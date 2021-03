Vàng trượt giá 100.000 đồng/lượng, USD tự do lại vượt 24.000 đồng

Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên đầu tuần tại thị trường châu Á, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (29/3) giảm theo. Giá USD tự do tăng mạnh và tái lập mốc 24.000 đồng, trong khi giá USD tại một số ngân hàng thương mại đi xuống.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 54,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC cũng báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 54,9 triệu đồng/lượng và 55,3 triệu đồng/lượng.

So với sáng thứ Bảy, giá vàng miếng SJC hiện giảm 100.000 đồng/lượng ở hai đầu giá, tại cả DOJI và SJC.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 6,9 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã rút ngắn so với mức trên trên 7 triệu đồng/lượng phổ biến trong tuần trước.

Các sản phẩm vàng 999,9 khác giảm 50.000-100.000 đồng/lượng tùy thương hiệu.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 50,93 triệu đồng/lượng (mua vào) và 51,58 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tương ứng 150.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá, còn 50,85 triệu đồng/lượng và 51,55 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.732,2 USD/oz, giảm 2,1 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York.

Vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm giá từ xu thế mạnh lên của đồng USD. Tâm lý ham thích các tài sản rủi ro gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu, dựa trên kỳ vọng phục hồi kinh tế và chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 được đẩy nhanh ở nhiều quốc gia, cũng khiến vai trò "vịnh tránh bão" của vàng suy giảm.

Tuần trước, giá vàng giảm 0,5%, trong khi chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,9%.

Sáng nay, Dollar Index dao động quanh ngưỡng 92,8 điểm, so với mức 92,7 điểm chốt tuần trước. USD tăng điểm do kinh tế Mỹ phục hồi tốt hơn và chiến dịch tiêm chủng của nước này diễn ra nhanh hơn so với châu Âu. Đây là lý do khiến giới đầu tư mua mạnh USD, song song với việc bán đồng Euro.

Hôm thứ Sáu, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giảm 0,6% khối lượng nắm giữ, tương đương bán ròng hơn 6 tấn vàng. Theo đó, mức nắm giữ của ETF này giảm còn gần 1.037 tấn vàng, từ mức hơn 1.043 tấn vàng vào hôm thứ Năm.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Theo trang Kitco News, giá vàng đang bị giằng co bởi hai luồng quan điểm trái chiều. Nhìn trong ngắn hạn, tâm lý ham thích rủi ro của nhà đầu tư đang cao do kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế dựa trên vaccine, theo đó vàng khó phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn. Nhìn trong dài hạn, rủi ro và bấp bênh kinh tế vẫn lớn, cộng thêm chính sách tiền tệ duy trì nới lỏng của Fed, là lý do để nhiều nhà đầu tư nắm giữ vàng.

"Tôi không ngạc nhiên vì giá vàng chưa bứt phá lên mức cao hơn. Đồng USD vẫn đang vững giá và có thể tăng thêm nữa do tình hình dịch bệnh ở châu Âu. Các dòng vốn sẽ tiếp tục thiên về phía Mỹ", chiến lược gia trưởng Bart Melek của TD Securities nhận xét.

Xét về dài hạn, ông Melek cho rằng giá vàng có thể bứt phá lên vùng 1.900 USD/oz vào cuối năm "vì chúng ta sẽ chứng kiến lạm phát và vì Fed sẽ không sớm thắt chặt chính sách tiền tệ". "Ngoài ra, Chính phủ Mỹ sẽ vay nợ nhiều hơn và chi lớn cho đầu tư cơ sở hạ tầng", ông Melek nói thêm.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.960 đồng (mua vào) và 24.010 đồng (bán ra), tăng 50 đồng so với sáng thứ Bảy. Mốc giá 24.000 đồng được USD tự do thiết lập lần đầu tiên vào tuần trước.

Giá USD niêm yết tại Vietcombank giảm 5 đồng so với cuối tuần, còn 22.990 đồng và 23.170 đồng, tương ứng giá mua và bán.