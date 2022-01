5 “cửa ải” để kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài từ ngày 12/2

Ngày 24/1, Bộ Tài chính thông tin về những quy định nổi bật tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Nghị định số 121 sẽ có hiệu lực từ ngày 12/02 tới đây và thay thế các Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

5 ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Đáng chú ý, Bộ Tài chính chỉ rõ, để nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng 5 điều kiện.

Cụ thể, một là, đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và sở hữu cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng 5 sao.

Hai là, có khu vực bố trí điểm kinh doanh biệt lập đáp ứng điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Ba là, có người quản lý, điều hành có trình độ từ đại học trở lên, có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh này.

Bốn là, có vốn điều lệ tối thiểu là 500 tỷ đồng, nâng lên 300 tỷ so với quy định trước đó. Đồng thời, kinh doanh có lãi trong năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Năm là, có phương án kinh doanh đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Để đồng bộ với hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, Nghị định số 121 cũng quy định trường hợp doanh nghiệp thay đổi bất kỳ nội dung nào trong giấy chứng nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp sau khi tổ chức lại theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp phải làm thủ tục để được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Bộ Tài chính đánh giá, so với quy định, điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được nâng cao.

Về tình hình kinh doanh các casino tại Việt Nam thời gian gần đây, đa phần hoạt động khá bết bát. Là doanh nghiệp kinh doanh casino duy nhất trên sàn chứng khoán, Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, chủ sở hữu và vận hành khách sạn casino Royal Hạ Long vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và năm 2021 với khoản lỗ quý thứ 9 liên tiếp.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu của RIC đạt 74,8 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước. Số lỗ sau thuế của công ty 96,5 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên mức 406 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, công ty này chỉ có lãi duy nhất năm 2018.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia chỉ rõ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2021 bị sụt giảm nghiêm trọng, chủ yếu là do kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 bùng phát từ quý 4/20219 và cho đến nay chưa có dấu hiệu lắng xuống. Công ty phải bố trí nhân viên toàn công ty nghỉ giãn công và cắt giảm nhân viên ở một số bộ phận.

CẮT GIẢM THANH, KIỂM TRA

Về kiểm tra, thanh tra trong hoạt động kinh doanh này, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND cấp tỉnh.

Nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, Nghị định số 121 quy định công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện theo phương thức định kỳ hoặc đột xuất.

"Kiểm tra định kỳ 3 năm/lần để kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật", Bộ Tài chính cho hay.

So với quy định cũ, Nghị định số 121 cũng cắt giảm hoạt động kiểm tra định kỳ hàng năm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện, giảm phiền hà cho doanh nghiệp.

Đối với công tác kiểm tra đột xuất, Chính phủ giao UBND cấp tỉnh và cơ quan công an từ cấp huyện trở lên quyết định kiểm tra đột xuất khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về đối tượng được phép chơi, về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, khi có tố giác tội phạm liên quan đến doanh nghiệp.

MÁY TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ MỚI 100%, CÓ CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TỪ CƯỜNG QUỐC G7

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý giám sát chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Nghị định số 121 quy định rõ, chỉ người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam mới được phép tham gia.

Quá trình chơi diễn ra hoàn toàn tự động giữa người chơi với máy trò chơi điện tử có thưởng.

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát tất cả các đối tượng được phép ra, vào điểm kinh doanh.

Nghị định cũng quy định máy trò chơi điện tử có thưởng phải mới 100% và được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại 7 cường quốc G7 gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh... cấp chứng nhận.

Doanh nghiệp được phép kinh doanh 2 chủng loại máy gồm: máy dành cho 1 người chơi (máy giật xèng) và máy dành cho nhiều người chơi cùng một lúc nhưng tối đa không quá 32 người chơi. Tỷ lệ máy dành cho nhiều người chơi tối đa là 15%/tổng số máy thực tế kinh doanh.

Doanh nghiệp được quyền mua, quản lý và sử dụng thiết bị dự phòng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc thiết bị dự phòng phải là thiết bị mới 100% và số lượng thiết bị dự phòng không được vượt quá 10% tổng số thiết bị của máy trò chơi điện tử có thưởng được phép kinh doanh.

“Trong quá trình kinh doanh, trường hợp máy trò chơi điện tử có thưởng bị hư hỏng hoặc cần bảo dưỡng định kỳ, việc sửa chữa, bảo dưỡng này chỉ được thực hiện trong điểm kinh doanh hoặc tại các tổ chức có chức năng sửa chữa, bảo dưỡng máy”, Bộ Tài chính lưu ý.

Trường hợp sửa chữa, bảo dưỡng máy trò chơi điện tử có thưởng có liên quan đến các bộ phận làm thay đổi tỷ lệ trả thưởng thì doanh nghiệp phải thuê tổ chức kiểm định độc lập để kiểm định lại trước khi đưa máy vào kinh doanh.

Ngoài ra, địa điểm kinh doanh phải được bố trí tại một khu vực riêng biệt trong cơ sở lưu trú du lịch và phải có hệ thống camera theo dõi toàn bộ hoạt động trong điểm kinh doanh với thời gian lưu trữ hình ảnh tối thiểu là 180 ngày kể từ ngày ghi hình.