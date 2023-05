Bài toán chinh phục khách hàng của doanh nghiệp xây dựng dân dụng TXD

LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Làm nhà là một trong ba việc lớn nhất của đời người (tậu trâu, cưới vợ, làm nhà), và theo quan niệm từ thời xưa, có “an cư” thì mới “lạc nghiệp”. Nói làm nhà là việc lớn, bởi để hình thành nên một công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng được các yêu cầu của chủ nhân, các đơn vị thi công cần thực thi khoảng 20 hạng mục lớn với hơn 1000 chi tiết và cần đến đội ngũ quản lý, chỉ huy kỹ thuật giám sát công trình giàu năng lực, kinh nghiệm cũng như đội ngũ thợ lành nghề.

Cô Lan, chú Oanh (ngõ 232 Tôn Đức Thắng, Hà Nội) sau nhiều tháng cân nhắc đã quyết định lựa chọn một nhà thầu chuyên nghiệp để thi công cho ngôi nhà mới của gia đình, thay vì lựa chọn từng đơn vị riêng biệt. Cô cho biết, việc trao quyền cho một nhà thầu chuyên nghiệp sẽ giúp gia chủ tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức và cả chi phí. “Khi khởi sự xây dựng một công trình, bên cạnh niềm hân hoan mong chờ, gia đình tôi cũng có rất nhiều nỗi lo: sợ công trình không đảm bảo chất lượng, không được hoàn thành đúng tiến độ, mất an toàn, quá trình thi công gặp nhiều trục trặc, rủi ro đền bù lún nứt công trình nhà hàng xóm… Vì vậy, gia đình chúng tôi quyết định tìm một nhà thầu thi công uy tín để đặt niềm tin, trao phó toàn bộ việc thi công ngôi nhà của mình. Như vậy, chúng tôi vừa giảm bớt lo toan, vừa đảm bảo được chất lượng cũng như tiến độ của công trình”, cô Lan cho biết.

Công trình xây nhà trọn gói của nhà cô Lan.

Ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại TXD (Nhà thầu thi công dự án của cô Lan) cũng cho rằng, để khách hàng hoàn toàn tin tưởng giao phó công trình xây dựng cho một đơn vị, bản thân đơn vị đó phải chứng minh được năng lực, đồng thời đem đến cho chủ đầu tư những giải pháp xây dựng tối ưu. “Lựa chọn một nhà thầu phù hợp là một bài toán khó cho mỗi gia đình. Sự phù hợp này cần được xem xét qua một hệ tiêu chí: năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, biện pháp đảm bảo an toàn thi công, những biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình và cuối cùng là mức giá phải hợp lý, đi cùng với chất lượng. Từ đó, khách hàng có thể so sánh, đánh giá và lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất với công trình xây dựng của gia đình.”, ông Quân phân tích.

Ông Quân cũng nhấn mạnh, giá cả không còn là yếu tố tiên quyết mà tiêu chí “đúng người” và “năng lực” mới là hai yếu tố quan trọng nhất. “Mỗi công trình xây dựng đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật, có những yếu tố rủi ro và yêu cầu độ bền vững, do đó khách hàng không nên chỉ quan tâm về giá, tiết kiệm vài chục triệu, hoặc 100-200 triệu đồng mà chọn nhà thầu thiếu kinh nghiệm, năng lực, thiếu các biện pháp an toàn, chất lượng kém, có thể sẽ làm hỏng cả công trình, chi phí tốn kém hơn mà không an tâm sử dụng về sau.”

CHUYÊN TÂM PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG LÀ TÔN CHỈ CỦA TXD

Hơn 10 năm kinh nghiệp làm nhà thầu thi công của hơn 1.100 công trình trên khắp Hà Nội và lân cận đã giúp đội ngũ TXD am hiểu mọi chi tiết và thực thi những giải pháp tạo nên những ngôi nhà được kiểm định chất lượng tiêu chuẩn và vững bền lên tới 100 năm.

Hiện nay, trên thị trường xây dựng, TXD được đánh giá là một trong những nhà thầu xây dựng dân dụng uy tín, chuyên nghiệp, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công những công trình nhà phố, biệt thự, tòa nhà văn phòng, khách sạn, resort những công trình đòi hỏi yêu cầu thi công tiêu chuẩn chất lượng 5 sao.

Công trình xây dựng nhà trọn gói của TXD được đánh giá cao.

Chia sẻ về hành trình 10 năm kiến tạo nên những công trình bền vững cho người Việt, ông Quân cho biết“TXD luôn cố gắng mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chất lượng cao, tư vấn tận tâm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đầu tư mà vẫn đạt hiệu quả cao.”

Đội ngũ kỹ sư của TXD giàu kinh nghiệm.

Với đội ngũ thi công lành nghề, kinh nghiệm trên 10 năm, đảm bảo quy trình thi công, giám sát nghiệm thu bài bản, TXD luôn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng và đứng vững trên thị trường xây dựng đang cạnh tranh rất khắc nghiệt.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự tận tâm đặt vào mọi công trình, TXD đã nhận được chứng chỉ ISO 9001:2015 trong lĩnh vực Thi công xây dựng các công trình dân dụng và Chứng nhận Năng lực Hoạt động xây dựng công trình cấp II. Tuy nhiên, theo ông Quân “chứng nhận” quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng cũng như đánh giá cao của khách hàng sau mỗi công trình.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại TXD

Địa chỉ: Liền kề 594, Dịch vụ 13, KĐT Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Website: https://txd.vn

Hotline: 094 486 9880.