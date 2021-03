Cuối tuần, vàng và USD tự do cùng tăng giá

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (27/3) tăng 150.000 đồng/lượng. Giá USD tự do cũng nhích lên sau khi giảm mạnh vào hôm qua.

Lúc hơn 9h sáng, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 54,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC cũng báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 54,9 triệu đồng/lượng và 55,4 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng tại cả DOJI và SJC đều tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác có nơi giảm, có nơi tăng.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 51,08 triệu đồng/lượng (mua vào) và 51,68 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 70.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá, còn 50,9 triệu đồng/lượng và 51,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường New York đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức 1.734,3 USD/oz, tăng 6,6 USD/oz so với phiên ngày thứ Năm. Mức giá này tương đương khoảng 48,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra tại Ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Đây là tuần giảm giá đầu tiên của vàng sau 2 tuần tăng liên tiếp. Kỳ vọng gia tăng vào sự phục hồi kinh tế Mỹ nâng đỡ đồng USD lên giá, gây áp lực giảm lên giá vàng.

"Vàng có một tuần giảm giá bất chấp những diễn biến đáng lo ngại về đại dịch Covid-19 ở châu Âu", nhà phân tích cấu cao Lukman Otunuga của FXTM nói với trang MarketWatch. "Rõ ràng, đồng USD tăng giá vẫn đang là một trong những nhân tố chính gây giảm giá vàng".

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng 0,3% trong phiên ngày thứ Sáu, đạt mức 92,7 điểm. Tính cả tuần, chỉ số này tăng 0,9%.

"Những diễn biến đáng khích lệ của chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 ở Mỹ đã làm dấy lên hy vọng về sự phục hồi kinh tế nhanh hơn ở nước này, theo đó làm gia tăng sức hút của đồng USD", ông Otunuga nói.

Những dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cũng cho thấy sự khởi sắc. Một cuộc khảo sát của Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng đạt 84,9 điểm trong tháng 3, từ mức 76,8 điểm trong tháng 2, và vượt xa mức dự báo 83,7 điểm mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Giá vàng giao tháng 4 trên sàn COMEX chốt phiên ngày thứ Sáu ở mức 1.732,3 USD/oz, tăng 7,2 USD/oz, tương đương tăng 0,4% so với phiên trước.

Tính cả tuần, giá vàng giao ngay và giao sau cùng giảm khoảng 0,5% - theo dữ liệu từ FactSet.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Nhà phân tích Chintan Karnani thuộc Insignia Consultants cho rằng phiên tăng ngày thứ Sáu của giá vàng là kết quả của việc giới bán khống vàng mua vào để đóng trạng thái ở thời điểm cuối quý. Ông nói thêm rằng "các nhà đầu tư ngắn hạn đang có quan điểm trung tính về vàng", còn các nhà đầu tư dài hạn "đã mua vàng rồi".

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.910 đồng (mua vào) và 23.960 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với sáng qua. Hôm qua, giá USD tự do sụt 70 đồng, tuột khỏi ngưỡng 24.000 đồng sau khi giữ ngưỡng này trong 2 ngày.

Giá USD niêm yết tại Vietcombank không thay đổi so với sáng qua, giữ ở 22.995 đồng và 23.175 đồng, tương ứng giá mua và bán.