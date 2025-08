Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp thêm 200 tỷ đồng để Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ sau bão số 3

Ngày 4/8/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1662/QĐ-TTg về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Theo đó, tỉnh Nghệ An được cấp 200 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Cùng với Nghệ An, tỉnh Điện Biên cũng được hỗ trợ 100 tỷ đồng trong đợt này. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy nửa tháng, Chính phủ ban hành quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh bị thiệt hại nặng bởi thiên tai. Trước đó, ngày 2/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng đã ký Quyết định số 1653/QĐ-TTg phân bổ 250 tỷ đồng cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Nghệ An; trong đó riêng Nghệ An nhận được 100 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đã được Trung ương hỗ trợ tổng cộng 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 3 và hoàn lưu kéo dài cuối tháng 7 vừa qua.

Theo thống kê ban đầu, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại các xã miền Tây Nghệ An. Tổng mức thiệt hại ước tính lên đến 3.635 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về nhà ở chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.545 tỷ đồng.

Cụ thể, có 450 căn nhà bị sập, cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn. Ngoài ra, 5.426 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ, khiến tài sản bên trong hư hỏng, thất thoát nặng. Bên cạnh đó, 1.601 căn nhà khác chịu ảnh hưởng bởi sạt lở đất và ngập lụt kéo dài, đe dọa an toàn cuộc sống người dân.

Lĩnh vực giao thông cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng với tổng mức ước tính khoảng 1.390 tỷ đồng. Trên toàn địa bàn xuất hiện 14 điểm sạt lở taluy và 8 điểm nền đường bị đứt gãy hoàn toàn trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Có 16 cây cầu bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, trong đó 9 cầu treo không còn tồn tại sau đợt lũ. Gần 52 km đường giao thông nông thôn bị sạt lở, gây chia cắt nhiều khu dân cư, cản trở việc đi lại, cứu hộ và tiếp tế nhu yếu phẩm.

Khoản hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng lần này sẽ giúp tỉnh Nghệ An từng bước khôi phục hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng và đẩy nhanh tiến độ tái thiết sau thiên tai. Theo yêu cầu của Chính phủ, việc sử dụng kinh phí bổ sung phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Cùng với nguồn lực từ Trung ương, Nghệ An cũng được yêu cầu huy động thêm ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để tăng hiệu quả hỗ trợ. Việc phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sẽ được báo cáo cụ thể về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng các cơ quan liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh rà soát lại các khu dân cư có nguy cơ sạt lở cao, bố trí phương án di dời dân cư dài hạn và củng cố các công trình phòng chống thiên tai cấp bách.

Mặc dù thiệt hại về tài sản rất lớn, tuy nhiên số trường hợp thương vong tại Nghệ An đã được hạn chế ở mức thấp nhất. Toàn tỉnh ghi nhận 4 người tử vong do lũ tại các xã Nậm Cắn, Bắc Lý và Nhôn Mai. So với mức độ tàn phá được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, đây là con số cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác chỉ đạo, ứng phó tại chỗ.

Theo đánh giá sơ bộ từ chính quyền địa phương, mô hình chính quyền hai cấp mà Nghệ An đang thực hiện đã phát huy vai trò rõ nét trong việc tổ chức lực lượng ứng cứu nhanh, kịp thời sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ tính mạng người dân. Nhiều cán bộ cơ sở đã túc trực 24/24h tại địa bàn, huy động phương tiện, vật tư để hỗ trợ các điểm ngập sâu, nguy cơ sạt lở và cứu nạn trong đêm.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp trong mùa mưa năm nay, Nghệ An tiếp tục siết chặt công tác cảnh báo, dự báo, đồng thời hoàn thiện các kịch bản ứng phó thiên tai tại từng xã, từng cụm dân cư nhằm giảm thiểu rủi ro tối đa có thể xảy ra trong thời gian tới.