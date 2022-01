Dinh thự đắt nhất ở Mỹ được rao bán với giá 295 triệu USD

Toà dinh thự mất cả một thập kỷ để xây dựng và hoàn thiện sẽ trở thành căn nhà đắt nhất từng được bán ở Mỹ nếu đạt được mức giá niêm yết. Kỷ lục hiện tại đang thuộc về căn hộ 238 triệu USD thuộc quận Manhattan ở New York của nhà quản lý quỹ đầu cơ Ken Griffin.

Nếu không sớm tìm được khách mua, “The One” sẽ được đấu giá vào tháng 2 và sẽ thuộc về người trả giá cao nhất.

“Đây là một kiệt tác hiện đại”, nhà môi giới bất động sản Branden Wiliams của The Beverly Hills States, đơn vị được giao quyền chào bán ngôi nhà, phát biểu. “Dinh thự nằm trên một khu đất rộng 4 acre (1,6 hectare) trên đỉnh núi ở Bel Air, và không bao giờ có một ngôi nhà nào như thế nữa cả”.

Ngoài mức giá kỷ lục, “The One” còn gắn liền với những câu chuyện đầy kịch tính, những vụ kiện tụng và nợ nần. Chủ đầu tư của dinh thự này là ông Nile Niami, một nhà sản xuất phim Hollywood trở thành một nhà phát triển bất động sản. Ông xây “The One” với mục tiêu tạo ra “ngôi nhà hiện đại lớn nhất và đắt nhất ở Mỹ”, với mức giá chào bán dự định ban đầu là 500 triệu USD.

Chi phí đội lên trong quá trình xây dựng khiến ông Niami mắc nợ hơn 180 triệu USD vì dự án này. Năm ngoái, ông vỡ nợ và căn nhà được toà án tiếp quản. Các bên liên quan nói rằng “The One” phải được bán với giá khoảng 200 triệu USD để đủ tiền trả nợ, bao gồm cả phí đấu giá và các chi phí khác. Nếu ngôi nhà được bán với giá rẻ hơn, các chủ nợ có thể phải hứng chịu thua lỗ, hoặc dinh thự này lại một lần nữa phải trải qua các thủ tục pháp lý về tịch biên.

Tuy nhiên, các chủ nợ và công ty môi giới hy vọng rằng căn nhà được đưa ra thị trường vào một thời điểm lý tưởng. Thị trường bất động sản cao cấp ở Los Angeles đang phá kỷ lục. Doanh số những căn nhà có giá từ 10 triệu USD trở lên ở thành phố này tăng gấp đôi trong năm 2021 so với năm 2019 – thời điểm trước đại dịch – đạt tổng cộng 312 giao dịch, theo dữ liệu của công ty Miller Samuel.

Mới đây, kỹ sư phần mềm Marc Andreesen đã thiết lập một kỷ lục ở California khi chi 177 triệu USD mua một dịch thự ở Malibu. CEO Brian Armstrong của Coinbase cũng trả 133 triệu USD để mua một dinh thự hiện đại gần “The One” ở Bel Air.

Công ty môi giới cho biết “The One” thu hút được sự quan tâm của một số khách hàng tiềm năng, bao gồm một nhân vật hoàng gia Saudi Arabia và một vị khách giàu có đến từ Trung Quốc. Họ dự kiến dinh thự sẽ sớm nhận thêm sự quan tâm của các triệu phú tiền ảo.

Với diện tích gần 10 nghìn mét vuông, dinh thự có 21 phòng ngủ và 42 phòng tắm, 7 đài phun nước, câu lạc bộ đêm, salon chăm sóc sắc đẹp đầy đủ dịch vụ, spa, rạp hát trong nhà cho 40 người, sàn bowling, hầm rượu 10.000 chai, garage cho 30 xe, bãi đậu trực thăng, đường chạy ngoài trời dài 130 mét, nhà khách với ba phòng ngủ, bể bơi vô cực…

Một phần do The One và các siêu dinh thự khác gần đó, luật xây dựng của địa phương đã thay đổi trong những năm gần đây để ngăn không cho những ngôi nhà siêu lớn như vậy xuất hiện thêm trong vùng. Các nhà môi giới nói rằng điều này càng khiến giá trị của “The One” tăng thêm.

Dưới đây là những hình ảnh về siêu dinh thự “The One” do hãng tin CNBC ghi lại:

Bên hông của dinh thự là một thảm cỏ dài 120 có thể sử dụng như một đường chạy.

Phòng khách chính với tầm nhìn rộng thoáng ra toàn bộ thành phố Los Angeles.

Bao quanh dinh thự là một mương nước lớn.

Phòng ăn chính trong dinh thự The One.

Toàn cảnh The One nhìn từ trên cao được ví như một "trạm vũ trụ".

Salon chăm sóc sắc đẹp trong dinh thự.

Phòng ngủ chính của dinh thự.

Sân tập golf trên sân thượng của The One.

Sàn chơi bowling trong dinh thự.