Doanh nghiệp giáo dục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế 2020

Năm 2020 dịch Covid-19 đã tạo ra những khó khăn chưa từng có cho Việt Nam và toàn cầu, nhưng cũng là cơ hội để những doanh nghiệp có nội lực thực sự bật lên khẳng định vị trí trên thị trường. Ocean Edu là một trong những doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu trong các trung tâm Anh ngữ tại Việt Nam, là điểm sáng trong bức tranh kinh tế năm 2020 nhiều gian nan, thách thức.

Ngày 12/12 vừa qua, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đã được vinh danh trong Top 100 Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2020 - Giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những đơn vị, công ty, doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, uy tín. Đối mặt với năm 2020 nhiều thách thức, Ocean Edu đã vững vàng khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo Anh ngữ số một tại Việt Nam với nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách dạy và học.

OCEAN EDU - HƠN 13 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG GIÁO DỤC VIỆT NAM

Được thành lập từ năm 2007, Ocean Edu hiện có hơn 100 chi nhánh đào tạo tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Sở hữu đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài với nghiệp vụ sư phạm cao, Ocean Edu đã đào tạo thành công hơn 1.000.000 học viên, các em đã giành được nhiều giải thưởng trong các kì thi Tiếng Anh quốc gia và quốc tế.

Ocean Edu Việt Nam đồng thời được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín về giáo dục như: Tổ chức Giáo dục uy tín tại Việt Nam năm 2015, Top 10 thương hiệu tin cậy Việt Nam năm 2018, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2019-2020 các tỉnh Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ninh…, là đơn vị được Hội đồng khảo thí Cambridge Anh quốc ủy quyền tổ chức và cấp chứng chỉ Cambridge tại Việt Nam.

Thầy Đỗ Ngọc Hưng - Phó Tổng giám đốc Ocean Edu Việt Nam (chính giữa) nhận Giải thưởng Top 100 sản phẩm - dịch vụ tin dùng Việt Nam 2020.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, Ocean Edu cũng không ngừng duy trì những hoạt động cộng đồng, đóng góp cho xã hội như: Đồng hành cùng Bộ Giáo trong việc xây dựng phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả mùa dịch, trao tặng hàng ngàn học bổng tiếng Anh miễn phí hỗ trợ học sinh khó khăn,... Mới đây nhất, chiến dịch "Hướng về miền Trung thương yêu" do Ocean Edu phát động nhằm san sẻ khó khăn với đồng bào sau cơn bão lịch sử đã thu hút được đông đảo sự quan tâm từ các mạnh thường quân; tiếp thêm động lực - thắp sáng ước mơ đến trường cho hàng chục ngàn học sinh tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

ĐÓN ĐẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP SỐ - CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

Đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0, Ocean Edu tiên phong áp dụng công nghệ số hóa tiên tiến vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Các hoạt động trong lớp học được thiết kế đa dạng, minh họa kiến thức sinh động thông qua hình ảnh, âm nhạc, trò chơi, truyện kể giúp trẻ học mà chơi, chơi mà học.

Điểm ưu việt trong chất lượng chương trình học tại Ocean Edu đó là việc áp dụng công nghệ hiện đại và hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS - công cụ quản lý học viên, giáo trình, kết nối và tăng cường tương tác giữa phụ huynh, giáo viên mọi lúc, mọi nơi. Dữ liệu về quá trình học tập của học viên bao gồm thời lượng học tập trên lớp, thời lượng học tập tại nhà, nhận xét của giáo viên, kết quả kiểm tra đều được ghi nhận và phân tích, từ đó xây dựng lộ trình học tập phù hợp với từng học viên, giúp học viên tiến bộ vượt trội. Chương trình học ưu việt này đã thể hiện điểm tích cực khi Ocean Edu áp dụng học online thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Ông Nguyễn Văn Thưởng - Phó Tổng giám đốc Tuyển sinh Ocean Edu khẳng định: "Công nghệ là giải pháp then chốt cho định hướng học tập tương lai. Phương pháp giảng dạy trực tuyến không mới tuy nhiên để đem lại hiệu quả thiết thực cho người học, Ocean Edu chú trọng 4 tiêu chí trong xây dựng chương trình đó là: Nền tảng cập nhật - Giáo trình tiên tiến - Đào tạo liên tục - Giám sát hiệu quả. Chính vì vậy, chương trình học Online tại Ocean Edu đã trở thành giải pháp học tập thông minh mang lại trải nghiệm an toàn, hữu ích và đặc biệt là có thể tối ưu chi phí cho khách hàng".

Thành công của Hệ thống Anh ngữ Ocean Edu trong suốt chặng đường phát triển vừa qua cũng như Giải thưởng danh giá Sản phẩm - Dịch vụ Tin dùng Việt Nam 2020 sẽ là động lực to lớn trong mục tiêu chiến lược trở thành tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam, góp phần phát triển nền giáo dục tiếng Anh nước nhà và nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế.

Với sự chú trọng và quan tâm về chất lượng đào tạo, quy chuẩn quy trình từ con người đến cơ sở vật chất cùng với sự hợp tác của mỗi học viên và phụ huynh, Ocean Edu cam kết mang đến cho người học những sản phẩm tốt nhất, chương trình học theo chuẩn quốc tế bằng chính tinh thần trách nhiệm, sự trân trọng và tình yêu đối với con người và xã hội Việt Nam.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 1900 6494

Website: www.ocean.edu.vn

Ocean Edu áp dụng công nghệ số và giải pháp đào tạo trực tuyến tân tiến hàng đầu thế giới.