Giá xuất khẩu hồ tiêu vẫn ở mức cao, nhưng thời gian tới sẽ gặp khó do chính sách thuế của Hoa Kỳ

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 4/2025, Việt Nam đã xuất khẩu 23.271 tấn hồ tiêu đen và 3.319 tấn hồ tiêu trắng. Luỹ kết 4 tháng đầu năm, tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu đạt 74.250 tấn, trị giá hơn 510,6 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu giảm 10,6% nhưng giá trị lại tăng mạnh 45%, phản ánh sự gia tăng đáng kể về giá bán trên thị trường thế giới.

SUY GIẢM Ở THỊ TRƯỜNG HOA KỲ, TĂNG MẠNH Ở UAE VÀ TRUNG QUỐC

Trong tổng lượng xuất khẩu 4 tháng, hồ tiêu đen chiếm 63.124 tấn và hồ tiêu trắng đạt 11.126 tấn. Giá xuất khẩu trung bình của hồ tiêu đen trong 4 tháng đầu năm 2025 là 6.794 USD/tấn, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá hồ tiêu trắng đạt trung bình 8.611 USD/tấn, cũng tăng 73,8% so với cùng kỳ 2024.

“Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt 6.110 USD/tấn, tăng gần 70% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4/2025, giá xuất khẩu hạt tiêu trung bình ở mức 5.693 USD/tấn, tuy có giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng vẫn cao hơn 43,2% so với cùng kỳ 2024". Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam.

Về thị trường, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam lớn nhất trong 4 tháng đầu năm 2025 với 16.682 tấn, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân xuất khẩu tiêu suy giảm quá lớn tại thị trường Hoa Kỳ được Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định là do ảnh hưởng của thuế đối ứng tại thị trường này, hiện tạm thời được áp 10%.

Tuy nhiên, xuất khẩu tính trong 4 tháng vẫn tăng mạnh, là nhờ sự tăng trưởng rất mạnh ở thị trường UAE và Trung Quốc. Vị trí thứ hai về thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam là Ấn Độ với 5.905 tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2024. Thứ ba là các thị trường UAE, với lượng xuất khẩu 4.981 tấn, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2024. Đức ở vị trí thứ tư, với 4.952 tấn, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2024; Trung Quốc đứng vị trí thứ năm, với 3.371 tấn, tăng 94,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều ngược lại, tổng lượng nhập khẩu hạt tiêu trong 4 tháng đầu năm đạt 15.374 tấn với trị giá 88,3 triệu USD, tăng 25,3% về lượng và tăng vọt 104,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, hồ tiêu đen nhập khẩu đạt 11.750 tấn và hồ tiêu trắng đạt 3.624 tấn.

Tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu đang ghi nhận xu hướng giảm giá mạnh từ cuối tháng 4/2025 đến 10 ngày đầu tháng 5/2025. Đặc biệt, ngày 12/5, giá hồ tiêu trong nước giảm rất mạnh, với mức giảm 1.500 - 4.000 đồng/kg so với ngày 11/5. Một số khu vực như Đắk Nông ghi nhận mức giảm sâu nhất, tới 4.000 đồng/kg so với phiên liền trước.

Sang đến ngày 13/5, giá tiêu vẫn duy trì như mức giá của ngày 12/5, hiện giá thu mua trung bình dao động từ 151.000 – 152.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá tiêu xuống còn 151.000 đồng/kg; Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương giữ mức cao nhất với 152.000 đồng/kg.

XUẤT KHẨU SẼ KHÓ KHĂN TRONG QUÝ 3

Trên thị trường thế giới được cập nhật từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cho thấy hiện thị trường biến động trái chiều. Cụ thể, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7.323 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 9.918 USD/tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9.300 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 11.900 USD/tấn. Tại thị trường Brazil, giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 6.800 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 g/l hiện ở mức 6.700 USD/tấn và loại 550 g/l ở mức 6.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá hồ tiêu thế giới duy trì ở mức cao nhờ nguồn cung thắt lại sau thu hoạch và kỳ vọng nhu cầu tăng từ Trung Đông, châu Âu trong quý 2. Tuy nhiên, xu hướng phổ biến hiện tại vẫn là đi ngang hoặc dao động nhẹ. Dù giá tiêu năm nay tăng so với cùng kỳ 2024, diện tích trồng mới không mở rộng do thiếu quỹ đất và nông dân chuyển hướng sang cây trồng khác.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, thời điểm này, thị trường hạt tiêu trong nước vẫn chưa có động lực tăng giá rõ rệt do sức tiêu thụ chậm và tâm lý chờ đợi từ thương lái. Tuy nhiên, trên thị trường thế giới, giá vẫn duy trì cao nhờ nguồn cung hạn chế sau thu hoạch và nhu cầu tăng từ các thị trường lớn như Trung Đông và châu Âu trong quý 2.

Tại Brazil, sản lượng hồ tiêu năm 2025 dự kiến đạt 85.000 – 90.000 tấn, tăng mạnh so với 75.000 tấn năm ngoái. Riêng bang Espírito Santo đã hoàn tất thu hoạch chính, đạt khoảng 20.000 tấn.

Theo Comexstat, tháng 4/2025, Brazil xuất khẩu 10.566 tấn hồ tiêu, thu về 60,1 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 39,1% về lượng và gần gấp đôi về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Tổng 4 tháng đầu năm 2025, Brazil xuất khẩu 33.648 tấn hạt tiêu, thu 205,6 triệu USD, tăng gần 30% về lượng và gấp đôi kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia, sau khi Hoa Kỳ công bố chính sách thuế đối ứng, hồ tiêu Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ sản phẩm của Brazil và Indonesia do mức thuế của hai nước này thấp hơn.

Tuy vậy, thị trường thế giới vẫn ổn định và kỳ vọng nhu cầu sẽ gia tăng trong quý 2, giúp duy trì mức giá xuất khẩu cao. Trong quý 2, hồ tiêu đang chịu thuế suất 10% tại Hoa Kỳ, nhưng sang đến quý 3, thuế suất tại thị trường này có thể tăng lên trên 25%-30%, sẽ khiến hạt tiêu của Việt Nam càng kém sức cạnh tranh tại thị trường Hoa Kỳ.

Trước diễn biến khó lường của thị trường, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp hỗ trợ thu mua tạm trữ các mặt hàng nông sản dễ rớt giá như lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, nhằm ổn định thu nhập cho nông dân trong mùa thu hoạch rộ.

Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương bám sát diễn biến thương mại toàn cầu, chủ động điều hành linh hoạt, kịp thời cung cấp thông tin đến các doanh nghiệp để đối phó hiệu quả với những thách thức từ bất ổn thương mại quốc tế.