Công nghiệp ô tô Trung Quốc gặp khó vì thiếu chip

Lãnh đạo các hãng xe đang lo ngại về cuộc khủng hoảng thiếu chip trên toàn cầu - nhân tố ảnh hưởng mạnh đến sản lượng ô tô của Trung Quốc, giữa lúc thị trường xe lớn nhất thế giới được kỳ vọng sẽ dẫn đầu sự hồi phục của công nghiệp ô tô hậu đại dịch.

Theo hãng tin Reuters, các nhà sản xuất ô tô trên thế giới thời gian gần đây phải điều chỉnh dây chuyền sản xuất do thiếu chip. Khủng hoảng chip xảy đến do một số chậm trễ trong sản xuất - tình trạng mà các hãng chip nói là do nhu cầu chip toàn cầu phục hồi quá nhanh so với dự kiến từ đại dịch Covid-19, khiến họ "trở tay không kịp".

Volkswagen, hãng xe nước ngoài lớn nhất ở Trung Quốc, nói rằng ảnh hưởng của việc thiếu chip để sản xuất xe không hề được cải thiện trong quý 2 này. Bởi vậy, mục tiêu của Volkswagen bán được 4 triệu xe ở thị trường Trung Quốc trong năm nay có thể bị đe dọa.

CEO Volkswagen tại Trung Quốc, ông Stephan Woellenstein, ngày 18/4 nói rằng rất khó để xác định mức thiệt hại sản lượng hàng tuần hay hàng tháng mà tình trạng thiếu chip gây ra.

"Chuyện này giống như cứu hỏa vậy… Trong một số trường hợp, chúng tôi chuyển sang dùng một con chip khác nên phải thay thế nhà cung cấp", ông Wollenstein phát biểu trước thềm Triển lãm Ô tô Thượng Hải khai mạc vào ngày 19/4.

Trung Quốc, thị trường ô tô với doanh số 25 triệu xe trong năm 2020, đã trở thành một tia hy vọng cho các hãng xe như Volkswagen và General Motors (GM) vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng là thị trường đầu tiên mà ngành ô tô lâm vào khủng hoảng chip trong năm ngoái. Tình trạng khan hiếm chip càng trở nên nghiêm trọng hơn sau vụ cháy nhà máy sản xuất chip của hãng Renesas Electronics ở Nhật Bản hồi tháng 3.

Trong năm 2019, ngành sản xuất ô tô chiếm gần 1/5 thị trường chip 429 tỷ USD của thế giới, theo dữ liệu từ McKinsey. NXP Semiconductor, Infineon và Renesas là vai trong số những nhà cung cấp con chip chủ chốt cho các hãng xe.

Đến nay, một loạt nhà sản xuất ô tô từ Nissan, Ford, cho tới Nio đều đã tuyên bố cắt giảm sản lượng vì thiêu con chip.

Ông Li Shaohua, một quan chức cấp cao thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), nói rằng thiếu chip khiến sản lượng ô tô của nước này thiệt hại 5-8% trong hai tháng đầu năm nay, đồng thời dự báo ảnh hưởng sẽ dịu đi trong quý 3.

Hiệp hội Đại lý ô tô Trung Quốc (CADA) cho rằng lượng xe tồn kho ở nước này sẽ tiếp tục giảm do sản lượng xe đi xuống. Cũng theo CADA, nguồn cung một số mẫu xe hiện nay có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu.