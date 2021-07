Dot Property Vietnam Awards 2021: Nhiều doanh nghiệp và dự án tiềm năng

Như mọi năm, mỗi lần quay trở lại, Dot Property Vietnam Awards luôn nhận được sự quan tâm, dự đoán, bàn luận sôi nổi về việc những doanh nghiệp và dự án xuất sắc nào sẽ được tôn vinh.

Novaland Group: Ứng viên nặng ký với tinh thần kiến tạo xu hướng bền vững

Trước cuộc khủng hoảng về y tế khiến cộng đồng chuyển mối quan tâm đến các giải pháp về sức khỏe toàn diện về thể chất và tinh thần, Novaland Group đã đón đầu xu hướng bằng nhiều đại dự án giúp duy trì hoạt động của thị trường như NovaWorld Phan Thiết, Aqua City, NovaWorld Hồ Tràm...

Cụ thể, Novaworld Phan Thiết nổi bật với những giá trị mang tính biểu tượng về dự án phức hợp nghỉ dưỡng có quy hoạch tổng thể tốt nhất, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch biển cho Phan Thiết; Aqua City cũng xuất sắc được đề cử giải thưởng Best Sustainable Township Development Vietnam 2021 và Best Green Township Development Vietnam 2021 với những giải pháp cho sự thiếu hụt không gian sống xanh thời hiện đại;

Và cuối cùng, Novaworld Hồ Tràm cùng sự cộng hưởng giữa vẻ đẹp thiên nhiên rừng - biển nguyên sơ, và thiết kế ấn tượng mang âm hưởng xứ xở thần tiên, cũng không nằm ngoài dự đoán khi được đề cử cho Best Luxury Resort Villa Architecture Design Vietnam 2021 và Best Resort and Entertainment Complex Vietnam 2021.

Tập đoàn Danh Khôi: Nâng tầm vị thế bằng các thương vụ M&A thành công và tăng cường hợp tác quốc tế

Tập đoàn Danh Khôi chính thức tham gia vào đường đua đến danh hiệu Breakthrough Developer Vietnam 2021 bằng những dấu ấn đột phá trên thị trường bất động sản. Trong năm 2020, Danh Khôi đã M&A thành công 6 dự án, đều là “đất vàng” đắc địa ở các thành phố, thủ phủ du lịch lớn của Việt Nam.

Với gần 15 năm kinh nghiệm, tiềm lực tài chính vững mạnh cùng đội ngũ bán hàng hơn 1.500 nhân sự và 30 công ty thành viên, Tập đoàn Danh Khôi đã mở rộng quy mô hoạt động trong chuỗi giá trị bất động sản, từ phát triển quỹ đất sạch, đầu tư và phát triển dự án, tiếp thị và phân phối cho đến quản lý vận hành.



Gần đây, Danh Khôi đẩy mạnh hợp tác với các thương hiệu danh tiếng từ Nhật Bản như G-7 Holdings, Anabuki, Sanei Architecture Planning,… Sự hậu thuẫn về dòng vốn, kinh nghiệm của đối tác Nhật cùng triết lý kinh doanh “chân thành, chia sẻ để cùng thành công”, Tập đoàn sẽ phát triển những dự án chất lượng vượt trội cho thị trường Việt Nam.

DKRA Vietnam: Đơn vị ghi dấu ấn Việt Nam trên trường quốc tế

Từng hiện thực hóa giấc mơ “mang chuông đi đánh xứ người” của bất động sản Việt Nam, cũng không quá khó hiểu khi DKRA Vietnam nhận được cùng lúc 3 đề cử: Vietnam Real Estate Persons of The Year 2021 - Mr. Pham Lam dành cho những nhân vật truyền cảm hứng nhất trong dịch vụ môi giới bất động sản, Vietnam's Best Real Estate Agencies 2021 và Vietnam’s Best Property Consultancy Firms 2021.



Có thể nói cho đến nay, DKRA Vietnam là công ty Việt Nam đầu tiên và cũng là xuất sắc cung cấp chuỗi giá trị toàn diện và đồng bộ cho nghiên cứu - phát triển (R&D) trên thị trường, đóng góp không ít vào sự phát triển toàn diện của hệ sinh thái bất động sản nước nhà.

Tập đoàn Hưng Thịnh: “Ông lớn” kỳ cựu với gần 20 năm kinh nghiệm phát triển dự án

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land) là thành viên nòng cốt thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp) đã từng đại diện cho Việt Nam “ẵm” danh hiệu Best Residential Developer tại lễ trao giải mang tầm khu vực Đông Nam Á. Với tiềm lực tài chính và nhân lực vững mạnh, Tập đoàn Hưng Thịnh đã quay trở lại Dot Property Vietnam Awards 2021 với những thành tích xuất sắc hơn.

Tập đoàn Hưng Thịnh - Đối thủ nặng ký với loạt giải thưởng Best Innovative Contractor Vietnam, Best Innovation and Technology Vietnam và Vietnam Real Estate Persons of The Year 2021

Bên cạnh việc phát triển kinh doanh bền vững, thời gian qua, Tập đoàn Hưng Thịnh còn dành nguồn kinh phí lớn nhằm hỗ trợ các hoạt động xây dựng cộng đồng và an sinh xã hội.

Cát Tường Group: Nhà đầu tư phát triển bất động sản bền vững và nhân văn

Ứng cử viên sáng giá dành cho giải thưởng Best Developer Southern Vietnam lần này là Cát Tường Group - Nhà đầu tư, phát triển bất động sản uy tín, chuyên nghiệp trên thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực phía Nam.

Thành lập từ năm 2011, đến nay Cát Tường Group đã tròn vẹn 10 năm xây dựng và phát triển; là đơn vị tiên phong trong việc đầu tư, xây dựng các dự án, khu đô thị có hạ tầng hoàn thiện, tiện ích dịch vụ đầy đủ, pháp lý minh bạch, giá bán hợp lý, góp phần vào công cuộc mở mang, phát triển diện mạo các đô thị trẻ trên khắp cả nước.

Được biết, ngoài lợi thế vốn có từ mảng bất động sản Dân dụng, Tập đoàn này cũng đã "lấn sân" sang mảng bất động sản Công nghiệp và bất động sản Thương mại, tiến tới trở thành nhà đầu tư, phát triển bất động sản tích hợp, bền vững và nhân văn.



Ngoài những tên tuổi trên, danh sách đề cử của Dot Property Vietnam Awards còn chào đón sự xuất hiện của rất nhiều cái tên nổi bật khác như: Công ty Đạt Phương, Hưng Vượng Developer, BCG Land, TNR Holdings Vietnam, Sunshine Homes, Kim Oanh Group, Onsen Fuji, DojiLand...

