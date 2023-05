CEO & CMO Summit 2023: TikTok nhấn mạnh yếu tố giải trí trong nội dung, văn hoá và thương mại

Ngày 12/5 vừa qua, Hội nghị CEO & CMO Summit 2023 với chủ đề lớn “Tác động kinh doanh trong thời điểm khó khăn” đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của các nhà lãnh đạo cấp cao, quản lý tiếp thị và chuyên gia hàng đầu ngành Marketing.

Tập trung thảo luận và đưa ra giải pháp cho các vấn đề "nhức nhối" trong ngành trước một năm 2023 đầy biến động, bà Naree Nguyễn, Giám đốc Kinh doanh Khối đại lý, TikTok Việt Nam cũng mang đến góc nhìn toàn diện về việc lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả với chủ đề "When entertainment meets effectiveness".

Các số liệu nghiên cứu được đề cập từ báo cáo "When entertainment meets effectiveness - a guide to maximising impact" (Tạm dịch: Khi giải trí trở thành một công cụ hiệu quả - gợi ý tối đa hóa tác động)" do TikTok và WARC thực hiện đã góp phần "mở nút" những trăn trở và đưa ra lối tư duy mới cho các nhà tiếp thị.

XU HƯỚNG MỚI TÁI ĐỊNH HƯỚNG ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG

Ngành công nghiệp quảng cáo toàn cầu đã dậy sóng khi các ông trùm công nghệ như Apple, Google,... tuyên bố loại bỏ cookie từ bên thứ ba nhằm tăng cường bảo mật cho người dùng. Hồi kết của cookie khiến các nhà tiếp thị điêu đứng vì mất nguồn đi tài nguyên dữ liệu và hành vi của người dùng mạng vốn có, gây khó khăn trong việc xác định cụ thể đối tượng mục tiêu và đo lường tác động của các chiến dịch quảng cáo.

Tin đồn về tương lai cookieless đã nhen nhóm từ đầu năm 2021, song, đây vẫn là bài toán nan giải cho các doanh nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bởi những thay đổi trong điều khoản bảo mật và tâm lý e ngại của người dùng về quyền riêng tư ngày một gia tăng.

Đưa ra chìa khoá thông qua việc xây dựng dữ liệu bên thứ nhất để nhắm mục tiêu chính xác hơn và thử nghiệm các mô hình SaaS (Software as a Service - phần mềm dưới dạng dịch vụ) để đo lường hiệu quả, bà Naree Nguyễn tiếp tục đi sâu vào cơ hội giúp doanh nghiệp tối đa hoá tác động của quảng cáo tại sự kiện thông qua từ khoá trọng tâm: Yếu tố giải trí.

Đại diện TikTok chia sẻ những tác động của tính giải trí từ báo cáo giữa TikTok và WARC.

SỨC MẠNH CỦA XU HƯỚNG GIẢI TRÍ TRONG HIỆU QUẢ KINH DOANH

Lý giải điều này, bà Naree Nguyễn nhấn mạnh yếu tố giải trí đang tác động ngành công nghiệp quảng cáo trên nhiều phương diện, từ nội dung, văn hóa đến thương mại và trở thành xu hướng tất yếu của ngành.

Trước tiên, sáng tạo được xem là yếu tố tiên quyết giúp quảng cáo thu hút và kết nối với khách hàng ở tầng nhu cầu cảm xúc, khi đó yếu tố giải trí sẽ mang đến sự vận động của não phải giúp cải thiện khả năng sáng tạo hiệu quả. Những nội dung giải trí phục vụ lợi ích thương mại được cho là chất xúc tác giúp tạo ra những phản ứng cảm xúc tích cực và thúc đẩy hiệu quả lâu dài khi tác động lên quyết định mua sắm của khách hàng.

Nghiên cứu quảng cáo giải trí toàn cầu của TikTok Marketing Science tại Indonesia, Việt Nam, và Thái Lan 2022 do Marketcast thực hiện càng cho thấy khả năng người dùng đi qua các tầng cuối cùng của phễu tăng cao với mức độ yêu thích thương hiệu lên đến 15%, ý định mua hàng cao hơn 14% và khả năng giới thiệu sản phẩm tăng hơn 15% thông qua các nội dung giải trí.

Nội dung giải trí giúp tăng khả năng người dùng đi qua các tầng cuối cùng của phễu.

Tại hội nghị, khái niệm “Bubble Up” cũng được nhắc đến để nhấn mạnh kỷ nguyên sáng tạo mới, nơi văn hóa được bồi đắp và dẫn dắt bởi cộng đồng cùng các nhà sáng tạo nội dung. Đại diện TikTok cho biết các thương hiệu nên kết hợp yếu tố giải trí và văn hóa thông qua việc tham gia và khởi tạo các xu hướng. Minh chứng rõ ràng được đề cập trong khảo sát của WARC’s Marketer’s Toolkit cho thấy 69% các nhà tiếp thị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đang phân bổ nhiều ngân sách hơn cho các cộng đồng có chung sở thích.

TikTok đồng thời đưa ra mô hình Vòng lặp Vô hạn (Infinity Loop) và nhấn mạnh yếu tố giải trí trong thương mại. Theo đó, nhu cầu giải trí và giáo dục là chìa khóa thúc đẩy doanh nghiệp, người tiêu dùng và cộng đồng tiếp tục sáng tạo và chia sẻ các nội dung liên quan. Qua đó, sự yêu thích và quan tâm dành cho thương hiệu sẽ chuyển đổi thành quyết định mua sắm và mở ra cơ hội kinh doanh tiềm năng.

Những nghiên cứu trên càng chỉ rõ tiềm năng của xu hướng mua sắm kết hợp với giải trí (Shoppertainment) cũng như lý giải việc 67% nhà tiếp thị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cân nhắc bổ sung TikTok vào chiến lược truyền thông tích hợp (theo báo cáo của TikTok và WARC).

Bà Naree Nguyễn kết luận: “Sức mạnh của giải trí thu hút 1 tỷ người dùng trên TikTok và con số này đang không ngừng tăng lên. TikTok là điểm đến giải trí hàng đầu, cũng là nơi giao thoa giữa yếu tố giải trí và thương mại với độ ảnh hưởng cao và mang lại hiệu quả nhanh chóng”.

* Cùng tìm hiểu thêm báo cáo của TikTok và WARC để tạo nên tác động quảng cáo hiệu quả thông qua định dạng video dạng ngắn kết hợp với âm thanh và lối kể chuyện chân thực tại: https://www.tiktok.com/business/library/Whitepaper_by_WARC_X_TikTok_When_Entertainment_Meets_Effectiveness.pdf?utm_market=vn