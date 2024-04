Công ty Trump Media bị nghi ngờ, tài sản của ông Trump sụt hơn 1 tỷ USD trong một ngày

Giá cổ phiếu Trump Media & Technology Group, công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social vừa lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày 1/4 sau khi công ty này báo cáo doanh thu khiêm tốn cùng khoản lỗ lớn trong năm 2023.

Do đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cổ đông chính của Trump Media, chứng kiến tài sản giảm hơn 1 tỷ USD. Theo thống kê của Bloomberg, ông Trump hiện sở hữu tài sản ròng khoảng 6,43 tỷ USD.

Theo hãng tin CNN, thông tin về kết quả kinh doanh năm 2023 của Trump Media càng củng cố thêm cảnh báo của một số chuyên gia rằng định giá nhiều tỷ USD của công ty này là phi lý và sự tăng giá của cổ phiếu này thời gian qua tương tự như “cơn sốt” cổ phiếu công ty bán lẻ video game GameStop hồi đại dịch Covid-19.

Trong báo cáo gửi cơ quan chức năng ngày 1/4, Trump Media báo lỗ 58,2 triệu USD trong năm 2023, so với khoản lợi nhuận 50,5 triệu USD năm trước đó. Tổng doanh thu của công ty năm ngoái chỉ đạt 4,1 triệu USD.

Không chỉ vậy, trong quý 4/2023, doanh thu của công ty này giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, xuống chỉ còn hơn 750.000 USD. Theo các nhà phân tích, đây không phải là điều mà các nhà đầu tư mong đợi ở một công ty khởi nghiệp (startup), đặc biệt là công ty có mức định giá như Trump Media.

Ông Trump hiện sở hữu đa số cổ phần tại công ty mới niêm yết này, với tổng cộng 78,8 triệu cổ phiếu. Tính theo giá đóng cửa ngày 1/4, số cổ phần này trị giá khoảng 3,8 tỷ USD, đóng góp một phần lớn trong tài sản ròng của vị cựu Tổng thống dù đã giảm mạnh so với mức đỉnh khoảng 6,3 tỷ USD vào tuần trước.

Sau khi báo cáo được công bố, các kế toán của Trump Media cảnh báo rằng họ quan ngại về khả năng tiếp tục kinh doanh của công ty. Tháng 11 năm ngoái, nhóm kế toán cũng cảnh báo rằng công ty có thể khó tồn tại nếu không sớm hoàn tất thương vụ sáp nhập với một công ty SPAC để lên sàn chứng khoán.

Tuần trước, thương vụ sáp nhập giữa Trump Media với Digital World Acquisition, một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), cuối cùng cũng hoàn tất sau thời gian dài trì hoãn. Thương vụ này mở đường để công ty của ông Trump nhận khoản tiền gần 300 triệu USD từ Digital World. Khoản tiền này dự kiến được dùng để trả nợ và quan trọng hơn là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng của công ty.

“Tôi tin rằng 300 triệu USD sẽ xóa bỏ những rủi ro đang gây quan ngại của Trump Media”, ông Matthew Kennedy, nhà chiến lược IPO cấp cao tại Renaissance Capital, nhận định.

Trong phiên giao dịch ngày 1/4, cổ phiếu Trump Media sụt 21% sau khi báo cáo được công bố. Trump Media hiện đạt giá trị vốn hóa khoảng 8,8 tỷ USD, giảm so với mức 11 tỷ USD cuối tuần trước. Dù vậy, từ đầu năm đến nay, mã này đã tăng gần 200%.

Công ty của ông Trump chỉ ghi nhận doanh thu 4,1 triệu USD trong năm trước khi niêm yết cổ phiếu, thấp hơn khoảng 100 lần so với mức doanh thu năm 2013 là 665 triệu USD đối thủ X (tên cũ là Twitter) trước khi lên sàn. Năm 2021, năm trước khi bị tỷ phú Elon Musk thâu tóm, X đạt doanh thu hơn 5 tỷ USD.

Trên thực tế, kết quả tài chính của công ty mẹ Truth Social tương đương với The Messenger, một nền tảng tin tức mới nổi từ đầu năm nay. Năm 2023, The Messenger ghi nhận doanh thu 3,8 triệu USD và lỗ ròng 43 triệu USD. Tuy nhiên, vấn đề của Trump Media là sản phẩm chính của công ty, Truth Social, đang chứng kiến sự suy giảm. Trong tháng 2, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng trên nền tảng này tại Mỹ giảm mạnh xuống còn 494.000 tài khoản, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước – theo trang Similarweb. Trong khi đó, X hiện có 75 triệu người dùng hoạt động háng tháng tại Mỹ. Thậm trí nền tảng Threads cũng có lượng người dùng nhiều gấp hơn 10 lần so với Truth Social.

“2024 là năm hết sức quan trọng đối với Trump Media”, ông Kennedy nhận xét. “Hiện tại công ty này đang có một lợi thế rõ ràng, đó là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Các siêu PAC (Super Political Action Committee - siêu Ủy ban vận động chính trị) ủng hộ ông Trump đã huy động được hàng triệu USD. Và rõ ràng chúng ta đều biết họ sẽ chi tiền quảng cáo vào đâu”.