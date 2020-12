Cổ phiếu Telsa giúp "fan" của Elon Musk thành triệu phú USD như thế nào?

Brandon Smith, một nhà sản xuất video, tại một thị trấn nhỏ ở phía nam Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ), không sở hữu chiếc xe điện Tesla nào và cũng hiếm khi thấy dòng xe này xuất hiện trên đường nơi mình sống. Tuy nhiên, tháng 6/2017, Smith quyết định dành 10.000 USD tiền tiết kiệm để mua cổ phiếu Tesla.

Smith cho biết đây là lần đầu tiên anh đầu tư vào một công ty và đó chỉ là bước khởi đầu. Sau đó, Smith dành toàn bộ tiền lương còn lại sau khi trừ sinh hoạt phí để mua cổ phiếu Tesla, nâng tổng số tiền đầu tư vào mã này lên khoảng 90.000 USD.

"Thu nhập của tôi không cao và cũng chẳng biết nhiều về đầu tư cổ phiếu", Smith, 32 tuổi, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg. "Tôi chỉ mua (cổ phiếu Tesla) và giữ suốt từ đó đến nay. Tôi chưa từng bán cổ phiếu nào".

Giờ đây, Smith nằm trong hàng ngũ các "triệu phú Tesla", theo cách một số nhà đầu tư của Tesla tự gọi mình. Số cổ phiếu Tesla mà Smith nắm giữ hiện trị giá hơn 1 triệu USD sau khi mã này tăng giá gần 730% năm nay.

Ngày 21/12, Tesla dự kiến được bổ sung vào Chỉ số S&P 500, sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn đối với Tesla và Elon Musk - người giữ cương vị điều hành công ty từ năm 2008. Đây cũng sẽ là một ngày trọng đại đối với "binh đoàn" nhà đầu tư cá nhân đổ xô vào cổ phiếu này sau nhiều "sóng gió" do những thông tin bất lợi như sản lượng không đạt mục tiêu, những dòng đăng tải Twitter của Elon Musk hay những cú lao dốc của thị trường.

Những người kiên trì giữ cổ phiếu Tesla đã thu về lợi nhuận khủng nhờ mã này tăng mạnh trong năm nay, sau 5 quý báo lãi liên tiếp và và tâm lý lạc quan của phố Wall về sự dịch chuyển mạnh mẽ từ ô tô truyền thống sang ô tô điện.

Tesla cũng đón nhận các nhà đầu tư cá nhân theo cách khác biệt hoàn toàn so với những công ty niêm yết khác. Khi công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 1, Elon Musk nói rằng các nhà đầu tư cá nhân "có hiểu biết sâu sắc và chính xác hơn" so với nhiều nhà đầu tư tổ chức và nhà phân tích.

Laura Goldman, 62 tuổi, cho biết các nhà phân tích ở New York đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của Tesla đối với thế hệ trẻ - đối tượng có quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng môi trường. Goldman, một cựu môi giới chứng khoán, không có ô tô nhưng đã mua 300 cổ phiếu Tesla vào năm 2010, vài tháng sau khi công ty này lên sàn. Từ đó đến nay, bà tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu này.

"Các hãng ô tô truyền thống như General Motors Co. và Ford Motor Co. có vẻ đã đứng ngoài cuộc khi tương lai xe điện ập tới", bà Goldman nhận xét. "Tôi có rất nhiều người bạn giàu. Việc họ bắt đầu mua ô tô Tesla khiến tôi càng có lý do để mua và giữ cổ phiếu hãng xe này". Tính tới phiên giao dịch ngày 17/12, bà Goldman nắm giữ số cổ phiếu trị giá 984.000 USD.

"Elon Musk thường được mô tả là 'điên rồ' như thể đó là một điều tiêu cực. Nhưng theo tôi, phiên bản 'điên rồ' của anh ta lại là sự sẵn sàng vượt qua ranh giới. Đó là lý do Tesla thành công', nhà đầu tư 62 tuổi nhận xét.

Tỷ phú Elon Musk - CEO của Tesla - Ảnh: AP

Một nhà đầu tư khác của Tesla, Basel Termanini, mua một chiếc Tesla Model S vào giáng sinh năm 2012. Sau đó, sống tại Pittsburgh, bang Pennsylvania, bác sĩ 62 tuổi này đã mua đổi qua 7 chiếc Tesla khác và hiện đang lái một chiếc Model Y. Vài tháng sau khi Tesla IPO năm 2010, ông đã đầu tư vào công ty này và chưa từng bán cổ phiếu nào. Hiện tại, giá trị khoản đầu tư của Termanini đã tăng lên hơn 2,5 triệu USD.

Theo các nhà phân tích, đầu tư vào một công ty duy nhất - đặc biệt là với công ty có nhiều biến động như Tesla - là tương đối rủi ro nhưng hoàn toàn có thể hiểu được khi nhìn vào sức hấp dẫn của lĩnh vực xe điện.

"Ô tô điện là một trong những lĩnh vực có sự dịch chuyển năng lượng mà bất kỳ ai cũng có thể liêN quan", Colin McKerracher, giám đốc mảng phân tích vận tại BloombergNEF nhận xét. "Cách chúng ta bật đèn sẽ không khác gì dù bóng đèn đó được thắp sáng bằng năng lượng mặt trời, khí gas hay than đá. Nhưng cách ta lái xe lại hoàn toàn khác biệt trong kỷ nguyên xe điện. Do đó, tôi không ngạc nhiên trước sự phấn khích của các nhà đầu tư trong lĩnh vực này".

Câu hỏi đặt ra cho nhiều "triệu phú Tesla" là sẽ làm gì tiếp theo: đầu tư thêm? Bán bớt cổ phiếu để thu lời? Hay "bám lấy" các động thái của Elon Musk?

Bà Goldman cho biết sẽ theo dõi sát sao diễn biến cổ phiếu Tesla sau khi mã này vào Chỉ số S&P 500. Bởi vì khi vào chỉ số này, cổ phiếu Tesla sẽ được mua nhiều hơn bởi các quỹ tương hỗ và nhà đầu tư tổ chức.

Trong khi đó, ông Smith cho biết không có kế hoạch rút vốn khỏi cổ phiếu Tesla mà tiếp tục giữ bởi ông nhận định giá sẽ còn tăng nữa.

"Điều quan trọng tiếp theo là số liệu đơn hàng của quý 4 và doanh số cả năm dự kiến đạt 500.000 chiếc", ông Smith nhận định. "Sau đó là hoạt động sản xuất pin mới tại nhà mở Texas và xe bán tải Cybertruck. Tôi cho rằng nhiều người không nhận biết được tham vọng của Tesla".