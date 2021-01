50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số để giải quyết "nỗi đau"

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số với mục tiêu hỗ trợ 50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với chương trình, tối thiểu 30.000 doanh nghiệp trải nghiệm miễn phí các nền tảng trong năm 2021



Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam triển khai nhằm mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Cụ thể, các nền tảng số xuất sắc Make in Việt Nam tuyên bố chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số như: Chính sách ưu đãi tối thiểu bao gồm 3 điểm chính: Miễn phí trải nghiệm sử dụng nền tảng trong thời gian 3 tháng; ký hợp đồng sử dụng 1 năm được miễn phí sử dụng 6 tháng (giảm 50%); miễn phí các khoá đào tạo, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nền tảng.

Chính sách ưu đãi bổ sung tuỳ đặc thù của mỗi nền tảng. Thông tin chi tiết về ưu đãi cũng như điều kiện áp dụng được công bố tại địa chỉ: sme.mic.gov.vn và smedx.vn

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số được triển khai nhằm giải quyết "nỗi đau" hiện nay của doanh nghiệp nhỏ và vừa là không có đầu ra, thị trường truyền thống bị thu hẹp lại do giãn cách, sự phụ thuộc vào các trung gian, đồng thời, vẫn phải chịu chi phí duy trì hoạt động.

Các doanh nghiệp này chịu tác động rất nặng nề của đại dịch covid trong năm 2020. Doanh thu sụt giảm trên 50%. Số lượng doanh nghiệp nhỏ tạm ngừng hoạt động vào khoảng 24%. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới sụt giảm 15%.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, khoảng 47% doanh nghiệp khi được khảo sát coi chuyển đổi lên môi trường số là nhu cầu cấp thiết. Nền tảng số chính là chìa khoá để giải bài toán chuyển đổi số.

Danh sách 12 nền tảng số xuất sắc Make in Việt Nam đáp ứng toàn bộ nhu cầu chuyển đổi của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho phép doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh, cách thức vận hành, để tạo ra những giá trị mới.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn sử dụng nền tảng để thực hiện chuyển đổi số toàn diện một nhóm nghiệp vụ của mình. Năm nhóm nghiệp vụ được hỗ trợ gồm: kế toán; quảng cáo, tiếp thị; phân phối; thanh toán và chăm sóc khách hàng.

Danh sách các nền tảng số xuất sắc Make in Việt Nam đáp ứng toàn bộ nhu cầu chuyển đổi của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho phép doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh, cách thức vận hành, để tạo ra những giá trị mới, gồm: Nền tảng kế toán dịch vụ (MISA ASP); Nền tảng quảng cáo, tiếp thị trực tuyến (Novaon Onfluencer); Nền tảng phân phối hàng hóa (Giga1); Nền tảng thanh toán trực tuyến (VnPay và Momo); Nền tảng chăm sóc khách hàng (StringeeX): Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp (1Office); Nền tảng an toàn, an ninh mạng (CyRadar); Nền tảng tư vấn (Consultant Anywhere); Nền tảng tuyển dụng (Vietnamworks)…