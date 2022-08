Xây dựng không gian làm việc số toàn diện cho doanh nghiệp: Khó hay dễ?

Đặc biệt, trong suốt 2 năm đại dịch Covid-19 bùng nổ, các nền tảng và ứng dụng lại càng trở nên quen thuộc và được dùng với tần suất cao hơn bao giờ hết khi hoạt động của nhiều lĩnh vực buộc phải chuyển từ offline sang online để thích ứng với các lệnh giãn cách xã hội trên diện rộng.

Và ngay cả sau khi các hoạt động của nhiều công sở quay trở lại offline hậu Covid-19, thói quen sử dụng công nghệ trong giao tiếp và quản trị công việc đã ăn sâu vào nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Giới quan sát cho rằng Covid-19 giống như một cú hích khiến xu hướng chuyển đổi số trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Để bắt kịp xu thế, các nhà quản lý doanh nghiệp đã và đang “nhen nhóm” việc sở hữu một không gian làm việc số (digital workplace), song song với việc sở hữu một văn phòng vật lý. Theo quan điểm của Gartner, không gian làm việc số cho phép các cách làm việc với phương thức mới, hiệu quả hơn; nâng cao sự gắn bó và sự nhanh nhạy tiếp cận thông tin của nhân viên; và khai thác tốt những ứng dụng công nghệ hướng đến khách hàng.

Một nghiên cứu được công bố gần đây của Fact.MR cũng dự đoán, ​​thị trường nơi làm việc kỹ thuật số toàn cầu sẽ tăng với tốc độ CAGR 22,3% từ năm 2022 đến năm 2032 và được định giá ở mức giá 250,2 tỷ đô la.

Tuy nhiên, để thực sự bắt tay vào xây dựng digital workplace và thực hiện chuyển đổi số, không ít doanh nghiệp còn thấy lúng túng.

Báo cáo "The State of Digital Adoption 2022 - 2023" (Thực trạng ứng dụng chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2023) do WalkMe công bố mới đây với sự tham gia của gần 1.500 lãnh đạo doanh nghiệp đang có trên 500 nhân sự chỉ ra rằng, có tới 70% người đứng đầu đơn vị không chỉ xác định chính xác ai đang chịu trách nhiệm cho vấn đề ứng dụng công nghệ mới trong doanh nghiệp của mình. Khoảng 67% số lãnh đạo tham gia khảo sát thừa nhận đang gặp "áp lực khủng khiếp" để thúc đẩy chuyển đổi số.

Trên thế giới, chủ đề digital workplace trong những năm trở lại đây cũng dành được rất nhiều sự quan tâm của giới quản trị kinh doanh và các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên đây vẫn là khái niệm không mấy quen thuộc với các nhà quản trị tại Việt Nam. Chúng ta nên nhìn nhận về xu hướng này như thế nào, và liệu các doanh nghiệp có thể bắt đầu xây dựng digital workplace từ đâu?

Để mang tới cho độc giả những cái nhìn cận cảnh hơn về lĩnh vực còn khá mới mẻ này, Trung tâm Kết nối Công nghệ Tương lai (Tech Connect), Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Talkshow The WISE Talk số 04 với chủ đề: “Xây dựng không gian làm việc số toàn diện: Khó hay dễ?

Các nội dung được thảo luận trong chương trình bao gồm:

Digital workplace hay không gian làm việc số nên được hiểu như thế nào?

Các cấu phần của nền tảng digital workplace

Doanh nghiệp khi ứng dụng không gian làm việc số sẽ thu được những lợi ích gì?

Tình hình triển khai và ứng dụng mô hình không gian làm việc số ở Việt Nam

Những khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp Việt khi chuyển dịch sang mô hình không gian làm việc số

Các doanh nghiệp đang bắt đầu quá trình chuyển dịch sang mô hình digital workplace cần chuẩn bị những gì?

Khách mời của Talkshow bao gồm:

- Anh Đỗ Danh Thanh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách dịch vụ Chuyển đổi Số và Chiến lược Công nghệ Thông tin Deloitte Việt Nam

- Chị Nguyễn Thị Lan Hương, Giám đốc Tăng trưởng, Nền tảng GapoWork

- Host: Thanh Mai.

The WISE Talk số thứ 04 với chủ đề:“Xây dựng không gian làm việc số toàn diện: Khó hay dễ?” sẽ được phát sóng trực tuyến vào hồi 9:00 sáng ngày 25/08/2022 trên nền tảng VnEconomy và Fanpage VnEconomy.

Trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi!