AAA báo lãi 89 tỷ đồng quý 1, tăng 41,27% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã AAA-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh quý 1 và và kế hoạch kinh doanh quý 2/2021.



Theo đó, AAA cho biết, kết thúc quý 1/2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.280 tỷ đồng, tăng 45,04% so với cùng kỳ năm ngoái (1.572 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 đạt 89 tỷ đồng, tăng 41,27% so với cùng kỳ năm ngoái (63 tỷ đồng)

Về kế hoạch kinh doanh quý 2/2021, HĐQT AAA đã thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 120 tỷ đồng, tăng lần lượt 138,05% và 162,16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mới đây, Công ty Chứng khoán SSI cũng vừa có báo cáo đánh giá tích cực liên quan đến AAA. Theo SSI, năm 2021, ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng của AAA lần lượt đạt 8,7 nghìn tỷ đồng (+17,7% so với cùng kỳ) và 430 tỷ đồng (+53% so với cùng kỳ).

KCN dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất trong năm nay, với lợi nhuận gộp ước đạt 205 tỷ đồng (+118% so với cùng kỳ) trong năm 2021. Ban lãnh đạo dự kiến sẽ cho thuê 100 km2 còn lại tại KCN Công nghệ cao An Phát trong năm 2021. Ngoài ra, KCN An Bình Quốc Tuấn mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đổi tên thành KCN An Phát 1. Dự án tọa lạc tại tỉnh Hải Dương với diện tích là 180 ha, có giá trị đầu tư 1,3 nghìn tỷ đồng. Ban lãnh đạo dự kiến dự án KCN mới này sẽ bắt đầu được chuyển giao từ nửa cuối năm 2021 và sẽ tạo ra khoảng 200 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay.

Mặt khác, SSI ước tính sản lượng bao bì nhựa có thể tăng 9,2% so với cùng kỳ, đạt 112 nghìn tấn. Sản lượng bao bì thông thường có thể tăng với tốc độ ổn định hơn là 3% cùng với sự phục hồi của nhu cầu trên toàn thế giới.

Sản lượng tiêu thụ bao bì công nghiệp dự kiến cũng sẽ tăng hơn gấp đôi lên 9 nghìn tấn từ 3,5 nghìn tấn trong năm 2020, do sự đóng góp của công ty con An Vinh trong cả năm 2021, với công suất hoạt động dự kiến là 80%.

Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận của bao bì nhựa mỏng cũng có thể cải thiện do nguồn lợi nhuận lớn hơn từ các sản phẩm tự hủy, dự kiến sẽ chiếm tỷ trọng 20% tổng sản lượng tiêu thụ bao bì nhựa mỏng trong năm 2021, so với mức 10% trong năm 2020.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/4, giá cổ phiếu AAA giảm nhẹ còn 17.850 đồng/cổ phiếu với 4.901.000 đơn vị được giao dịch.