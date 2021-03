Yêu cầu Tik Tok rà soát toàn bộ nền tảng để không xuất hiện tương tự Thơ Nguyễn

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử vừa có công văn số 390/PTTH&TTĐT gửi đại diện Công ty Tik Tok tại Việt Nam đề nghị rà soát, có biện pháp xử lý đối với nội dung vi phạm pháp luật do tài khoản Thơ Nguyễn đăng tải trên mạng xã hội này.



Theo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, đoạn video clip dài gần 01 phút do tài khoản Thơ Nguyễn đăng tải diễn cảnh cô cho một búp bê có tên gọi Bé Cư Ma Mập, có khả năng nghe được lời nói, uống coca cola, xin vía học giỏi cho các em học sinh.

Hành vi này có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đến người xem, đặc biệt là tới trẻ em và giới trẻ....vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Ngay sau đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có công văn số 390/PTTH&TTĐT gửi Công ty Tik Tok đề nghị khẩn trương ngăn chặn, gỡ bỏ video clip nêu trên đồng thời rà soát toàn bộ nền tảng Tik Tok nhằm đảm bảo không xuất hiện các nội dung tương tự.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) xác định được Thơ Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Hồng Thơ, cư trú tại tỉnh Bình Dương. Vì vậy, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã chuyển hồ sơ các vi phạm do đăng tải nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan của tài khoản Thơ Nguyễn đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương để xem xét và xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, một đơn vị khác của Bộ Thông tin và Truyền thông là Cục An toàn thông tin, cũng gửi văn bản yêu cầu Công ty TNHH công nghệ TikTok Việt Nam khẩn trương có biện pháp xử lý video, chủ tài khoản kênh Thơ Nguyễn.

Cục An toàn thông tin cho hay, thời gian vừa qua, một số kênh truyền thông đã đưa tin về video dùng búp bê "xin vía học giỏi" của kênh TikTok Thơ Nguyễn, trong đó có chứa nội dung phản cảm, mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

"Sự việc này đã gây ra tâm lý tiêu cực tới sự phát triển và nhận thức của trẻ em, khiến nhiều phụ huynh và dư luận xã hội bức xúc", theo Cục An toàn thông tin.

Ngoài ra, cục này cũng yêu cầu Công ty TikTok Việt Nam nghiêm túc thực hiện yêu cầu trên, Cục An toàn thông tin cũng đề nghị doanh nghiệp này cử đầu mối liên lạc và báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 19/3/2021, đồng thời yêu cầu TikTok tăng cường giải pháp để ngăn chặn hiệu quả hơn nội dung đưa trên mạng, không để lọt những nội dung độc hại với trẻ em, vi phạm thuần phong mỹ tục.

Cũng liên quan đến Kênh Thơ Nguyễn, với clip "xin vía học giỏi" gây phẫn nộ những ngày qua, chiều 16/3, tại buổi làm việc giữa Sở TT&TT và Công an Bình Dương với bà Nguyễn Thị Hồng Thơ (YouTuber Thơ Nguyễn, thường trú tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng với YouTuber Thơ Nguyễn theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.