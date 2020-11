Bán mỹ phẩm giả trên mạng xã hội, một phụ nữ bị phạt 59 triệu đồng

Tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, cơ quan này đã có tờ trình và UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Kim Oanh với số tiền 59 triệu đồng, tịch thu gần 3000 sản phẩm mỹ phẩm, hàng gia dụng nhập lậu có trị giá trên 90 triệu đồng.

Đây là số hàng hóa do bà Oanh mua về với mục đích để rao bán trên các trang mạng xã hội nhằm kiếm lời.

Trước đó, qua công tác nghiên cứu, nắm bắt thông tin về hoạt động kinh doanh hàng hóa trên mạng xã hội (zalo, facebook) và triển khai hoạt biện pháp nghiệp vụ giám sát đối tượng có dấu hiệu vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 2 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã tổ chức khám kho hàng tại Cụm công nghiệp An Đồng, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương do bà Trần Thị Kim Oanh làm chủ.

Tại đây đã phát hiện gần 3000 sản phẩm mỹ phẩm, hàng gia dụng nhập lậu "ba không", không nhãn phụ, không hóa đơn chứng từ, không được khai báo hải quan, kiểm soát ở khâu nhập khẩu.

Với hàng loạt các vụ việc lợi dụng mạng xã hội, các trang thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng bị các lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh phát hiện, thu giữ, xử lý trong thời gian gần đây đã cho thấy những lỗ hổng, hạn chế trong quản lý hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội, trang thương mại điện tử cũng như rủi ro của người tiêu dùng khi giao dịch thông qua hình thức này; cần thiết phải có các công cụ quản lý đủ mạnh để quản lý có hiệu quả hoạt động thương mại nhiều tính năng ưu việt, thiết thực và là xu thế phát triển tất yếu trong thời gian tới này.