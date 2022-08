ACB được vinh danh tại nhiều hạng mục uy tín của ngành tài chính ngân hàng

Vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đã được vinh danh tại nhiều Bảng xếp hạng uy tín như Top 10 Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam, Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả 2022 do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố và Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2022 do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Trước đó tháng 6/2022, ACB cũng đạt Top 3 Ngân hàng Tthương mại cổ phần tư nhân uy tín do Vietnam Report đánh giá.

Những thành quả này đã khẳng định tính đúng đắn của chiến lược phát triển lấy chuyển đổi số làm mũi nhọn, đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu, từ đó xây dựng hình ảnh thương hiệu ACB uy tín trong mắt khách hàng, đối tác và các nhà đầu tư.

Bảng xếp hạng của Vietnam Report được nghiên cứu và độc lập đánh giá dựa trên 3 tiêu chí chính, bao gồm: Dựa trên mô hình phân tích định lượng uy tín trên các phương tiện truyền thông được phân tích bằng phương pháp Media Coding; Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính của ngân hàng giai đoạn 2021-2022, so sánh, đối chiếu, đánh giá với tiêu chuẩn ngành; Dựa trên ý kiến của nhóm chuyên gia trong ngành, kết quả khảo sát khách hàng và của ngân hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ACB đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đạt 9.028 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 60% kế hoạch cả năm; tổng tài sản của ACB tăng 3% so với đầu năm nay lên mức gần 543.737 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng đạt trên 388.100 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 396 ngàn tỷ, tỷ lệ nợ xấu liên tục duy trì thấp, chỉ có 0,76%. Các sản phẩm áp dụng công nghệ số cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ Khách hàng.

ACB được xếp hạng Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2022 do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.

Với kết quả kinh doanh tích cực, ACB cũng đồng thời được xếp hạng Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2022 do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Bên cạnh năng lực kinh doanh, Forbes Việt Nam còn dựa trên mức độ phát triển bền vững của ACB bao gồm: chất lượng quản trị doanh nghiệp, uy tín thương hiệu và triển vọng phát triển trong tương lai. Ngành ngân hàng cũng được Forbes Việt Nam đánh giá là một trong các ngành tăng trưởng tốt nhất về lợi nhuận cùng với ngành nguyên liệu và dịch vụ logistics.

Theo đó, sự ghi nhận khách quan từ Vietnam Report và Forbes Việt Nam sẽ là tiền đề để ACB tiếp tục những bước tiến táo bạo hơn và bứt phá tăng trưởng thời gian tới.