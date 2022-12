EVN có 02 sản phẩm đạt giải thưởng công nghệ số “Make in Viet Nam”

Tại Lễ công bố và trao giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam 2022 thuộc khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, ngày 8/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vinh dự có 02 sản phẩm công nhận là sản phẩm Make in Viet Nam.

Sản phẩm công nghệ số "Make in Viet Nam 2022" là giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, được Bộ Thông tin và Truyền thông xét và trao tặng hằng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Sau gần 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận hơn 218 hồ sơ tham gia giải thưởng.

Qua quá trình chọn lọc và chấm giải, có 02 sản phẩm của EVN đã được công nhận Make in Viet Nam năm 2022. Cả 2 sản phẩm này đã được nghiên cứu, phát triển, sản xuất bởi Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Sản phẩm công tơ điện tử thông minh đạt Top 10 sản phẩm Make in Viet Nam, hạng mục sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số.

Đây là sản phẩm do đội ngũ kỹ sư EVNCPC tự nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, sản xuất đưa vào sử dụng từ năm 2000 đến nay với 28 chủng loại công tơ điện tử 1 pha, 3 pha, 1 biểu giá, nhiều biểu giá được phát triển. Các sản phẩm đáp ứng tất cả nhu cầu đo đếm điện năng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với tiêu chuẩn đo lường, hợp chuẩn hợp quy của Việt Nam.

Sản phẩm trạm sạc nhanh cho xe ô tô điện đạt Top 10 sản phẩm Make in Viet Nam hạng mục sản phẩm số tiềm năng. Đây là thành quả của đội ngũ các kỹ sư cán bộ kỹ thuật của EVNCPC nghiên cứu chế tạo.

Đến nay, Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung đã triển khai lắp đặt trạm sạc cho 13 Công ty Điện lực thành viên và hợp tác thử nghiệm trạm sạc xe điện kết nối với hệ thống điện mặt trời với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL).

Trạm sạc nhanh cho xe ô tô với các tính năng: nhiều chế độ sạc, sạc song song 2 vòi cùng một lúc, thiết kế theo hướng module hóa, hỗ trợ tiêu chuẩn sạc khác nhau, kết nối cổng thanh toán VNPay, quản lý mạng lưới trạm sạc và trạng thái hoạt động. Trạm sạc xe điện góp phần giảm chi phí nhiên liệu cho người sử dụng xe ô tô; tiết kiệm chi phí khi mua thiết bị ngoại nhập; giảm ô nhiễm môi trường; tạo cơ sở hạ tầng kích cầu cho việc phát triển xe ô tô điện...

Bên cạnh 02 sản phẩm đã được vinh dự giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam 2022, EVN đã và đang triển khai tích cực thực hiện chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực công tác của toàn Tập đoàn theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ, đồng thời cũng góp phần cung cấp dịch vụ điện cho khách hàng và người dân với chất lượng ngày càng hoàn thiện.