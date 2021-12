FPT cùng bất động sản Filmore xây dựng giá trị thương hiệu qua dự án chuyển đổi số

Theo đó, FPT IS sẽ cùng Filmore xây dựng một hệ sinh thái số hiện đại, giúp tối ưu hoạt động quản trị công ty, gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dự án này là một minh chứng cho quyết tâm theo đuổi mục tiêu xây dựng doanh nghiệp theo định hướng tốc độ và bền vững mà Filmore đã xác định. Việc sớm đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ thông tin và thiết lập hệ sinh thái số trong doanh nghiệp như Filmore được đánh giá là khá hiếm đối với các doanh nghiệp trẻ. Đây là cuộc đầu tư đòi hỏi không chỉ tầm nhìn xa và khát vọng mạnh mẽ, mà còn cần thực lực về tài chính và kiến thức để kiến tạo một doanh nghiệp hiện đại trong kỷ nguyên công nghệ.

Dự án SAP ERP và chuyển đổi số mà FPT IS triển khai cho Filmore ứng dụng bộ giải pháp chuyên biệt cho ngành bất động sản do FPT IS phát triển trên nền tảng SAP S/4HANA, có khả năng đáp ứng đầy đủ chuỗi giá trị và quy trình nghiệp vụ phức tạp của ngành. Qua đó, Filmore sẽ được trang bị các giải pháp quản lý chuyên sâu bao gồm tài chính kế toán, quản lý vòng đời dự án, quản lý chất lượng dự án, quản trị quan hệ khách hàng… Đồng thời, hệ thống này còn giúp tích hợp giải pháp hợp đồng điện tử (FPT.eContract), giải pháp số hoá văn phòng không giấy…

Theo dự kiến, dự án này được triển khai và hoàn tất trong vòng 5 tháng tới. Sau khi được đưa vào sử dụng thông suốt, Filmore sẽ chính thức áp dụng các chính sách quản trị doanh nghiệp và kinh doanh hoàn toàn trên nền tảng số, nâng cao mức độ thuận tiện, hiệu quả cho cả nhân viên lẫn khách hàng và đối tác, tiến tới các mục tiêu phát triển bền vững và nhân văn hơn.

Ông Nguyễn Tấn Danh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Filmore, chia sẻ: “Ngay từ những bước đi đầu tiên, chúng tôi đã xác định chiến lược xây dựng một doanh nghiệp hiện đại, hiệu quả và tuân thủ các nguyên tắc phát triển bền vững. Việc triển khai sớm các dự án ứng dụng công nghệ thông tin như SAP ERP và chuyển đổi số nằm trong định hướng chiến lược đó.

Dự án này sẽ giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí và quản lý rủi ro. Khi ứng dụng công nghệ hiện đại, chúng tôi cũng có thêm công cụ để tạo môi trường dịch vụ tối ưu cho khách hàng và đối tác, không chỉ khiến họ thuận tiện hơn khi tương tác với chúng tôi mà còn trải nghiệm nhiều giá trị mới mẻ hơn. Trong tương lai gần, với nền tảng số hóa này, Filmore sẽ tiến đến các mục tiêu mới về phát triển như nâng cao tốc độ hoạt động, nâng cấp chất lượng nhân sự và cả các mục tiêu vì môi trường như văn phòng không giấy..."

Ông Nguyễn Tấn Danh cũng nhấn mạnh: "Filmore theo đuổi triết lý high-touch (cảm xúc cao) và đang phát triển những dự án bất động sản high-touch rất khác biệt. Công nghệ cao (high-tech) cũng sẽ là một điều kiện để chúng tôi kiến tạo những sản phẩm high-touch đúng nghĩa trong phong cách sống đô thị hiện đại".

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng giám đốc Công ty Hệ thống Thông tin FPT chia sẻ: “Filmore làm việc với rất nhiều đối tác khách hàng ở nước ngoài, FPT có thể giúp Filmore xóa bỏ trở ngại khoảng cách địa lý bằng các giải pháp số hóa tối ưu. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp đội ngũ nhân lực tốt nhất, năng lực triển khai mạnh nhất và am hiểu quy trình nghiệp vụ nhất để đồng hành cùng với Filmore trong hành trình xây dựng một hệ thống quản trị hiện đại, chuẩn mực quốc tế, tinh gọn và tích hợp, qua đó, giúp Filmore đạt được những bước phát triển bền vững, đem lại chất lượng phục vụ vượt trội cho khách hàng. Dự án cũng sẽ giúp FPT IS tiếp tục làm giàu kinh nghiệm tư vấn và triển khai các giải pháp quản trị cho lĩnh vực xây dựng - bất động sản, khẳng định năng lực chuyên sâu của chúng tôi trong lĩnh vực khó này”.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng giám đốc SAP Việt nam cho biết: Việc triển khai dự án thành công là một nhiệm vụ khó khăn và đầy thách thức. Dự án yêu cầu Filmore phải thay đổi để chấp nhận những khác biệt so với những gì Filmore đang vận hành cũng như chấp nhận cái mới, những thông lệ chuẩn mà các doanh nghiệp trên thế giới đã và đang áp dụng. Tuy nhiên với kinh nghiệm của SAP, những thông lệ đó chắc chắn sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của Filmore.

Tôi mong rằng hành trình chuyển đổi số này của Filmore sẽ vẫn tiếp tục, bởi bối cảnh thị trường vẫn luôn thay đổi, trải nghiệm khách hàng, hệ sinh thái xung quanh vẫn luôn thay đổi. Vì thế Filmore là một doanh nghiệp trẻ và đang phát triển thì sự thay đổi luôn là mục tiêu cần thiết. SAP mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Filmore và có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong tương lai.”

Xuất phát từ năng lực và kinh nghiệm được đúc kết từ nhiều dự án triển khai thành công cho các công ty hàng đầu lĩnh vực xây dựng - bất động sản như Coteccons, Phát Đạt, TNR, An Gia… FPT IS đã chứng minh được tính thực tiễn khi áp dụng và hiệu quả to lớn mà bộ giải pháp tổng thể chuyên ngành xây dựng - bất động sản dựa trên nền tảng SAP mang lại.

FPT IS được đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực giải pháp ERP cho khối doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.Trong lĩnh vực ERP nói chung, FPT IS hiện có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn và triển khai ERP thành công cho hơn 250 doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Châu Á như: Gas Bangladesh, Laos Electronic, Vietcombank, Tân Thanh Container, Vinasoy, Aeon Mall, Nhựa Long Thành, Gỗ Trường Thành, Gỗ An Cường, Bộ Tài chính Việt Nam, Nhựa Bình Minh, Tập Đoàn Việt Úc…