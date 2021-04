Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đã nhấn mạnh điều này về nền tảng họp trực tuyến eMeeting chính thức được giới thiệu tại "Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam" do Bộ TT&TT tổ chức ngày 16/4.



Ông Dũng cho rằng, "việc eMeeting được ra mắt ngày hôm nay là lời khẳng định mạnh mẽ rằng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ không bỏ cuộc, và dám đón nhận các thử thách để khát vọng Make in Viet Nam sẽ thành hiện thực. Cơ hội thực sự chỉ đến với ai dám đón nhận những thử thách mới, nếu bạn không dám mạo hiểm với những điều không bình thường, bạn sẽ mãi chôn chân với những điều bình thường".

Giải pháp eMeeting được phát triển bởi sự hợp tác giữa Tập đoàn AIC và Tập đoàn Bkav, trang bị hệ thống bảo mật 9 lớp, nén dữ liệu tối ưu, hỗ trợ cuộc họp trực tuyến với số lượng lên tới 200 điểm cầu, cung cấp chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt ngay cả trong điều kiện mạng yếu. eMeeting có đầy đủ các tính năng cần thiết của cuộc họp như đặt lịch, nhắc lịch, chia sẻ tài liệu, chia sẻ màn hình, chia sẻ video trực tuyến, quản lý, điều hành cuộc họp, biểu quyết…

Nhà phát triển cho biết eMeeting được thiết kế với hệ thống bảo vệ lên tới 9 lớp bảo mật, bao gồm bảo vệ kênh truyền; tường lửa; bảo vệ đầu cuối; mã hóa điểm cuối; mã hóa lưu trữ, cơ sở dữ liệu; an ninh ứng dụng; an ninh thiết bị và xác thực người dùng. Với hệ thống bảo mật này, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng, không phải lo ngại các vấn đề mất an ninh khi họp trực tuyến như bị lộ nội dung cuộc họp hay có người lạ xâm nhập phòng họp như một số giải pháp nước ngoài đã gặp phải.

Với eMeeting, những bài toán khó về học trực tuyến, họp trực tuyến, khám chữa bệnh trực tuyến đã có lời giải bởi chính các kỹ sư Việt Nam, giải pháp Make in Việt Nam. Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Bkav thông tin, giải pháp đã triển khai học trực tuyến tại 14 trường của 5 tỉnh, thành phố với 12.000 tài khoản, hỗ trợ hàng triệu lượt học trực tuyến. Bên cạnh đó, eMeeting cũng được sử dụng để các bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tư vấn, giải đáp thắc mắc cho người dân các vấn đề về COVID-19…

Đặc biệt, tại kỳ họp trực tuyến đầu tiên trong lịch sử của Quốc hội Việt Nam, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, ứng dụng họp trực tuyến eMeeting đã được các Đại biểu Quốc hội sử dụng để họp từ xa. Đại biểu thậm chí có thể họp thông qua thiết bị máy tính bảng iPad tại phòng làm việc của mình ở địa phương, với chất lượng âm thanh hình ảnh đủ tiêu chuẩn mà không cần phải đến phòng họp trang bị thiết bị chuyên dụng.