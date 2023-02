Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 6-2023

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 6-2023.

Với 2 kỳ nghỉ quan trọng và dài nhất trong năm là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán diễn ra trọn trong tháng, càng khiến cho những đặc thù của kinh tế tháng 1 phản ánh rõ nét hơn qua các con số.

Thêm vào đó, tình hình thế giới tháng 1 tiếp tục phức tạp, khó lường. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại mang lại nhiều cơ hội, như khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu thế tích cực trong bối cảnh số ngày làm việc tháng 1/2023 chỉ bằng 2/3 so với tháng trước và cùng kỳ.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm (thu ngân sách Nhà nước tháng 1 đạt tăng 12,3% so với dự toán và 8,1% so với cùng kỳ; xuất siêu 3,6 tỷ USD; an ninh lương thực, an ninh năng lượng được bảo đảm; cung ứng lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu). Thị trường tiền tệ, ngân hàng ổn định, sức ép điều hành tỷ giá, lãi suất tuy còn khó khăn nhưng giảm dần.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu phát triển ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng, được mùa, được giá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 tăng 20% so năm 2022 và tăng 34,2% so với 2019. Vốn FDI đăng ký mới gấp 3,1 lần, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam...

Trong số báo ra sáng thứ Hai, ngày 6-2-2023, Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ dành trọn chuyên mục Tiêu điểm để phản ánh, phân tích về bức tranh Kinh tế Việt Nam tháng 1-2023 qua những con số cũng như những gợi ý về các giải pháp cho những tháng tới đang được dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi.

Bao gồm các bài viết:

- Kiểm soát biến động giá bất thường ngay từ đầu năm. (Ánh Tuyết – Tiến Dũng).

- Khai xuân, sản xuất công nghiệp gặp khó khăn. (Mạnh Đức).

- Khởi động cho mục tiêu xuất khẩu 2023. (Huyền Vy).

- Áp lực lạm phát trong năm 2023 sẽ không quá lớn. (Hương Loan).

- Ngành giao thông vận tải giải ngân nguồn vốn kỷ lục. (Anh Tú).

- Bổ sung nguồn “năng lượng” giúp doanh nghiệp vượt khó. (Ngân Hà).

Cùng nhiều bài viết hấp dẫn khác:

- "Cẩm nang" phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Nguyễn Quốc Uy).

- Điều kiện kinh doanh bất lợi, các ngân hàng vừa và nhỏ đối mặt với rủi ro. (Anh Nhi).

- "Cửa sáng"phục hồi thị trường trái phiếu doanh nghiệp. (Tuyết Nhi).

- Ngân hàng được nới “vòng kim cô” tỷ lệ an toàn vốn. (Vũ Phong).

- Giá nhà ở đi ngang nhưng giao dịch có xu hướng giảm. (Phan Dương).

- Vượt khó, doanh nghiệp chủ động biến nguy thành cơ. (Khánh Vy – Hoàng Việt).

- Phát triển xanh: Sự sống còn của doanh nghiệp. (Lưu Hà).

- Nhiều thách thức với ngành da giầy trong năm mới. (Song Hà).

- Triển khai thực hiện “Năm dữ liệu số Việt Nam”. (Thủy Diệu – Đức Phan – Hồng Vinh).

- Trung Quốc tái mở cửa: Cú huých cả về tăng trưởng và lạm phát. (An Huy).

- Tăng thuế có san bằng được nghịch lý giàu – nghèo? (Lý Hà).