vàng. Từ hôm thứ Sáu tuần trước đến nay, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ quanh mức 1,1%, cao nhất kể từ đầu năm ngoái.

Theo giới phân tích, dù đang chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, giá vàng vẫn được hỗ trợ trong dài hạn bởi chủ trương chính sách tài khóa nới lỏng của ông Biden. Ngoài ra, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 14/1 cũng cam kết sẽ không sớm thắt chính sách tiền tệ.

"Với lời hứa của Chủ tịch Fed về việc sẽ không đột ngột thắt chặt chính sách… các nhà đầu cơ giá lên có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ đối với giá vàng. Khả năng giảm giá của vàng vì thế sẽ được hạn chế trong một thời gian dài hơn", nhà phân tích Han Tan thuộc FXTM viết trong một báo cáo ra ngày 15/1.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.390 đồng (mua vào) và 23.440 đồng (bán ra), tăng 30 đồng và 40 đồng so với sáng qua. So với cuối tuần trước, giá USD bán ra trên thị trường tự do hiện tăng 30 đồng.