Eximbank triển khai chương trình khuyến mại “Thanh toán mê ly, hoàn tiền như ý”

Theo thông tin từ ngân hàng Eximbank, từ nay đến hết ngày 31/12/2022, ngân hàng này triển khai chương trình khuyến mại “Thanh toán mê ly, hoàn tiền như ý” dành khách hàng mở thẻ tín dụng mới và khách hàng hiện hữu sử dụng thẻ tín dụng của Eximbank dùng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ sẽ được hoàn tiền tối đa 30% trên giao dịch.

Chương trình có tổng giải thưởng lên đến 910.000.000 đồng với 2.940 giải, trong đó Thẻ tín dụng phát hành mới và phát sinh giao dịch là 1.980 giải, trị giá 630.000.000 đồng; và Thẻ tín dụng hiện hữu và phát sinh giao dịch là 900 giải, trị giá 200.000.000 đồng.

Đặc biệt, vào các ngày 11/11 và ngày 12/12/2022, chương trình sẽ dành ra 60 giải thưởng với trị giá lên đến 80.000.000 đồng.

Ngoài chương trình nói trên, Eximbank cũng đang triển khai chương trình khuyến mại “Trợ cấp ngày vàng - Nhận ngàn ưu đãi”. Theo đó, từ nay đến hết ngày 17/01/2023, Eximbank giảm ngay 50% phí chuyển tiền mục đích trợ cấp thân nhân vào “2 ngày vàng” duy nhất đó là thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trong suốt thời gian triển khai chương trình.

Mức phí hiện hành Mức phí ưu đãi 0,25%/số tiền chuyển, tối thiểu 5USD 0,125%/số tiền chuyển, tối thiểu 5USD; Phí ưu đãi không bao gồm điện phí, phí ngân hàng nước ngoài và thuế giá trị gia tăng (VAT).

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, Eximbank luôn tự hào cung cấp dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài tốt nhất tại thị trường Việt Nam.

Mạng lưới rộng khắp toàn quốc cùng nền tảng công nghệ tốt nhất, Eximbank tự tin mang tới cho Quý khách hàng trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền quốc tế dễ dàng, nhanh chóng, an toàn và quy trình thủ tục đơn giản cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Có thể nói, trong vòng 1 năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh của Eximbank đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Eximbank đang nỗ lực trở lại là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của Eximbank trong 9 tháng đầu năm đều có sự tăng trưởng hết sức ấn tượng so với năm 2021.

Theo đó, tổng tài sản đạt 183.674 tỷ đồng (tăng 10,8% so với đầu năm), huy động vốn từ khách hàng đạt 145.261 tỷ đồng (tăng 5,7% so với đầu năm), dư nợ tín dụng đạt 127.522 tỷ đồng (tăng trưởng 10,3% so với đầu năm, trong đó không phát sinh cấp tín dụng là các trái phiếu doanh nghiệp).

Lợi nhuận trước thuế đạt 3.181 tỷ đồng, hoàn thành 127% kế hoạch lợi nhuận cả năm do Hội đồng quản trị giao phó. Tỷ lệ nợ xấu của Eximbank ghi nhận 1,86% (giảm so với mức 1,94% cuối năm 2021). Ngân hàng cũng đã cải thiện đáng kể các chỉ số sinh lời như ROA, ROE so với năm 2021.

Với cấu trúc bảng cân đối an toàn, hiệu quả về tài sản và nguồn vốn, Eximbank có nhiều thuận lợi và chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh.

* Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại:

Website: https://eximbank.com.vn/blog/uu-ai-va-khuyen-mai-90

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa kênh 24/7: 1800 1199

Email: contact@eximbank.com.vn