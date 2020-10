Vàng xuống giá, USD tự do chững lại sau hai ngày sụt giảm

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh vào đêm qua trước khi hồi nhẹ trong sáng nay (23/10), kéo giá vàng trong nước đi xuống. Giá USD tự do ngừng giảm sau hai ngày trượt dốc liên tiếp, trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại giữ ổn định.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,23 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,83 triệu đồng/lượng và 56,33 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm khoảng 70.000 đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng miếng tiếp tục dao động trong vùng hẹp, từ 56,1-56,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, do giá vàng thế giới không có biến động rõ ràng và tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.900 USD/oz. Hiện tại, vàng miếng vẫn giữ một khoảng cách giá tương đối lớn so với giá vàng quốc tế.

Cụ thể, giá vàng thế giới sáng nay tương đương gần 53,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ từ 2,7-2,8 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng giảm nhẹ sáng nay, dao động quanh ngưỡng 54 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 53,3 triệu đồng/lượng và 54,1 triệu đồng/lượng, tương ứng mua và bán. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 53,44 triệu đồng/lượng và 54,09 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.907,3 USD/oz, tăng 1,2 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ, giá vàng giảm 19,2 USD/oz, tương đương giảm 1%, còn 1.906,1 USD/oz.

Vàng chịu áp lực giảm giá do đồng USD hồi phục. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh USD tăng lên mức 93,05 điểm trong phiên sáng nay, sau khi tụt về mức 92,8 điểm trong ngày hôm qua.

Giới đầu tư vẫn đang dõi theo cuộc đàm phán về gói kích cầu mới trong Quốc hội Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 22/10 nói rằng một kế hoạch sẽ sớm được thông qua, trong khi cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói vẫn còn "những khác biệt chính sách quan trọng" mà hai phe Cộng hòa và Dân chủ khó có thể giải quyết trước ngày bầu cử.

Ngoài ra, thị trường cũng dành sự chú ý lớn cho cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là Donald Trump và Joe Biden trước khi cuộc bầu cử bắt đầu.

Giá vàng thế giới khó xác định được xu hướng ở thời điểm chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống 3/11. Tuy nhiên, một số tổ chức dự báo lạc quan về triển vọng giá vàng trong 2021, sau khi giá kim loại quý này tăng khoảng 25% từ đầu năm đến nay.

Trong một báo cáo ra ngày 22/10, ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt mức bình quân 2.300 USD/oz trong 2021, từ mức dự báo bình quân 1.836 USD/oz của năm 2020.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.185 đồng (mua vào) và 23.215 đồng (bán ra), không thay đổi so với hôm qua. Trong hai ngày vừa rồi, giá USD tự do sụt 30 đồng.

Giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank tiếp tục đi ngang ở mức 23.090 đồng và 23.270 đồng, tương ứng giá mua và bán.