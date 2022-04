4 năm liên tiếp, SHB được vinh danh Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã vinh dự đứng trong Bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2022, đồng thời được tôn vinh trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2022 (Top 50 Vietnam Best Growth). Việc 4 năm liên tiếp, SHB được vinh danh trong bảng xếp hạng này đã ghi nhận, khẳng định những nỗ lực không ngừng trên chặng đường phát triển, cũng như vị thế, uy tín hàng đầu của ngân hàng trên thị trường.

Năm 2022 là năm thứ 12 liên tiếp Bảng xếp hạng các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam được Vietnam Report và Báo VietnamNet xây dựng, phát triển và công bố nhằm ghi nhận và tôn vinh những thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong giai đoạn 2017 - 2021. Đây là một trong những bảng xếp hạng uy tín hàng đầu Việt Nam, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report.

Với kết quả kinh doanh bứt phá và nhiều thành tựu ấn tượng ngay cả trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng do đại dịch kéo dài, SHB đã xuất sắc được vinh danh là “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2022”. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của SHB đạt 506.604 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020. Vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 53.114 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt 378.441 tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ cấp tín dụng đạt 368.514 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, SHB kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, đưa tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập thuần (CIR) xuống 24%, là một trong những ngân hàng kiểm soát tỷ lệ CIR tốt nhất toàn ngành. Phát triển bền vững đi đôi với quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản, năm 2021, SHB đã thu hồi nợ và trích lập dự phòng để tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và Vinashin trước thời hạn. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt ở mức 1,69%, thấp nhất trong 5 năm gần đây.

Lợi nhuận trước thuế của SHB đạt mức 6.260 tỷ đồng, tăng 91,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 102% kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra. Đây là mức lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử hoạt động 28 năm của Ngân hàng.

Không ngừng gia tăng lợi ích cổ đông, SHB dự kiến chi trả cổ tức cho năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Trước đó, SHB đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 với tỷ lệ 10%; năm 2020 với tỷ lệ 10,5% và phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá ưu đãi 12.500 đồng/cổ phiếu. Qua đó, năm 2021, SHB đã tăng vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng.

Phát triển bền vững đi đôi với quản trị rủi ro, SHB là một trong những ngân hàng hoàn thành trước hạn cả 3 trụ cột Basel II. Trên cơ sở đó, SHB đã áp dụng các chuẩn mực quốc tế về đo lường hiệu quả dựa trên mức độ rủi ro vào hoạt động kinh doanh. Trong năm 2021, SHB đã hoàn tất việc chuẩn bị các nền tảng để tiến tới chuyển đổi lên phương pháp tính vốn nâng cao (FIRB), đáp ứng các chuẩn mực Basel III về rủi ro thanh khoản.

Tiếp nối những thành công nhất định đã đạt được trong năm 2021; SHB đang bước vào năm 2022 với một tâm thế mới, sức mạnh mới, mục tiêu mới với những chiến lược và tầm nhìn mới. Ngân hàng đặt mục tiêu năm 2022 tổng tài sản tăng trưởng trên 12%; vốn điều lệ tăng trưởng 36% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

SHB sẽ tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao cùng với sự tư vấn chiến lược của các Tập đoàn, tổ chức uy tín hàng đầu thế giới, mục tiêu tới năm 2025 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả và công nghệ trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Trước đó, ngân hàng SHB đã liên tục được vinh danh những giải thưởng quan trọng trong năm của ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng và toàn ngành kinh tế Việt Nam nói chung như: Giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” và “Ngân hàng có sản phẩm/dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vinh danh; “Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam” lần thứ 3 do Vietnam Report vinh danh; được tạp chí quốc tế uy tín Global Finance bình chọn là “Ngân hàng SME Tốt nhất Việt Nam” năm 2021-2022…