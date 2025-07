Hải Phòng lấn biển hơn 930ha để phát triển cảng biển

Do có sự điều chỉnh, bổ sung tăng diện tích đất công trình giao thông, đất thể dục thể thao, di tích lịch sử, đồng thời, có tới hơn 930ha đất tăng thêm từ hoạt động lấn biển thực hiện các dự án cảng biển, giao thông trọng điểm nên sau khi hợp nhất HĐND TP. Hải Phòng đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 đối với các biến động này.

LOẠT DỰ ÁN CẢNG BIỂN HÌNH THÀNH TRÊN ĐẤT LẤN BIỂN

Tháng 4/2021, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu với tổng diện tích 752 ha tại huyện Cát Hải (nay là Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng). Dự án này chỉ có 23,99ha là diện tích đất liền, còn lại hơn 728ha là diện tích lấn biển.

Trước đó, năm 2019, Thủ tướng chính phủ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng các bến cảng container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư. Tiếp đó, năm 2021, bến số 4 và 6 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô sử dụng đất khoảng 47ha. Năm 2023, các bến số 7 và số 8 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện cũng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô sử dụng đất 79,86ha.

Nhằm kết nối hạ tầng giao thông các bến cảng biển tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại khu vực Lạch Huyện với hệ thống giao thông đối ngoại trong khu vực, năm 2021, Hải Phòng cũng đề xuất, được Bộ Giao Thông và Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) cho phép đầu tư tuyến đường giao thông sau bến, kết nối các bến (từ bến số 3 đến bến cảng số 6 Cảng cừa ngõ quốc tế Lạch Huyện) với hệ thống hạ tầng đường Tân Vũ – Lạch Huyện.

Toàn bộ các dự án khu công nghiệp, cảng biển, đường giao thông tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng này chủ yếu đều được triển khai trên diện tích đất lấn biển. Các dự án này đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và Môi trường) bàn giao mặt nước biển, các chủ đầu tư thực hiện san lấp, lấn biển, đầu tư hạ tầng cảng biển, hạ tầng giao thông.

Theo UBND TP. Hải Phòng, từ năm 2019 đến nay, Hải Phòng đã thực hiện lấn 930,41ha đất mặt nước biển thành đất liền để thực hiện các dự án. Trong đó, có hơn 728ha đất làm khu công nghiệp, hơn 201ha đất giao thông, phần diện tích nhỏ còn lại được sử dụng vào đất di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh. Đất di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh được hình thành từ lấn biển có các dự án đầu tư xây dựng, tôn tạo, tu bổ quần thể di tích Bến Nghiêng, dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Vụng Xéc (cùng ở quận Đồ Sơn cũ) với diện tích là 3,35ha.

Theo UBND TP. Hải Phòng, do tăng thêm 930,41ha đất mặt nước biển thành đất liền nên cần phải điều chỉnh, bổ sung diện tích đất này vào tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố. Đồng thời, Hải Phòng cũng thực hiện điều chỉnh, bổ sung diện tích đất này vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 sau khi sáp nhập với Hải Dương.

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2021 - 2025

Tại kỳ họp thứ 29 HĐND TP. Hải Phòng khoá XVI (sau hợp nhất) đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) thành phố Hải Phòng với tổng diện tích đất tự nhiên theo phương án kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là 320.402ha. Trong đó, tỉnh Hải Dương (cũ) là 166.828ha, theo khoản 4 Điều 65 Luật Đất đai 2024, được sử dụng kết quả kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025), không phải phê duyệt.

Thành phố Hải Phòng (cũ) có 930,41ha đất tăng thêm do lấn biển và giảm 8,07ha do cập nhật số liệu thống kê đất đai năm 2023, diện tích tự nhiên từ 152.652ha tăng thành 153.574ha. Do vậy cần phải phê duyệt lại kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) đối với 153.574ha làm cơ sở triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Theo quy định, thẩm quyền phê duyệt là của HĐND thành phố.

Tháng 3/2024, Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của thành phố Hải Phòng đến năm 2025, trong đó, diện tích đất phục vụ cho phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2021 - 2025 được điều chỉnh thành 12.034ha, tăng hơn 1.532ha so với diện tích đất giao thông hiện trạng năm 2020 và tăng thêm hơn 210ha so với kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) đã được phê duyệt trước đó. Đất cho mục đích an ninh tăng thêm 145ha, đất cho xây dựng cơ sở thể dục thể thao tăng thêm 100ha.

Bên cạnh đó, trong kỳ sử dụng đất 5 năm 2015- 2020, nhóm đất nông nghiệp của Hải Phòng còn 9.504 ha chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt vì các dự án sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp chưa thực hiện hết nên chưa được chuyển đổi mục đích sang đất phi nông nghiệp. Nhóm đất phi nông nghiệp cũng còn 15.139ha chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt do kinh phí đầu tư để thực hiện các công trình quá lớn trong khi nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, một số dự án, công trình chưa được triển khai.

Theo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) được HĐND TP. Hải Phòng (sau hợp nhất) thông qua, có 7.526ha đất nông nghiệp được chuyển thành đất phi nông nghiệp, 335ha đất chưa sử dụng chuyển sang nhóm đất nông nghiệp, 970ha đất chưa sử dụng vào nhóm đất phi nông nghiêp, đưa toàn bộ 930ha diện tích lấn biển vào kỳ kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025.