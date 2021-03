Chờ gói kích cầu của Mỹ, vàng thế giới tăng vọt, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới tăng mạnh và tái lập mốc 1.700 USD/oz, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (10/3) đi ngang. Chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới rút ngắn mạnh, kéo giá USD tự do sụt 130 đồng.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 54,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC cũng báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 54,9 triệu đồng/lượng và 55,3 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC hiện gần như đi ngang ở cả DOJI và SJC.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng đang cao hơn 7,5 triệu đồng/lượng, so với mức chênh lệch 8,2 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng không tăng, thậm chí giảm 50.000-100.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 51,7 triệu đồng/lượng và bán ra là 52,45 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 51,93 triệu đồng/lượng và 52,58 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.712,5 USD/oz, giảm 4,9 USD/oz so với đóng cửa đêm qua ở New York. Mức giá này tương đương khoảng 47,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD/VND bán ra tại Ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên Mỹ ngày 9/3, giá vàng tăng 33,5 USD/oz, tương đương tăng gần 2%, chốt ở 1.717,4 USD/oz.

Giá vàng thế giới phục hồi nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế cùng đi xuống. Phiên ngày thứ Hai, giá vàng có lúc tụt về 1.676,1 USD/oz, thấp nhât kể từ ngày 5/6/2020, hãng tin Reuters cho hay.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Đêm qua, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc trượt về 1,523%, sau khi dao động gần mức đỉnh của 13 tháng là 1,613% trong phiên đầu tuần. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay dao động quanh mức 92,1 điểm, từ mức đỉnh của 3 tháng rưỡi là 92,3 điểm vào sáng qua.

Thị trường đang chờ Quốc hội Mỹ phê chuẩn lần cuối dự luật kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD để Tổng thống Joe Biden có thể ký thành luật. Cuộc thảo luận và bỏ phiếu tại Hạ viện dự kiến diễn ra trong ngày 10/3.

Gói kích cầu này có thể tác động lên giá vàng theo hai chiều hướng khác nhau. Một mặt, kế hoạch được cho là sẽ cùng với vaccine Covid-19 đẩy kinh tế Mỹ hồi phục nhanh hơn, đồng thời đặt ra nguy cơ lạm phát tăng, kéo lãi suất tăng, gây áp lực giảm giá lên vàng. Mặt khác, lạm phát tăng cũng có thể giúp vàng tăng giá, vì vàng là kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong phiên ngày thứ Ba. Phiên này, quỹ bán hơn 1 tấn vàng, giảm mức nắm giữ còn gần 1.062 tấn.

Sau khi tăng 100 đồng trong hai ngày đầu tuần, giá USD tự do sáng nay giảm 130 đồng so với sáng qua. Gần đây, giá USD tự do thường tăng-giảm theo sự giãn-co của chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới.

Giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.780 đồng (mua vào) và 23.830 đồng (bán ra).

Tại Ngân hàng Vietcombank, USD đang được niêm yết giá ở mức 22.960 đồng và 23.140 đồng, không thay đổi so với sáng qua.