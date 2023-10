Cadivi giới thiệu sản phẩm mới phục vụ phát triển đô thị

Với hệ thống dây cáp điện lắp đặt ngầm trong đất, yêu cầu hoạt động an toàn bền lâu theo công trình rất cần được quan tâm đúng mức. Bài toán đặt ra cho Công ty CADIVI là làm cách nào để sản phẩm cáp điện trung thế ngầm gia tăng khả năng chịu được ẩm ướt, ngập nước và cao hơn nữa là hoạt động ngâm lâu dài trong môi trường nước; Cáp vẫn hoạt động bền bỉ, an toàn.

Cáp điện trung thế ngầm cách điện TR XLPE - Giải pháp tối ưu trong môi trường ẩm ướt, ngập nước

Với vị trí luôn là nhà sản xuất dây cáp điện đứng đầu tại Việt Nam, Công ty CADIVI luôn quan tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm có tính năng cao hơn, sử dụng lâu bền hơn, đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

Những khu vực ẩm ướt hoặc ngập nước, trong quá trình sử dụng lâu dài, nếu việc tiêu thoát nước (Nhằm đảm bảo môi trường hoạt động khô ráo) không tốt, cáp điện trung thế ngầm có thể bị nước xâm nhập gây ăn mòn lớp cách điện XLPE - đó là hiện tượng “Water tree - Cây nước” bên trong XLPE - làm giảm khả năng cách điện của cáp, gây nguy cơ phóng điện, chập cháy, mất an toàn cho hệ thống điện và công trình.

Để tăng cường khả năng chịu ẩm ướt, ngâm ngập trong nước cho cáp điện trung thế ngầm, công ty CADIVI đã đưa ra sản phẩm mới: Cáp điện trung thế ngầm có cách điện bằng vật liệu TR-XLPE (Tree Retardant XLPE) với các đặc tính:

Chống cây nước (Water Tree Resistant): Cáp điện bọc cách điện TR-XLPE được sản xuất với lớp cách điện đặc biệt có khả năng chống cây nước. Điều này giúp ngăn chặn sự hình thành các cây nước bên trong lớp cách điện, đảm bảo hiệu suất cách điện tốt và tuổi thọ cao của cáp.

Khả năng hoạt động trong môi trường ẩm ướt: Với khả năng chống cây nước, cáp điện bọc cách điện TR-XLPE thích hợp để sử dụng trong các khu vực có độ ẩm cao hoặc môi trường ẩm ướt như khu vực ven biển, vùng nước ngập lụt, hoặc công trình ngầm như nhà ga metro, bến tàu….

Độ tin cậy và an toàn: Cáp điện bọc cách điện TR-XLPE được thiết kế và sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, đảm bảo hệ thống truyền tải điện hoạt động một cách đáng tin cậy trong mọi điều kiện ẩm ướt hoặc ngâm trong nước.

Tuổi thọ cao: Cáp điện bọc cách điện TR-XLPE có khả năng cách điện tốt, giúp kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.

Ứng dụng đa dạng: Cáp điện ngầm trung thế cách điện TR-XLPE thường được sử dụng trong việc truyền tải và phân phối điện năng ở các khu vực đô thị, nông thôn, cũng như trong các ngành công nghiệp.

Ngày nay việc hình thành và phát triển các siêu đô thị, đồng nghĩa sẽ xuất hiện ngày càng nhiều công trình lớn, tập trung đông người, vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ là điều cấp bách phải giải quyết. Góp phần tìm giải pháp đảm bảo tạo dựng môi trường sống an toàn hơn, công ty CADIVI đã đưa ra sản phẩm mới: Cáp điện chống cháy với cấp chịu nhiệt 1.050 OC đạt tiêu chuẩn AS/NZS.

Cáp điện chống cháy chịu nhiệt 1.050 OC đạt tiêu chuẩn AS/NZS

Cáp chống cháy cấp chịu nhiệt 1.050 OC của CADIVI có các đặc điểm tiên tiến như: Chịu được nhiệt độ 1.050 OC trong 2 giờ. Đáp ứng tiêu chuẩn AS/NZS của Australia và New Zealand.

Vì vậy cáp được sử dụng tại những công trình có yêu cầu đặc biệt như sân bay, nhà ga, tàu điện ngầm v.v… Đặc biệt, vừa qua Công ty CADIVI đã xuất khẩu thành công lô cáp chống cháy 1.050 OC sang thị trường Úc với trị giá hàng triệu AUD.

Sản phẩm “Cáp điện ngầm trung thế cách điện TR-XLPE” và “Cáp điện chống cháy cấp chịu nhiệt 1.050 OC” là những thành quả rất đáng ghi nhận của Công ty CADIVI trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới góp phần xây dựng nên một cuộc sống an toàn, tốt đẹp và bảo vệ môi trường cho người dân và xã hội.