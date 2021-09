Bệnh viện New York sa thải nhân viên không tiêm vaccine Covid-19

Theo tin từ Reuters, các bệnh viện tại thành phố New York, Mỹ, ngày 27/9 đã bắt đầu sa thải hoặc đình chỉ những nhân viên y tế không tuân thủ yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của chính quyền bang.

Tháng trước, Sở Y tế bang New York đã ban hành sắc lệnh trong đó yêu cầu tất cả nhân viên y tế tại bang này phải tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 trước ngày 27/9.

Việc các bệnh viện sa thải hoặc đình chỉ nhân viên dẫn đến tình trạng thiếu người, buộc một số bệnh viện phải tạm hoãn một số ca phẫu thuật tự chọn hoặc cắt giảm một số dịch vụ.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết hiện tại các bệnh viện của thành phố vẫn chưa bị ảnh hưởng lớn bởi quy định tiêm vaccine. Ông cũng đồng thời bày tỏ quan ngại về các khu vực khác của bang New York có tỷ lệ tiêm vaccine thấp hơn.

JoAnne Cavanaugh, phát ngôn viên của Catholic Health - một trong những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất ở miền tây New York, cho biết công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của bang, với việc thống kê những nhân viên đã tiêm vaccine, người được miễn trừ tiêm và những người bị đình chỉ công tác không lương do không tiêm vaccine. Tuy nhiên, người này từ chối tiết lộ con số cụ thể.

JoAnne Cavanaugh cho biết Catholic Health đã buộc phải tạm hoãn “một số ít” các ca phẫu thuận tự chọn.

Trong khi đó, người phát ngôn Peter Cutler của Trung tâm y tế hạt tại thành phố Buffalo, bang New York, cho biết cơ sở này đã dừng các ca phẫu thuật nội trú tự chọn và ngừng tiếp nhận bệnh nhân chăm sóc đặc biệt từ các bệnh viện khác khi chuẩn bị sa thải hàng trăm nhân viên chưa tiêm phòng. Theo ông Cutler, quyết định cắt giảm một số hoạt động sẽ gây bất tiện cho bệnh nhân và ảnh hưởng tới tình hình tài chính của bệnh viện. Các ca phẫu thuật nội trú tự chọn mang về khoảng 1 triệu USD doanh thu cho bệnh viện này mỗi tuần.

"Chúng tôi đã phải đưa ra quyết định để có thể tạm thời thực hiện một số thay đổi nhằm đảm bảo các dịch vụ khác bị ảnh hưởng ít nhất có thể. Tuy nhiên, về mặt tài chính thì đây là vấn đề lớn”, ông Cutler nói.

Biểu tình phản đối tiêm vaccine bắt buộc tại bang New York, Mỹ - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như các nhà lãnh đạo chính trị tại các bang và liên bang đang thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 bằng cách gây áp lực với những người chưa tiêm vaccine – trong đó một số người từ chối tiêm vì lý do tôn giáo hoặc quan ngại về sức khỏe.

Theo ông Mitchell Katz, giám đốc NYC Health + Hospitals – tổ chức đại diện của 11 bệnh viện công tại thành phố New York, trong tổng số 43.000 nhân viên y tế tại các bệnh viện này, khoảng 5.000 người chưa tiêm vaccine. Katz cho biết 95% y tá tại các bệnh viện này đã tiêm vaccine và tất cả các cơ sở thuộc tổ chức này vẫn “mở cửa và hoạt động đầy đủ” trong ngày 27/9.

Thứ Bảy tuần trước (25/9), Thống đống bang New York Kathy Hochul cho biết bà đang cân nhắc sử dụng Vệ binh Quốc gia và các nhân viên y tế ngoài bang để lấp đầy tình trạng thiếu nhân sự tại các cơ sở y tế. Hiện tại, khoảng 16% trong số 450.000 nhân viên y tế tại các bệnh viện của bang này chưa tiêm vaccine đầy đủ.

Văn phòng của bà Hochul cho biết những nhân viên y tế bị sa thải vì tiêm vaccine Covid-19 sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệm, trừ phi họ xuất trình được yêu cầu cấp chỗ ở vì lý do y tế có xác nhận của bác sĩ.

Ngày 27/9, một thẩm phán liên bang tại thành phố Albany, bang New York, đã yêu cầu các quan chức bang này cho phép miễn trừ những người từ chối tiêm vaccine vì lý do tôn giáo trong quy định tiêm vaccine bắt buộc với nhân viên tế. Trong một diễn biến khác, một tòa án phúc thẩm liên bang phán quyết rằng thành phố New York có thể yêu cầu tất cả giáo viên và nhân viên ngành giáo dục tiêm vaccine, đảo ngược quyết định tạm hoãn bắt buộc tiêm vaccine đối với nhóm đối tượng này.

New York hiện là bang có số ca nhiễm cao thứ 4 và số ca tử vong cao thứ 3 tại Mỹ. Kể từ khi đại dịch bùng phát tại Mỹ, bang này ghi nhận tổng cộng 2,49 triệu ca nhiễm và hơn 55.700 ca tử vong. Bình quân 7 ngày qua, bang này ghi nhận gần 5.000 ca nhiễm mới và 40 ca tử vong mỗi ngày. Tính tới ngày 27/9, khoảng 63% dân số bang New York đã được tiêm vaccine đầy đủ.