Vì sao Warren Buffett chỉ giữ 1% tài sản bằng tiền mặt?

"Tiền mặt là mua" là phương châm phổ biến của nhiều người, nhưng với nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett - một trong những nhà đầu tư quyền lực nhất thế giới - thì hoàn toàn khác. Ông chỉ giữ 1% tài sản của mình bằng tiền mặt.

Theo Bloomberg Billionaire Index, tỷ phú Warren Buffett - CEO kiêm chủ tịch và cũng là cổ đông lớn nhất của đế chế đầu tư Berkshire Hathaway - hiện sở hữu tài sản gần 98 tỷ USD, nhưng ông chỉ giữ khoảng 1 tỷ USD tiền mặt. Tỷ phú này từng phản đối việc giữ tiền mặt thay vì dùng để mua cổ phiếu.

"Tôi có thể nói một điều rằng khoản đầu tư tồi tệ nhất chính là giữ tiền mặt. Mọi người đều nói rằng tiền mặt là vua nhưng thực tế thì giá trị của tiền mặt sẽ giảm theo thời gian. Trong khi đó, những doanh nghiệp tốt thì sẽ ngày càng giá trị trong dài hạn", tỷ phú 90 tuổi từng nhận xét.

Warren Bufffett hiện là CEO kiêm chủ tịch và cũng là cổ đông lớn nhất của đế chế đầu tư Berkshire Hathaway. Với quan điểm như vậy, ông điều hành Berkshire Hathaway đầu tư vào hàng loạt doanh nghiệp trên thế giới. Berkshire Hathaway hiện sở hữu GEICO, Fruit of the Loom, Helzberg Diamonds, Pampered Chef, Forest River, Duracell, Dairy Queen, BNSF, Lubrizol, Long & Foster, FlightSafety International, and NetJets. Công ty sở hữu cổ phần tại nhiều công ty niêm yết bao gồm Apple, Bank of America, Kraft Heinz Company, American Express và The Coca-Cola Company.

Hiện tại, cổ phiếu Berkshire Hathaway là mã đắt đỏ nhất thế giới với giá hơn 380.400 USD/cổ phiếu và tăng khoảng 48% trong năm ngoái.

Báo cáo nộp Ủy bạn Chứng khoán Mỹ vào tháng 7/2020 của Berkshire Hathaway cho thấy phần lớn tài sản của Warren Buffett đến từ cổ phần tại Berkshire Hathaway cũng như khoản lợi nhuận 15% từ công ty này.

Theo Olumide Adesina, nhà giao dịch đầu tư trên trang tin tài chính Nairametrics, đúng như Buffett nói, giá trị của tiền mặt sẽ giảm theo thời gian do lạm phát. Tại một số nền kinh tế phát triển như Mỹ, dù lạm phát ở mức thấp, giá cả hàng hóa và dịch vụ vẫn tăng mạnh hơn so với lợi nhuận từ việc đầu tư tiền mặt.

Adesina cho rằng ngoài việc chịu rủi ro lạm phát, trong một số trường hợp, tiền mặt mất giá nhanh hơn so với đầu tư vào vàng hay thậm chí Bitcoin. Tuy vậy, ông cũng cho biết giới giàu và siêu giàu thường giữ một khối lượng tiền mặt lớn để dùng cho việc mua hoặc đầu tư tài sản trong tương lai.