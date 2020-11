Bất chấp đại dịch, Singapore dự báo kinh tế tăng trưởng 4-6% năm 2021

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 4-6% trong năm 2021 nhờ tiếp tục phục hồi khỏi giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 và các lệnh hạn chế đi lại, phòng chống dịch được nới lỏng. Nước này cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay với triển vọng khả quan trong lĩnh vực sản xuất, theo Bloomberg.

"Với triển vọng tăng trưởng được cải thiện của các nền kinh tế lớn khác, cũng như việc các lệnh hạn chế và biện pháp phòng chống dịch trên toàn cầu được nới lỏng trong năm tới, kinh tế Singapore dự báo sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2021", Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết trong thông cáo ngày 23/11.

Thông báo điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Singapore được đưa ra sau hàng loạt tin tức khả quan về vắc-xin Covid-19 được công bố, làm dấy lên hi vọng rằng đại dịch sẽ sớm được kiểm soát.

Dù vậy, thế giới vẫn tồn tại nhiều rủi ro, khi các lệnh phong tỏa mới được tái áp dụng tại một số nơi do làn sóng bùng phát dịch bệnh mới và việc nhiều chính phủ dừng các gói hỗ trợ kinh tế sớm. Bên cạnh đó, việc nới lỏng lệnh hạn chế đi lại cũng không hề đơn giản khi bong bóng du lịch được kỳ vọng lớn giữa Singapore và Hồng Kông - hai trung tâm tài chính của châu Á - đã bị hoãn do số ca nhiễm Covid-19 tại Hồng Kông bất ngờ tăng mạnh.

"Bức tranh tổng thể phụ thuộc vào tiến trình phát triển vắc-xin và làn sóng bùng phát dịch bệnh mới gần đây trên thế giới sẽ ảnh hưởng thế nào tới nhu cầu tiêu dùng quốc tế cũng như triển vọng mở cửa lại các biên giới", Selena Ling, giám đốc nghiên cứu và chiến lược tại Oversea-Chinese Banking Corp., có trụ sở tại Singapore, nhận định. "Các dịch vụ định hướng nội địa của Singapore vẫn tiếp tục là lựa chọn duy nhất ở thời điểm hiện tại".

Theo công bố của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore ngày 23/11, GDP của nước này giảm 5,8% trong quý 3/2020 so với cùng kỳ năm trước. Con số này thấp hơn nhiều so với dự báo suy giảm tới 7% trước đó. So với quý 2, GDP quý 3/2020 của Singapore tăng 9,2%. Trong quý 2, nước này ghi nhận GDP sụt giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2019, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1990.

Theo đó, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore dự báo kinh tế nước này suy giảm khoảng 6-6,5% năm nay, lạc quan hơn so với mức dự báo 5-7% trước đó.

Triển vọng xuất khẩu và hoạt động sản xuất công nghiệp khả quan cũng là cơ sở để nhiều nhà kinh tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Singapore. Trong báo cáo công bố tuần trước, nhóm nhà kinh tế của Maybank Kim Eng Research Pte Ltd. dự báo GDP quý 3 của nước này chỉ giảm 5,1%, chủ yếu nhờ hoạt động sản xuất dược, tăng trưởng của lĩnh vực bất động sản, thương mại bán lẻ, vận tải và kho bãi.

Số lượng ca nhiễm Covid-19 mới tại Singapore giảm cũng tạo cơ sở để chính phủ nước này hướng tới nới lỏng các lệnh hạn chế để khối doanh nghiệp mở cửa trở lại. Trong vài tuần qua, nước này ghi nhận số ca nhiễm mới chỉ ở mức một con số mỗi ngày.

Theo Bloomberg, quan chức chính phủ Singapore cho biết nhiều khả năng nước này sẽ tiếp tục có thêm các chương trình kích thích kinh tế sau khi cam kết dành khoảng 100 tỷ Đôla Singapore (74 tỷ USD) hỗ trợ nền kinh tế từ đầu năm đến nay. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói rằng chính phủ nước này chấp nhận thâm hụt ngân sách ít nhất cho tới đầu năm sau và có thể "lâu hơn" để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.