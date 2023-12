DNSE được vinh danh top 10 sản phẩm dịch vụ công nghệ 2023

Sở hữu hệ thống sản phẩm chứng khoán số dẫn đầu trong trào lưu chuyển đổi số của ngành chứng khoán, đáp ứng tiêu chí trọng tâm của chương trình Tin Dùng Việt Nam 2023: “Thiết yếu thiết thực - Tiên phong đột phá”, đó là lý do Chứng khoán DNSE được Hội đồng bình chọn cùng người tiêu dùng đánh giá cao và vinh danh trong Top 10 sản phẩm - dịch vụ công nghệ tại Ngày hội Tiêu dùng - Lễ Công bố & Vinh danh Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2023.

Đây là sự kiện thường niên có bề dày lịch sử 17 năm, được khởi xướng và thực hiện bởi Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy từ năm 2006 đến nay. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Công Thương, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam... cùng các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Theo đó, tiêu chí đánh giá và bình chọn của chương trình tập trung vào yếu tố tiện lợi, giúp ích trực tiếp cho người tiêu dùng. Năm nay, chương trình Tin Dùng đặc biệt chú trọng các sản phẩm, dịch vụ đi đầu trong việc áp dụng công nghệ mới, mạnh dạn số hóa để tối ưu quá trình vận hành, sản xuất, quản lý cũng như marketing hiệu quả.

Với định vị là một công ty chứng khoán công nghệ, Chứng khoán DNSE là đơn vị đi đầu số hoá toàn diện sản phẩm chứng khoán trên nền tảng Entrade X by DNSE, nhằm thực hiện định hướng xuyên suốt “Đơn giản hoá đầu tư cho người Việt”.

Một trong những cải tiến công nghệ của DNSE mang tính bước ngoặt với cách thức vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam phải kể đến hệ thống quản trị và cho vay theo từng giao dịch, từng lệnh riêng lẻ (Margin Deal). Ra mắt cách đây 1 năm, ưu điểm nổi trộị của Margin Deal là hiệu quả về sự linh hoạt và quản rủi ro. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các gói vay, tỷ lệ vay khác nhau cho từng mã cổ phiếu theo nhu cầu, đồng thời tránh tối đa rủi ro bị bán chéo cổ phiếu tốt trong danh mục khi bị call margin nhờ việc quản trị theo từng giao dịch. Những lợi thế này giải quyết hạn chế của mô hình cũ – quản trị vay margin theo tổng tài khoản. Thêm vào đó, mọi thông số về giá hoà vốn, thuế phí được hiển thị minh bạch, giúp nhà đầu tư dễ dàng đánh giá hiệu quả của giao dịch.

Hướng đến sự tiện lợi, chủ động cho nhà đầu tư, DNSE cũng là đơn vị tiên phong đưa ra sản phẩm Môi giới ảo (AI Broker), bắt kịp với xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tài chính trên thế giới. Trên thị trường chứng khoán, việc cập nhật thông tin một cách chính xác, tức thời từ Môi giới ảo giúp nhà đầu tư giảm thiểu hữu hiệu việc lãng phí cơ hội đầu tư.

Đặc biệt nhất, môi giới ảo trên ứng dụng Entrade X by DNSE có thể giao tiếp với nhà đầu tư như một người bạn đồng hành, giúp phân tích thị trường, cổ phiếu theo nhu cầu cá nhân với số liệu cập nhật real-time (theo thời gian thực) dưới hình thức chatbot. Mô hình này được xây dựng như “Chat GPT” của ngành chứng khoán”, với công suất phục vụ hàng ngàn nhà đầu tư ở một thời điểm, với khuyến nghị đầu tư đa dạng trường phái, khách quan, và đặc biệt là phục vụ cá nhân hoá theo nhu cầu từng nhà đầu tư.

Tính năng chat bot của DNSE có thể hỗ trợ thần tốc cho nhà đầu tư về thông tin thị trường và khuyến nghị đầu tư đa dạng trường phái.

Cùng với đó, là đơn vị giữ vị thế đi đầu trong trào lưu kết nối API ngành tài chính, DNSE đã tối ưu được hoạt động mở rộng khách hàng, khi liên kết với các đối tác ngành dữ liệu, ví điện tử, phân tích tài chính… cung cấp trải nghiệm “một chạm” cho nhà đầu tư. Nổi bật, sản phẩm tài khoản chứng khoán DNSE hợp tác với ví điện tử ZaloPay đã thu hút hơn 330.000 khách hàng chỉ trong hơn 3 tháng sau khi ra mắt, nhờ sự tiện lợi, tích hợp cung cấp thông tin chứng khoán, khuyến nghị đầu tư chỉ trong một nền tảng.

Trong năm qua, DNSE liên tục lọt top dẫn đầu thị phần tài khoản mở mới toàn thị trường. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, công ty đạt gần 501 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 163 tỷ, tăng 349% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 130,9 tỷ đồng, tăng 334% so với cùng kỳ.

Nhờ những bước tiến nổi bật về công nghệ, cũng trong năm nay, DNSE từng giành cú đúp giải thưởng quốc tế danh giá Asian Banking & Finance với 2 hạng mục: “Nền tảng chứng khoán của năm” và “Sản phẩm đầu tư đột phá của năm”. Đồng thời DNSE cũng lọt Top 10 Thương hiệu mạnh - Tiên phong đổi mới sáng tạo” tại chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2023.

Với giải thưởng Top 10 sản phẩm dịch vụ công nghệ tại chương trình Tin Dùng Việt Nam 2023, một lần nữa công ty chứng khoán công nghệ DNSE khẳng định tiềm năng và hiệu quả của việc đón đầu, dẫn sóng công nghệ trong tài chính, chứng khoán.