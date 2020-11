Blog chứng khoán: Rủi ro giảm tiếp

Áp lực chốt lời ngắn hạn rõ nét hơn đáng kể trong phiên hôm nay dù cổ phiếu tăng giá nhiều hơn hôm qua, chỉ số vẫn được vớt lên cuối phiên.



Ngày càng ít nhà đầu tư ham hố nhảy vào nhịp tăng kỹ thuật này và việc kéo trụ càng ngày càng thấy vất vả. Thị trường thế giới vẫn rực rỡ, còn trong nước thì quá bệt.

Thị trường phái sinh hôm nay vẫn duy trì mức basis dương khá rộng dù có giảm so với hôm qua. Basis trung bình cả ngày khoảng 5,3 điểm trong khi hôm qua là 6,5 điểm.

VN30 cũng đi trong vùng dao động dự kiến, với cản 906-908 và hỗ trợ 900-901. Nửa đầu buổi sáng bận nên bỏ lỡ một setup Short khá đẹp khi F1 không qua 912, VN30 không qua 907, basis gần 6 điểm. Tuy nhiên đến 11h giờ thì Short tốt ở 909.4 lợi thế basis 5,7 điểm với kịch bản VN30 sẽ bị chặn ở 906. Cover 905.6.

Khoảng 1h15 có điểm Short 907.2 với stoploss 909 khi VN30 không có vẻ gì qua 903. Basis tương đương mức trung bình tại thời điểm đó (5,3 điểm). Kịch bản là khả năng VN30 tìm xuống tối thiểu 901 rất cao, thậm chí tới 900. Thực tế VN30 còn xuyên 900. Cover 904.4 khi basis còn 3 điểm.

Sau gần 10 phút giằng co VN30 trụ được 900, như vậy là hỗ trợ có phản ứng tốt, basis 4,3 điểm, thấp hơn bình quân, Long 904.5, target 907.7 tương đương đỉnh gần nhất và VN30 lên khoảng 903. Cover rải lên 908, 908.3.

Lúc 2h15 F1 chạy tuốt lên 912.7, tức là vượt cả đỉnh buổi sáng trong khi VN30 chạm 905, basis vượt bình quân. Kịch bản là VN30 có thể chạy thêm một đoạn vào 906 và basis có thể tự co lại, vì vậy Short 912, stoploss 914.5 để dư địa cho cả basis co chậm hơn dự kiến. Cover 909.6 trước giờ vào ATC.

VN30 hôm nay tiếp tục dao động chính xác trong vùng kháng cự/hỗ trợ.

Mức basis cuối ngày hôm nay của F1 còn hơn 5 điểm vẫn là khá rộng trong điều kiện thị trường cơ sở yếu đi đáng kể. Hiện tượng đỡ trụ vẫn xảy ra nhưng hiệu quả thì không còn rõ như trước. Nhìn vào cả hai chỉ số thì có thể thấy mức đẩy lên kém hơn nhiều so với 2 phiên trước và VN30 giảm. Mức đẩy lên kém đi kèm với thanh khoản giảm nhiều tức là thiếu cầu.

Lực tăng yếu trên thị trường cơ sở không phải do Futures Mỹ giảm trong phiên. Cả 2 phiên trước thị trường cũng đã yếu rồi, chỉ còn các trụ cố co kéo chỉ số mà thôi. Đó là do nhà đầu tư bắt đầu ngại rủi ro hơn, ít nhảy vào đu giá hơn. Nhịp phục hồi kỹ thuật thường mắc phải tâm lý này nên trừ các phiên bắt đáy sâu nhất thanh khoản còn khá, các phiên hồi sau đó càng ngày sẽ càng ít người đu theo mà chỉ nhăm nhăm canh chốt. Đến hôm nay ai chốt muộn cũng chẳng còn bao nhiêu lãi.

Kể cả khi không có rắc rối có thể phát sinh từ cuộc bầu cử ở Mỹ thì diễn biến thị trường như vậy cũng là tín hiệu không tốt. Không có tiền thì giá nảy lên chỉ ở mức độ đó mà thôi. Còn nếu cuộc bầu cử xuất hiện tình thế căng thẳng, ảnh hưởng tâm lý sẽ cộng hưởng. Vì vậy thời điểm này thị trường có nhiều rủi ro khi tâm lý có thể thất thường. Giao dịch không nhất thiết phải cố gắng vét lợi nhuận ở tất cả các nhịp dao động của thị trường, mà khó thì nên bỏ.

VN30 hiện đang đứng ngay sát ngưỡng hỗ trợ 900-901. Nếu thủng vùng này các mức hỗ trợ kế tiếp là 806-804; 892-890; 888; 855-856; 878... Kháng cự 907, 909-910; 914-916. VNI cũng đang ở ngay hỗ trợ 938, chiều tăng có 942-943; 946-948. Hỗ trợ 931; 928-926; 922-920; 916-914. Chiến lược chủ đạo là Short.

