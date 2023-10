Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp trước báo cáo lạm phát, giá dầu giảm

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/10), khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trượt khỏi đỉnh và nhà đầu tư đánh giá ảnh hưởng của xung đột vũ trang ở dải Gaza. Giá dầu thô quay đầu giảm trong phiên tăng mạnh trước đó, do thị trường không còn lo nhiều về rủi ro gián đoạn nguồn cung do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 134,65 điểm, tương đương tăng 0,4%, chốt ở mức 33.739,3 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,52%, đạt 4.358,24 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,58%, chốt ở 13.562,84 điểm.

Gần đây, xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn là một nguồn áp lực giảm chính đối với thị trường chứng khoán. Phiên này, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ xuống thang, sức ép đó được giải toả. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 13 điểm cơ bản, còn 4,65%.

Phát biểu ngày thứ Ba, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic, nói Fed không cần phải tăng thêm lãi suất, và cho rằng không có cuộc suy thoái nào đang đợi kinh tế Mỹ ở phía trước. Hôm thứ Hai, một số quan chức của Fed nói rằng việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi vay của gia đình và doanh nghiệp, qua đó có thể giúp Fed tránh phải tăng thêm lãi suất ngắn hạn.

Những phát biểu này về triển vọng lãi suất Fed là một lý do đưa lợi suất giảm. Bên cạnh đó, lợi suất còn giảm do nhiều nhà đầu tư mua vào trái phiếu kho bạc Mỹ để tìm kiếm sự an toàn khi bất ổn địa chính trị gia tăng.

“Nếu lợi suất tiếp tục giảm, tôi cho rằng đó sẽ là động lực chính cho một sự phục hồi đáng kể của thị trường cổ phiếu”, Giám đốc phụ trách danh mục đầu tư của công ty New York Life Investments, bà Lauren Goodwin, nói với hãng tin CNBC. Tuy nhiên, bà Lauren cho rằng nguồn cung lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn đang rất lớn, nên xu hướng tăng của lợi suất có thể sẽ duy trì.

Phiên này, nhà đầu tư tiếp tục nghiền ngẫm về ảnh hưởng của xung đột ở dải Gaza sau khi nhóm vũ trang Hamas của Palestine mở một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân thường Israel vào cuối tuần vừa rồi và Israel đã đáp trả không khoan nhượng. Trong một bài phát biểu vào ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi cuộc tấn công của Hamas là hành động khủng bố và tuyên bố nước Mỹ đứng về phía Israel.

Còn lo lắng về căng thẳng địa chính trị, nhưng sự chú ý của nhà đầu tư đang tập trung nhiều hơn vào các báo cáo lạm phát mà Mỹ sắp công bố. Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 9 sẽ được công bố vào ngày thứ Tư. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế học dự báo PPI tăng 0,3% trong tháng 9.

Cùng ngày thứ Tư, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 9. Nhà đầu tư kỳ vọng biên bản sẽ phản ánh rõ ràng hơn về chủ trương chính sách tiền tệ của Fed sau khi ngân hàng trung ương này tạm dừng việc tăng lãi suất trong cuộc họp vừa rồi.

Tiếp đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào ngày thứ Năm.

Trong một dấu hiệu cho thấy giới đầu tư toàn cầu không lo lắng nhiều về ảnh hưởng của xung đột Israel-Hamas, chỉ số MSCI All Country World Index của chứng khoán thế giới tăng 1,02%, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tục.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,5 USD/thùng, tương đương giảm 0,57%, còn 86,75 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,41 USD/thùng, còn 85,97 USD/thùng. Ở đáy của phiên, giá của cả hai loại dầu đều giảm hơn 1%.

“Mức độ lo sợ trên thị trường liên tục trồi sụt trong ngày hôm nay. Giá dầu phiên này ít bị chi phối bởi các yếu tố căn bản”, nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group nhận định với hãng tin Reuters.

Hôm thứ Hai, giá dầu Brent và WTI tăng hơn 3,5 USD/thùng do thị trường lo sợ rằng xung đột ở dải Gaza đe doạ gây gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông. “Một số nhà đầu tư đã chốt lời sau phiên tăng ngày hôm qua”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của Again Capital LLC nhận định.

“Cho tới hiện tại, nguồn cung dầu vẫn chưa bị ảnh hưởng và thị trường đang có tâm lý ‘chờ xem’”, ông Kilduff nói.

Nhà phân tích Vivek Dhar của CBA nói rằng nếu xuất hiện bằng chứng về sự dính líu của Iran vào xung đột Israel-Hamas, giá dầu có thể bị đẩy lên cao hơn, vì Iran là một nước sản xuất dầu lớn ở Trung Đông.

“Chúng tôi tin rằng giá dầu Brent sẽ ổn định trong khoảng 90-100 USD/thùng trong quý 4 năm nay”, ông Dhar nói, cho rằng xung đột làm gia tăng khả năng giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng.