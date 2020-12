11 tháng, thu ngân sách ngành thuế mới đạt 86,4% dự toán

Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực tuy nhiên vẫn chưa đạt dự toán do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng do ngành Thuế quản lý ước đạt 1.083.275 tỷ đồng, bằng 86,4% so với dự toán, bằng 95,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 31.518 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán, bằng 61,1% so cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất ước đạt khoảng 131.089 tỷ đồng, bằng 136,7% dự toán, tăng 6,1% so cùng kỳ. Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt khoảng 69.094 tỷ đồng, bằng 105,3% dự toán, tăng 41,6% cùng kỳ.

Thu nội địa trừ dầu thô, trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận còn lại, chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước ước đạt 805.067 tỷ đồng, bằng 79,1% dự toán, bằng 93,7% so cùng kỳ.

Đại diện cơ quan thuế cho rằng, các giải pháp giãn, miễn, gia hạn nộp thuế giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tác động đến số thu ngân sách. Đặc biệt, do nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân nên số thu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đã giảm từ tháng 8/2020. Nguồn thu từ lệ phí trước bạ cũng giảm mạnh, ước cả năm chỉ đạt trên 80% dự toán.

Về thanh, kiểm tra trong 11 tháng đầu năm 2020, toàn ngành thuế đã thực hiện được 65.362 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và kiểm tra được 568.398 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 55.840 tỷ đồng, bằng 116,89% so với cùng kỳ 2019, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 15.871 tỷ đồng, bằng 121,85% so với cùng kỳ năm 2019; giảm khấu trừ là 1.692,9 tỷ đồng; giảm lỗ là 38.276,13 tỷ đồng, bằng 116,92% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước là 8.495,35 tỷ đồng.

Về công tác quản lý nợ thuế trong 11 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 25.520 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 17.482 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 8.038 tỷ đồng.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, trong tháng 12/2020, ngành thuế còn phải thu trên 100.000 tỷ đồng. Ông Tuấn đánh giá, đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, theo thông tin đã công bố trước đó từ Tổng cục Thuế, trong 3 tháng cuối năm, các cục thuế còn phải thu nợ đạt tối thiểu 13.508 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng thu đạt 4.500 tỷ đồng.

Chính vì vậy, Tổng cục Thuế đã giao nhiệm vụ cho các vụ, đơn vị phải báo cáo kết quả thu ngân sách hàng ngày, hàng tuần để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thu của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các vụ, đơn vị chức năng tổ chức các đoàn đi công tác địa phương để chỉ đạo, điều hành thu ngân sách, trong đó tập trung hỗ trợ các Cục Thuế có số thu thấp, các địa phương có số nợ lớn.