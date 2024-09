Chọn sống khỏe - Chọn The Fibonan: Công trình xanh - Thông minh toàn diện

“KIM CƯƠNG XANH” GIỮA LÒNG ĐẠI ĐÔ THỊ TRIỆU CÂY XANH

Tòa căn hộ cao cấp The Fibonan (Công trình Tòa nhà hỗn hợp 32 tầng thuộc dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên) nằm tại đường Hướng Dương, cách sông và cầu Bắc Hưng Hải chưa tới 500 mét.

The Fibonan được chủ đầu tư An Phú Invest định vị là biểu tượng của kiến trúc xanh thông minh toàn diện. Với bốn yếu tố xanh: Không gian Xanh - Môi trường Xanh - Vật liệu Xanh - Thiết kế Xanh, dự án mang đến một giải pháp sống hoàn hảo, kiến tạo môi trường “lành mạnh toàn diện” từ ngoài vào trong.

Dự án tọa lạc giữa khu vực hiếm hoi sở hữu hơn 1 triệu cây xanh với tỷ lệ 120 cây/cư dân, cùng diện tích dành cho cảnh quan thiên nhiên lên tới 110 ha. Xung quanh The Fibonan là sông Bắc Hưng Hải cùng hệ thống công viên Mùa Xuân - Mùa Hạ - Mùa Thu… với diện tích mặt nước lớn, những hàng cây cổ thụ tán rộng cùng những bãi cỏ xanh mướt.

Nhờ nằm giữa “khu rừng” với khoảng xanh thiên nhiên vô cực, cư dân nơi đây được đảm bảo luôn sống trong môi trường “Không gian Xanh”- nơi trong lành và tươi mát nhất, hạn chế tối đa bụi mịn, vi khuẩn và các chất gây dị ứng.

Bên cạnh đó, nội khu dự án cũng dành tới hơn 60% diện tích dành cho cảnh quan giúp thanh lọc không khí và làm mát tự nhiên như: khuôn viên dạo bộ, vườn cafe, vườn yoga, vườn thiền, đồi thư giãn…giúp cư dân có những trải nghiệm không gian xanh toàn diện từ ngoài vào trong.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học về môi trường của Mỹ, lượng bụi mịn nguy hiểm tại khu vực nhiều cây xanh giảm từ 7% - 24% so với những nơi khác, không gian xanh cũng có khả năng hấp thụ 15% khí SO2, 8% khí NO2 và làm mát môi trường xung quanh tới 2 độ C.

Các yếu tố này đã giúp cho The Fibonan sở hữu môi trường lý tưởng “Môi trường Xanh”. Thực tế cho thấy, theo kết quả quan trắc không khí của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, chỉ số độc hại trong không khí tại khu vực dự án The Fibonan thấp hơn nhiều lần so với ngưỡng quy chuẩn Việt Nam. Mức nhiệt độ tại The Fibonan cũng luôn thấp hơn từ 2-4 độ so với nội đô trong những ngày nắng nóng.

Yếu tố “Vật liệu Xanh” với công nghệ xây dựng vượt trội kết hợp cùng vật liệu thân thiện với môi trường cũng là điểm nổi trội của The Fibonan so với các dự án khác.

Cụ thể, công nghệ ván khuôn tòa nhà ứng dụng công nghệ gangform và ván khuôn nhôm hạn chế bụi và đảm bảo thẩm mỹ cho công trình. Bên trong căn hộ, sàn gỗ sử dụng vật liệu mới bền đẹp không có formaldehyde đảm bảo cho sức khỏe. Cùng với đó, hệ thống cửa logia, cửa sổ sử dụng hệ kính low-e chạm trần ngăn tia hồng ngoại và tia cực tím, làm cho căn nhà luôn tràn ngập ánh sáng và tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Đặc biệt, The Fibonan sở hữu bể bơi sinh thái Biodesign công nghệ Ý gồm toàn bộ các vật liệu thân thiện môi trường kết hợp cùng công nghệ diệt khuẩn hiện đại bậc nhất thế giới Microban, loại bỏ tới 99% vi khuẩn.

Bể bơi Biodesign công nghệ Ý tại tòa căn hộ cao cấp The Fibonan. Nguồn: Đất Xanh Miền Bắc.

Không chỉ vậy, tại The Fibonan, yếu tố “Thiết kế Xanh” cũng được chủ đầu tư chú trọng, mang lại môi trường sống lý tưởng nhất cho cư dân. Cụ thể, công trình The Fibonan được thiết kế thông minh, tối ưu hóa việc đón ánh sáng và gió tự nhiên, luồng khí tươi mát mẻ được điều hòa trong toàn bộ tòa nhà.

Về thiết kế mặt ngoài, The Fibonan ứng dụng hệ thanh lam đứng vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa là hệ thống hấp thụ nhiệt chống nóng tối đa. Các công nghệ thông minh được sử dụng cho hệ thống quản lý tòa nhà, an ninh 6 lớp với camera, vân tay, nhận diện khuôn mặt, hệ thống báo cháy… đem lại sự an toàn và tiện lợi.

Về thiết kế căn hộ, 100% căn hộ The Fibonan được thiết kế theo phong cách mở, mỗi một căn hộ đều có ít nhất 2 logia thông thoáng, các phòng ngủ đều tiếp cận trực tiếp không khí thiên nhiên, giúp cho ánh sáng tự nhiên và gió trời luôn hiện diện trong mọi m2 vuông căn hộ.

CĂN HỘ PHIÊN BẢN GIỚI HẠN CHO CÁC CƯ DÂN TINH HOA

Vượt lên khỏi định nghĩa về một tòa chung cư cao cấp, The Fibonan định hình nên một phong cách sống mới, nơi mọi chi tiết đều được tính toán để mang lại sự thoải mái, an toàn và bền vững cho cư dân.

Theo đó, khách hàng chỉ cần bỏ ra 20% tương đương 700 triệu đồng là ký hợp đồng mua bán, được ngân hàng hỗ trợ cho vay lãi suất 0% trong 18 tháng, cũng là thời gian khách hàng nhận bàn giao căn hộ.

Với khách hàng chọn tiến độ thanh toán tiêu chuẩn, số tiền sẽ được chia nhỏ thành 15 đợt linh hoạt, chỉ từ 3% giá trị căn hộ/đợt. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho những ai mong muốn sở hữu “nhà sang” mà không phải chịu áp lực tài chính quá lớn. Ngoài ra, khách hàng chọn phương án thanh toán sớm sẽ hưởng ngay chiết khấu tới 6% giá trị căn hộ.

Đặc biệt, để giúp gia chủ nhanh chóng hoàn thiện ngôi nhà trong mơ, chủ đầu tư An Phú Invest còn đưa tới quà tặng gói hoàn thiện bếp cao cấp trị giá đến 80 triệu đồng, miễn phí 2 năm dịch vụ quản lý.

The Fibonan tái “định nghĩa” căn hộ đạt chuẩn công trình xanh bậc nhất Việt Nam. Nguồn ảnh: An Phú Invest.

