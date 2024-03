Có gì bên trong khuôn viên 6ha của ngôi trường nội trú song ngữ lớn nhất phía Tây Nam Sài Sòn?

Toạ lạc tại Khu đô thị Waterpoint - Bến Lức, Long An, EMASI Plus - Waterpoint Campus là trường nội trú song ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất phía Tây Sài Gòn, đào tạo liên cấp từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông, quy mô lên đến 1.800 học sinh.

Trường sở hữu vị trí vàng tiếp giáp với TP.HCM cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, theo chia sẻ của ông Nguyễn Tuyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Khai Sáng cho biết, trong giai đoạn 1 trường có mức đầu tư lên đến 750 tỷ đồng.

Với diện tích trải rộng đến 6 hecta, trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus - Waterpoint Campus được thiết kế theo xu hướng “Leed - công trình xanh” thịnh hành trên thế giới. Khuôn viên trường bao quanh là bầu không khí trong lành, công viên xanh mát và nhiều thảm cỏ rộng khắp, phòng học được thiết kế với không gian mở tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó trường còn đầu tư thư viện rộng 1000m2 với hàng ngàn đầu sách trải dài ở nhiều lĩnh vực, khu vực thể thao, khu vực triển lãm,…

Điều làm nên sự khác biệt của EMASI Plus - Waterpoint Campus so với các cơ sở khác trong cùng hệ thống đó chính là khối tòa nhà tiêu chuẩn quốc tế được đầu tư phát triển thành khu căn hộ nội trú. Vượt trội hơn mô hình ký túc xá truyền thống, khu căn hộ nội trú được trang bị cơ sở vật chất hiện đại với đa dạng tiện ích cao cấp.

Các em học sinh được xếp thành nhóm từ 4-6 học sinh/căn hộ, tất cả các căn hộ đều có không gian sinh hoạt chung rộng rãi với đầy đủ tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy lạnh, lò vi sóng, ti vi,... Ngoài ra, khuôn viên còn có khu tự học, trung tâm y tế, dịch vụ ăn uống với an ninh 24/7.

Tuy nhiên, nội trú là một mô hình giáo dục còn khá mới và chưa phổ biến ở Việt Nam, nhiều phụ huynh và học sinh còn mang nặng tâm lý giáo dục nội trú là cơ sở học tập và sinh hoạt của những học sinh có nhu cầu học tập đặc biệt. Thấu hiểu được những trở ngại tâm lý đó, Khai Sáng Corporation - chủ đầu tư của hệ thống trường song ngữ quốc tế EMASI đã tích hợp các mô hình giáo dục nội trú thành công trên thế giới, tâm huyết triển khai Chương trình Nội trú đổi mới (dành cho học sinh lớp 6 - 12) tại EMASI Plus - Waterpoint Campus, chú trọng đến lợi ích và sự phát triển toàn diện của học sinh nhằm mang đến những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình trưởng thành đầy thú vị của các em.

Trong buổi lễ công bố chiều ngày 9/3, Tiến sĩ Huỳnh Công Minh - nguyên Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Trường EMASI kiêm Hiệu trưởng Sáng lập Trường EMASI Plus Waterpoint chia sẻ: “Chương trình giáo dục tại EMASI Plus Waterpoint tích hợp tân tiến Chương trình phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình Cambridge. Cùng với đó, Chương trình Giáo dục Thể chất và Nghệ thuật của trường sẽ mang lại cho học sinh thể lực tráng kiện, tư duy tích cực theo những giá trị cốt lõi về Thái độ, Đức độ và Trình độ. 5 bộ môn thế mạnh học hiệu EMASI bao gồm Tiếng Anh (English), Toán học (Mathematics), Nghệ thuật (Arts), Khoa học (Sciences) và Công nghệ thông tin (Information Technology). EMASI Plus - Waterpoint Campus sử dụng các phương pháp tiếp cận sư phạm hoàn toàn đổi mới với học sinh làm trung tâm. Các em được học theo chủ đề, làm việc theo dự án, phát triển kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và đặc biệt là phát huy khả năng tự học.”

Theo lãnh đạo nhà trường, cuộc sống toàn thời gian tại trường sẽ giúp các em phát triển tốt hơn, học sinh sẽ có nhiều cơ hội trao đổi với giáo viên, rèn luyện tính tự lập, tinh thần trách nhiệm khi tự quản lý, sắp xếp lịch trình cá nhân. Ngoài ra, trường cũng tổ chức nhiều sự kiện ngoại khóa, thể thao, du lịch, dã ngoại, lễ hội, dự án cộng đồng để các em phát triển năng lực lãnh đạo, tư duy đa chiều.

EMASI Plus Waterpoint Campus là học hiệu thuộc hệ thống trường EMASI do tập đoàn Khai Sáng đầu tư và phát triển. Năm 2023, EMASI nhận giải thưởng Great Education do BritCham (Hiệp hội Doanh nghiệp Anh) trao tặng - ghi nhận vai trò tiên phong của nhà trường trong việc tích hợp nghệ thuật vào giáo dục.