Thành phố nhỏ nhất cả nước thu hơn 17.000 tỷ từ du lịch

Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2025.

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, cho biết năm 2024, du lịch Sầm Sơn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của tỉnh, là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn của du khách.

Theo đó, năm 2024 Sầm Sơn đã đón được 8,86 triệu lượt khách, bằng 109,3% so với cùng kỳ, đạt 104,3% so với kế hoạch; bằng 109,6% so với cùng kỳ, bằng 104,7% so với kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch của thành phố nhỏ nhất cả nước này đạt hơn 17.000 tỷ đồng, bằng 140,6% so với cùng kỳ, bằng 108,8% so với kế hoạch.

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn phát biểu tại hội nghị

Có được kết quả trên, theo ông Tú, trong năm 2024, thành phố Sầm Sơn đã đưa vào khai thác nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch mới, tạo được dấu ấn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia như: Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội biển Sầm Sơn; Công viên nước SunWorld…

Bên cạnh đó, trong năm, Sầm Sơn đã phối hợp với ngành du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức thành công chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè và du khách.

Để tiếp tục xây dựng Sầm Sơn thành khu đô thị biển văn minh, hiện đại, mến khách, theo ông Tú, bước sang năm 2025, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển du lịch phía Nam với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, khu ẩm thực phục vụ du khách. Đồng thời, thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch, nhất là các dịch vụ vui chơi giải trí, nhà hàng cao cấp.

Đặc biệt, Sầm Sơn sẽ tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các dịch vụ kinh tế đêm (chợ đêm, phố đi bộ...) nhằm thu hút thị trường khách có khả năng chi trả cao, thời gian lưu trú dài, với kỳ vọng làm dịch chuyển lượng khách cả về không gian và thời gian.

Từ đó, thành phố Sầm Sơn đặt mục tiêu năm 2025 đón được 9,68 triệu lượt khách; doanh thu từ du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố Sầm Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động du lịch trên địa bàn vẫn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: Chất lượng dịch vụ chưa cao, giá trị gia tăng thấp; vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng; các phương tiện vận tải xe điện 4 bánh, xích lô đậu đỗ không đúng quy định...

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết từ những kết quả đạt được, Sầm Sơn cần tiếp tục chú trọng phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh; hỗ trợ hiệu quả nhà đầu tư trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Ngoài ra, theo ông Thi, Sầm Sơn cần nghiên cứu tổ chức, đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch vào mùa thấp điểm. Trong đó chú trọng huy động các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chung tay thực hiện chiến dịch "Mùa đông Sầm Sơn - trải nghiệm thăng hoa", gắn với những chương trình giảm giá sâu, các dịch vụ bổ trợ phong phú để thúc đẩy hoạt động du lịch bốn mùa. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất một sản phẩm du lịch mới được công bố và đưa vào khai thác.