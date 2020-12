Cảnh báo nguy cơ doanh nghiệp Việt mất quyền quản lý game

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát đi cảnh báo tình trạng mất quyền quản lý game của một số doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử (game) trên mạng của Việt Nam.



Cụ thể, theo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, một số trò chơi đã được cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản cho các doanh nghiệp trong nước để phát hành trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng tên đơn vị hiển thị trên kho ứng dụng Apple App Store và Google Play Store lại là tên đơn vị nước ngoài.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do các doanh nghiệp game nước ngoài lấy lý do game phát hành toàn cầu và ép các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng ủy quyền phát hành để không đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp Việt, do đó dẫn đến tình trạng doanh nghiệp Việt Nam mất quyền quản lý game.

Tình trạng này dẫn đến nguy cơ nhiều doanh nghiệp Việt Nam đứng tên trong quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản nhưng không thực hiện được đầy đủ quyền và trách nhiệm quản lý, vận hành trò chơi theo quy định của pháp luật Việt Nam do đối tác nắm quyền quản lý.

"Nhưng nguy hiểm hơn là, công tác quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn khi khó có thể xác định được đâu là game lậu, đâu là game đã được cấp quyết định để thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật để đề nghị các kho ứng dụng xuyên biên giới ngăn chặn, gỡ bỏ", Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho hay.

Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng bị thiệt thòi khi không được cơ quan quản lý bảo vệ đầy đủ trong "cuộc chiến" với các game lậu, game không phép.

Trước thực tế này, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có buổi làm việc, đề nghị các doanh nghiệp trong nước đàm phán, chuyển đổi tên đơn vị hiển thị và tải game lên store đúng với tên công ty đã được cấp quyết định. Trong việc đàm phán, thỏa thuận với đối tác nắm giữ bản quyền game, Cục cũng lưu ý doanh nghiệp trong nước phải đảm bảo là đơn vị nắm quyền quản lý trò chơi.

Ngoài ra, Cục cũng đã có công văn đề nghị tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng chủ động rà soát, thực hiện việc hiển thị tên đơn vị cung cấp (phát hành) game trên các kho ứng dụng Apple App Store, Google Play Store,... là tên doanh nghiệp đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng.

Đồng thời rà soát thỏa thuận ủy quyền hợp tác phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam giữa doanh nghiệp và đối tác, bảo đảm doanh nghiệp có đầy đủ khả năng quản lý và cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp, đối tác ủy quyền cho phát hành game không hợp tác, chuyển giao đầy đủ công cụ và quyền để quản lý game theo quy định pháp luật, doanh nghiệp cần xem xét tạm dừng hợp tác cho đến khi vi phạm được khắc phục.