TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng 4 tháng đầu năm đạt 4.046 nghìn tỷ đồng, tăng 2,62%

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực II, đến cuối tháng 4/2025, tổng dư nợ tín dụng (số liệu thực tế) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 4.046 nghìn tỷ đồng, tăng 2,62% so với cuối năm 2024 và tăng 12,78% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tăng trưởng tích cực, phản ánh những yếu tố tác động từ môi trường kinh tế xã hội và cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà nước.

NHIỀU YẾU TỐ THUẬN LỢI THÚC ĐẨY TÍN DỤNG

Cụ thể, về quy mô tín dụng trên địa bàn, lần đầu tiên tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt ngưỡng kỹ thuật trên 4 triệu tỷ đồng và tăng cao hơn cùng kỳ các năm trước đây. Cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2024, tín dụng tăng 1,31%; năm 2023 tăng 1,72%.

Ngoài ra, các yếu tố thuận lợi từ môi trường kinh tế xã hội và cơ chế chính sách tiền tệ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước là yếu tố chính tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng trong 4 tháng đầu năm. Trong đó, chính sách tín dụng phù hợp, linh hoạt cùng chính sách lãi suất thấp đã và đang hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng và lãi suất đã phát huy và tác động tích cực đến hoạt động ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, tín dụng tiếp tục tập trung lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hỗ trợ cho các nhóm ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế. Riêng tín dụng đối với 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu (có đóng trên 60% GRDP của Thành phố) như: thương mại, du lịch; truyền thông; khoa học công nghệ; y tế; giáo dục; tài chính; nghệ thuật vui chơi giải trí… đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, chiếm 35,4% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, tăng trên 3,6% so với cuối năm 2024.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực II, tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phản ánh xu hướng tích cực, gắn liền với hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng và lãi suất của Ngân hàng Nhà nước và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tăng trưởng kinh tế và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với việc mở rộng và tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả. Yếu tố này được duy trì, sẽ tiếp tục là động lực cho tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

TÍN DỤNG CHO VAY MUA NHÀ CHIẾM 60,5% TỔNG DƯ NỢ

Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực II, tính đến cuối tháng 3/2025 tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 1.137 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với cuối năm 2024. Trong đó, tháng 3/2025 tăng 1,6% so với tháng trước.

Cũng theo ông Lệnh, tín dụng tiêu dùng trên địa bàn đang có xu hướng tăng trưởng và gắn liền với những diễn biến tích cực từ nền kinh tế, từ hoạt động tiêu dùng, thương mại, du lịch, dịch vụ của Thành phố.

“Đây là những kết quả tích cực về hoạt động tín dụng tiêu dùng trên địa bàn. Trong đó, yếu tố cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và lãi suất của Ngân hàng Trung ương. Bên cạnh đó, các sản phẩm cho vay tiêu dùng đa dạng, linh hoạt và tiện ích gắn với khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại của các tổ chức tín dụng đã và đang là các yếu tố thúc đẩy hoạt động tín dụng tiêu dùng phát triển hiệu quả, góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò động lực tăng trưởng kinh tế của lĩnh vực tiêu dùng trong thực hiện các giải pháp về tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của ngành ngân hàng nói chung và trên địa bàn Thành phố nói riêng”, ông Lệnh chia sẻ.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2025, tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng 2,3% cao hơn cùng kỳ này các năm trước (cùng kỳ năm 2024 tín dụng tiêu dùng giảm 0,9%; năm 2023 tăng 0,7%.

Ngoài ra, bộ phận tín dụng tiêu dùng có tác động trực tiếp đến tiêu dùng sinh hoạt và đời sống hàng ngày của người dân và gắn với các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, chiếm 39,5% trong trong tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn Thành phố, tăng 4,5% so với cuối năm 2024. Trong đó, cho vay mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình tăng cao nhất, tăng 8,7% so với cuối năm và chiếm 15,1% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.

Hơn nữa, hoạt động tín dụng tiêu dùng tăng, phản ánh nhu cầu tiêu dùng tăng trưởng và mở rộng. Diễn biến này có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại du lịch và dịch vụ. Theo đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố trong 3 tháng đầu năm và trong tháng 4/2025 tiếp tục tăng trưởng, riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 28,7% so với cùng kỳ. Đây đồng thời cũng là yếu tố động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố nói chung và tín dụng tiêu dùng nói riêng trong thời gian tới.

Đặc biệt, tín dụng cho vay mua nhà để ở, để sử dụng, với mục đích tiêu dùng đạt 688 nghìn tỷ đồng, chiếm 60,5% trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng trên địa bàn và tăng 1% so với cuối năm. Mặc dù tăng trưởng thấp hơn so với các lĩnh vực khác, song do chiếm tỷ trọng cao nhất trong hoạt động tín dụng tiêu dùng. Vì vậy, bộ phận này duy trì tốc độ tăng trưởng dương sẽ có tác động tích cực đến tín dụng tiêu dùng và hiệu quả mang lại cho thị trường nhà ở và tăng trưởng kinh tế, cũng như chính sách phát triển nhà ở của Chính phủ.