Chủ tịch Quảng Nam: "Chúng tôi khao khát phục hồi và phát triển mạnh mẽ du lịch"

Ngày 26/3, Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” mở đầu các chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Sự kiện được kỳ vọng là cú hích cho du lịch Việt Nam, thực hiện chủ trương của Chính phủ mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới hiệu quả và bền vững, góp phần phục hồi và phát triển du lịch Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nêu rõ tỉnh Quảng Nam nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là địa phương được biết đến với sự năng động, bứt phá mạnh mẽ trong 25 năm qua kể từ khi chia tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng năm 1997.

Từ một tỉnh nằm trong nhóm nghèo khó nhất cả nước, sau 20 năm đã tự chủ được ngân sách và tham gia điều tiết về Trung ương; kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng thay đổi. Trong đó, hoạt động du lịch đóng vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở bảo tồn và khai thác hợp lý các giá trị lịch sử, văn hóa vật thể - phi vật thể, các tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng trải dài từ miền núi đến đồng bằng, hải đảo.

"Quảng Nam ngày nay không chỉ nổi tiếng với phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm, những món ăn đậm đà Xứ Quảng mà còn được biết đến với nhiều sản phẩm OCOP chan chứa tình quê, nhiều khu du lịch quyến rũ, nhiều làng du lịch cộng đồng đặc sắc đã và đang hình thành dọc theo chiều dài của hơn 100km bãi biển cát trắng, nước trong xinh đẹp; men theo những dòng sông thơ mộng hay thấp thoáng ở vùng trung du, miền núi gắn với văn hóa bản địa đồng bào dân tộc thiểu số giữa đại ngàn rừng xanh của Trường Sơn hùng vĩ", Chủ tịch Lê Trí Thanh chia sẻ.

Theo ông, trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, chính quyền, nhân dân và các doanh nghiệp làm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bền bỉ, linh hoạt thích ứng, không ngừng làm mới sản phẩm, nâng cấp cơ sở vật chất, cải tiến các dịch vụ, đào tạo lại nhân lực, chú trọng chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, sẵn sàng đón nhận và khai thác các cơ hội mới của ngày hôm nay.

"Cùng với cả nước, Quảng Nam vô cùng khao khát phục hồi và phát triển mạnh mẽ hoạt động du lịch, bởi đó không chỉ đơn thuần là một ngành kinh tế, mà hơn thế nữa, du lịch còn đem lại ý nghĩa xã hội vô cùng to lớn khi khơi dậy, lan tỏa và truyền tải đến bạn bè năm châu những giá trị của lịch sử, văn hóa và thiên nhiên vô cùng đặc sắc ở khắp các vùng miền của Tổ quốc", Chủ tịch tỉnh Quảng Nam phát biểu.

Nhấn mạnh du lịch Xanh sẽ là xu hướng du lịch tất yếu được lựa chọn của nhân loại, ông Trí Thanh cho biết Quảng Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Bộ Tiêu chí du lịch Xanh áp dụng cho các điểm đến và các doanh nghiệp làm du lịch.

"Điều này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Nam cùng chung sức đồng lòng tạo lập môi trường du lịch mới mẻ, thân thiện, an toàn và có trách nhiệm", ông nói.

Năm du lịch quốc gia 2022 lấy chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch Xanh” cũng nhằm mong muốn truyền tải thông điệp đến với bạn bè, du khách khắp muôn nơi về một Quảng Nam lấy phát triển xanh và bền vững làm trụ cột, qua đó kêu gọi cùng chung tay vì một Việt Nam xanh, góp phần gìn giữ cho Hành tinh của chúng ta mãi mãi xanh tươi, hòa bình và hạnh phúc.

"Màu Xanh là màu của hy vọng. Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng năm 2022 sẽ là năm khởi đầu thắng lợi cho một giai đoạn phục hồi và phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng; sự điều hành quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sự năng động, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân", Chủ tịch Quảng Nam nhấn mạnh.

Những năm qua, du lịch Quảng Nam đã có sự chuyển mình phát triển vượt bậc. Năm 2019, Quảng Nam đã đón được 7,8 triệu lượt khách, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 14.570 tỷ đồng; tỷ lệ đóng góp của ngành Du lịch vào GRDP của tỉnh ước đạt từ 10% - 12%. Du lịch Quảng Nam đã nhận được hàng trăm giải thưởng do các tổ chức, tạp chí uy tín bình chọn: Hội An được Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA) trao tặng là “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” năm 2019 và 2021; là một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới do Tạp chí danh tiếng Time Out (Vương quốc Anh) công bố năm 2022...