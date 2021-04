Biến động thế giới đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh, USD tự do tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới tăng khá mạnh trong phiên giao dịch đêm qua, đưa giá vàng trong nước sáng nay (14/4) tăng theo. Giá USD tự do trượt sâu hơn dưới ngưỡng 23.700 đồng, trong khi giá USD ngân hàng đi ngang.

Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 54,98 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,38 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 130.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 54,93 triệu đồng/lượng và 55,33 triệu đồng/lượng, tăng 60.000 đồng/lượng so với hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 6,7 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác tăng khoảng 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 51,25 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 51,95 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 51,46 triệu đồng/lượng và 52,06 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.746,2 USD/oz, giảm 0,7 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương 48,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Ba, giá vàng tăng 13,1 USD/oz, tương đương tăng gần 0,8%, chốt ở 1.746,8 USD/oz.

Vàng tăng giá nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD cùng đi xuống. Lạm phát tăng cũng giúp vàng phát huy vai trò kênh đầu tư chống lại sự mất giá của tiền giấy.

Thống kê công bố ngày 13/4 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 3 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 1,7% của tháng 2. Đây là mức lạm phát cao nhất 2 năm rưỡi của Mỹ, khiến giới phân tích cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới chuẩn bị bước vào một giai đoạn mà lạm phát có thể tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thường giảm khi có dấu hiệu lạm phát tăng mạnh, vì những dấu hiệu như vậy thường đưa lợi suất trái phiếu đi lên và làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, cả lợi suất và tỷ giá đồng USD cùng đi xuống trong phiên này, mở đường cho vàng tăng giá.

Nhu cầu mạnh của nhà đầu tư trong phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ ngày 13/4 đẩy lợi suất giảm sâu hơn, cho thấy nhà đầu tư không mấy lo ngại về khả năng tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sáng nay giảm còn 1,62%, từ mức gần 1,69% vào sáng qua. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD dao động dưới ngưỡng 91,8 điểm, từ mức 92,2 điểm của sáng qua.

Theo giới phân tích, giá vàng đang cần một nhân tố tác động mạnh để bứt khỏi vùng giá 1.700-1.750 USD/oz. Gần đây, vùng giá này là biên độ dao động chính của giá vàng, khi giá kim loại quý này chịu sự chi phối chính của tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu.

Giá USD tự do giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.600 đồng (mua vào) và 23.660 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với sáng qua, nâng tổng mức giảm trong 2 ngày lên 160 đồng.

Vietcombank báo giá USD ở mức 23.980 đồng và 23.160 đồng, tương ứng giá mua và bán, không thay đổi so với hôm qua.