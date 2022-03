Vietcombank được vinh danh với ba giải thưởng lớn của The Asian Banker

Chiều ngày 24/3 tại Hà Nội, Vietcombank đón nhận 3 giải thưởng lớn của tạp chí The Asian Banker: Dịch vụ Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam - Best Digital Banking service in Vietnam. Ngân hàng hỗ trợ tốt nhất trong thời gian Covid-19 tại Việt Nam - Most Helpful Bank during Covid-19. Ngân hàng bán lẻ chính được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam - Most Selected Main Retail Bank in Vietnam.

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ TỐT NHẤT

Chuyển đổi số được Vietcombank xác định là mục tiêu hết sức quan trọng trong chiến lược hoạt động đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các năm lại đây Vietcombank đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, giải pháp và đầu tư nguồn lực mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số toàn diện và mạnh mẽ và lấy phương châm định hướng là đem lại cho khách hàng các trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Để hỗ trợ khách hàng dịch chuyển giao dịch từ kênh truyền thống sang các kênh giao dịch số, Vietcombank một mặt đặc biệt chú trọng cải tiến, đổi mới hệ thống kênh số, gia tăng các ưu đãi khác biệt trên kênh số, tích cực hợp tác với các công ty Fintech để triển khai áp dụng các công nghệ số hóa theo xu thế thị trường, mặt khác, tập trung vào việc ứng dụng các thành tựu công nghệ tiên tiến nhất, triển khai các phuơng thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng, tiện lợi với tiêu chuẩn an toàn bảo mật cao nhất cho người dùng… Với riêng kênh ngân hàng số, Vietcombank luôn khẳng định là ngân hàng đi tiên phong với sự ra đời dịch vụ VCB - iB@nking, VCB Mobile B@nking từ những năm 2007.

Trong năm 2020, Vietcombank chuyển đổi đột phá khi giới thiệu cho khách hàng ứng dụng Ngân hàng số VCB Digibank hoàn toàn mới trên cơ sở hợp nhất các nền tảng giao dịch riêng rẽ trên Internet Banking và Mobile Banking, mang đến cho khách hàng các trải nghiệm liền mạch, thống nhất. Khi dịch Covid-19 bùng phát diện rộng, nhiều địa bàn thực hiện giãn cách, các giao tiếp trực tiếp bị hạn chế nhiều mặt thì kênh Ngân hàng số nói chung và VCB Digibank nói riêng đã thể hiện vai trò, ý nghĩa hết sức thiết thực trong đời sống kinh tế xã hội hàng ngày của các tầng lớp dân cư.

Tiếp nối thành công của ứng dụng VCB DigiBank, đến năm 2021, Vietcombank tiếp tục ra mắt kênh ngân hàng số VCB DigiBiz hoàn toàn mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) giúp doanh nghiệp giao dịch nhanh chóng và quản lý tài chính hiệu quả. Sau chưa đầy 4 tháng ra mắt, nhiều doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã coi VCB DigiBiz như một trợ thủ đắc lực cho doanh nghiệp mình trong công việc thanh toán, quản trị tài chính và quản lý vận hành hàng ngày, đem lại nhiều lợi ích thiết thực từ thời gian, hiệu quả và nguồn nhân lực, cũng như góp phần số hoá công tác quản trị cho chính doanh nghiệp theo hướng hiện đại và hiệu quả.

NGÂN HÀNG HỖ TRỢ TỐT NHẤT TRONG THỜI GIAN COVID-19

Năm 2021, mặc dù tiếp tục đối mặt với những diễn biến bất thường do đại dịch Covid-19 gây ra cho môi trường kinh tế - xã hội, Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công “đa mục tiêu”: vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ; vừa chia sẻ khó khăn với khách hàng; đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.

Vietcombank đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình chịu tác động của dịch Covid-19 thông qua các gói hỗ trợ lãi suất, giảm phí và giảm lãi suất cho vay, tái cơ cấu dư nợ hiện hữu với tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng đạt ~ 7.100 tỷ đồng (tổng số lũy kế từ năm 2020 là 10.800 tỷ đồng).

Đặc biệt, trong những ngày cuối cùng của năm 2021, Vietcombank tiếp tục đồng hành, sẻ chia và hỗ trợ khách hàng một cách thiết thực thông qua việc miễn toàn bộ phí chuyển tiền và phí duy trì dịch vụ trên kênh ngân hàng số VCB Digibank, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện trong trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ ngân hàng số. Vietcombank cam kết thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền ~723 tỷ đồng, trong đó 246 tỷ đồng được đóng góp trực tiếp từ người lao động và quỹ phúc lợi; ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 số tiền 381 tỷ đồng. Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí đầu ngành về nộp ngân sách nhà nước trong năm 2021 (~11.000 tỷ đồng).

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và những hành động mang lại các giá trị thiết thực của Vietcombank dành cho tất cả các khách hàng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong năm 2021 và nhiều năm qua, Vietcombank hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng ý nghĩa “Ngân hàng hỗ trợ tốt nhất trong thời gian đại dịch Covid-19”.

NGÂN HÀNG BÁN LẺ ĐƯỢC LỰA CHỌN NHIỀU NHẤT TẠI VIỆT NAM

Việc được nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam” một lần nữa khẳng định các bước đi đúng đắn của Vietcombank khi thực thi chiến lược “lấy khách hàng làm trung tâm”. Phục vụ nhu cầu của khách hàng tốt hơn mỗi ngày là xuất phát điểm cũng là đích hướng tới của mọi hoạt động của ngân hàng.

Hơn thế nữa, công tác quản lý chất lượng dịch vụ, lắng nghe phản hồi của khách hàng được Vietcombank chú trọng trong nhiều năm lại đây. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên triển khai hệ thống Social Listening để ghi nhận và xử lý phản hồi các phàn nàn khiếu nại của khách hàng qua kênh mạng xã hội, báo chí; đồng thời cũng là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng chỉ số NPS để đo lường sự hài lòng của khách hàng.

Danh hiệu "Ngân hàng bán lẻ được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam” là sự ghi nhận của chính các khách hàng dành cho Vietcombank, đồng thời cũng sẽ là động lực mạnh mẽ để Vietcombank tiếp tục chuyển đổi và hoàn thiện, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để mang đến hành trình trải nghiệm tốt hơn, sản phẩm dịch vụ phù hợp và chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng.