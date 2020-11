Covid-19 và dầu thô khiến thu ngân sách ngành hải quan giảm mạnh

Theo Tổng cục Hải quan số thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng đầu năm của toàn ngành Hải quan giảm 14,66% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dầu thô.

Tổng cục Hải quan vừa có báo cáo về tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm 2020. Theo đó, số thu ngân sách nhà nước của toàn ngành Hải quan mới đạt 250.466 tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán, bằng 70,6% chỉ tiêu phấn đấu.

Nếu so với cùng kỳ năm 2019 thì mức tổng thu này giảm 14,66%, tương đương giảm 43.011 tỷ đồng, là mức giảm khá mạnh.

Theo lý giải của Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), mặc dù nền kinh tế đang trên đà phục hồi, hoạt động xuất nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc hơn so với những tháng đầu năm 2020, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn tới giao thương hạn chế, nhu cầu hàng hóa sụt giảm, hoạt động thông quan hàng hóa khó khăn, nguồn lao động và “sức khỏe” của doanh nghiệp bị giảm sút, giá hàng hóa giảm mạnh.

Ngoài ra, tại thời điểm xây dựng dự toán, giá dầu thô được dự báo đạt 60 USD/1 thùng. Tuy nhiên, tính đến nay, giá dầu thô giảm xuống còn 40 USD/1 thùng đã trực tiếp làm trị giá của các mặt hàng xuất nhập khẩu, gián tiếp giảm thu ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và các Hiệp định thương mại tự do nói riêng, cơ hội và thách thức sẽ chia đều cho tất cả các bên, sẽ có những tác động hai chiều đối với kinh tế của nước ta.

Cụ thể, theo chiều hướng tích cực, kim ngạch xuất nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm đạt 439,81 tỷ USD, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 229,65 tỷ USD, tăng 4,9% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 210,16 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2019. Ở chiều ngược lại, tính đến nay, giảm thu ngân sách nhà nước do ảnh hưởng từ các hiệp định tự do thương mại là 8.200 tỷ đồng.

Tình hình trên đã tác động đến tổng thu của 8 đơn vị có đóng góp số thu lớn nhất toàn ngành giảm tới 17,72% so với cùng kỳ. Nếu như tổng dự toán của 8 đơn vị này chiếm đến 83% tổng dự toán toàn ngành, tương đương 280.300 tỷ đồng thì đến hết ngày 31/10, tổng số thu mới chỉ đạt 195.147 tỷ đồng, đạt 69,62%.

Trong 2 tháng còn lại của năm 2020, để phấn đấu thu đạt dự toán, ngành hải quan sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách, giải pháp về thủ tục hải quan nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tập trung chống thất thu, kiểm tra sau thông quan, không để nợ thuế xuất nhập khẩu phát sinh. Đặc biệt, toàn ngành thực hiện nghiêm, quyết liệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ.