Biệt thự đô thị vệ tinh hút sóng đầu tư

GIÁ NHÀ LIỀN THỔ TP.HCM LẬP ĐỈNH

Quý 2/2024, giá sơ cấp phân khúc nhà liền thổ (gồm các loại hình biệt thự, nhà phố, thương mại) tại TP.HCM đạt mức 480 triệu/m2, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, thiết lập đỉnh giá cao nhất suốt 10 năm qua - theo Cushman & Wakefield.

Quỹ đất nội đô dần cạn kiệt, nguồn cung khan hiếm, những chủ đầu tư sẵn quỹ đất sẽ ưu tiên phát triển sản phẩm cao cấp, hạng sang. Điều này đẩy mặt bằng giá nhà liền thổ liên tục tăng thời gian qua. Savills Việt Nam dự báo, đến 2026, TP.HCM sẽ không còn nhà thấp tầng dưới 5 tỷ đồng và chỉ khoảng 10% nguồn cung sơ cấp có giá dưới 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, xét về sức cầu, nhà liền thổ vẫn là phân khúc có sức hút đặc biệt bởi tâm lý “ăn chắc mặc bền”. Xu thế tất yếu, khi nội đô khan hiếm nguồn cung, nhu cầu sẽ dịch chuyển về các đô thị vệ tinh giáp ranh TP.HCM như Đồng Nai, Long An, Bình Dương… Hạ tầng liên tục được “rót vốn” đầu tư, quỹ đất lớn, giá đất hợp lý… là những lợi thế đặc biệt, tạo điều kiện cho sự ra đời của hàng loạt dự án quy mô, kéo sóng sức mua đổ về các khu vực này.

Theo thống kê, Đồng Nai, Bình Dương, Long An đang vượt qua TP.HCM về cả nguồn cung và lượng giao dịch nhà liền thổ kể từ 2021 đến nay. Đặc biệt, năm 2024 chứng kiến sự phát triển đột phá của Long An trên bản đồ bất động sản vùng phụ cận. Loạt “ông lớn” liên tục đổ bộ, nhiều đại dự án được công bố… tạo điểm nhấn cho thị trường bất động sản nơi đây.

Với ưu thế là tỉnh duy nhất Tây Nam Bộ có ranh giới giáp TP.HCM, cửa ngõ giao thương 2 vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ, Long An đang ngày càng cho thấy vai trò trọng yếu trong kết nối giao thương, phát triển kinh tế vùng. Định hướng trở thành khu vực kinh tế năng động, hiệu quả, Long An đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và quy hoạch, đón đầu làn sóng di cư từ khu vực nội đô ra vùng đô thị vệ tinh.

Tất cả yếu tố này cộng hưởng, đưa thị trường bất động sản Long An đạt đến độ “chín muồi”, để trở thành thị trường thay thế lý tưởng, thậm chí là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với TP.HCM. Những khu đô thị được quy hoạch bài bản bởi những tên tuổi uy tín cũng góp phần đáng kể trong việc thay đổi diện mạo, tầm vóc khu vực, đáp ứng tốt nhu cầu an cư với chất lượng sống cao, thu hút cư dân về ở và tạo giá trị gia tăng bền vững.

Giới phân tích nhận định, thị trường bất động sản Long An sẽ tăng nhịp từ gần cuối 2024 khi các luật liên quan đến bất động sản bắt đầu đi vào thực tiễn, nhiều công trình giao thông liên vùng được đẩy mạnh triển khai như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành... Khẩu vị đầu tư sẽ thiên về những sản phẩm pháp lý, hạ tầng hoàn thiện và chiến lược phát triển bởi các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính.

DẤU ẤN ĐÔ THỊ VỆ TINH QUY MÔ HÀNG ĐẦU PHÍA TÂY TP.HCM

Năm 2019, khi thị trường bất động sản TP.HCM giảm nhiệt do những quy định siết chặt quỹ đất, Long An đã “rục rịch” chuyển mình. Thời điểm này, chủ đầu tư Nam Long chính thức ra mắt khu đô thị Waterpoint tại Bến Lức, Long An, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Nam Long trên hành trình trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp.

Waterpoint tọa lạc trên mặt tiền Tỉnh lộ 830, ngay tâm điểm giao thương giữa hai vùng kinh tế trọng điểm là TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, lợi thế 3 mặt giáp sông Vàm Cỏ Đông mang đến những lợi thế về môi trường sống, cảnh quan và giá trị bất động sản “cận giang”.

Waterpoint được bao bọc bởi 5,8km đường sông Vàm Cỏ Đông.

Với vị trí kết nối liên vùng hoàn hảo, ngay từ đầu, Waterpoint được định hình trở thành một đô thị vệ tinh đáp ứng nhu cầu an cư của 30.000 người, vừa hỗ trợ giãn dân vừa góp phần đem lại diện mạo đô thị tiện nghi, hiện đại, khác biệt tại phía Tây TP.HCM.

Tính đến thời điểm hiện tại, Waterpoint là một trong số hiếm đại đô thị đã hiện hữu với hạ tầng tiện ích hoàn thiện, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu sống - học tập - làm việc - mua sắm - giải trí. Khu đô thị được biết đến như một điển hình của việc phát triển đô thị vệ tinh, kiến tạo không gian sống tiện nghi, trong lành, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế và kết nối linh hoạt với đô thị hạt nhân.

Trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus đào tạo 1.800 học sinh.

Khu đô thị sở hữu hơn 25ha quỹ đất dành cho giáo dục; 3ha tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện, 8ha tiện ích thể thao ngoài trời, 8,6ha Vịnh nước ngọt; 20ha dành cho các tiện ích thương mại - giải trí… Trong đó, nhiều tiện ích quan trọng đã hoàn thiện như hệ thống xe buýt liên vùng, hệ thống câu lạc bộ cộng đồng ven sông, bến du thuyền, tổ hợp thể dục - thể thao và sự kiện, Vịnh Cảng, khép kín tuyến đường chạy bộ, đường đạp xe… Mới đây nhất, Waterpoint tiếp tục chào đón nhiều tiện ích quan trọng, gồm Trường Nội trú song ngữ Quốc tế EMASI Plus 6ha, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm SanHà Foodstore Plus…

Có thể nói, với "đòn bẩy kép" từ nhịp tăng tốc của thị trường Long An đến chiến lược hoàn thiện diện mạo khu đô thị tích hợp, mỗi sản phẩm biệt thự Waterpoint không chỉ là chốn an cư đúng nghĩa với những trải nghiệm đặc quyền về tiện ích, an ninh, môi trường sống… mà còn là kênh tích sản với giá trị vượt thời gian.