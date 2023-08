FPT IS triển khai hệ sinh thái số toàn trình cho hoạt động kinh doanh của Shinhan Life Việt Nam

Cụ thể, FPT IS sẽ triển khai hệ sinh thái gồm các ứng dụng số (mega app) phục vụ hoạt động kinh doanh của Shinhan Life bao gồm: Trang thông tin dành cho tư vấn tài chính (Agency Portal), Hệ thống tuyển dụng trực tuyến (E-Recruitment System), Hệ thống nộp hợp đồng trực tuyến (E-Submission) và Hệ thống cấp hợp đồng trực tuyến (E-Contract).

Hệ thống là một hệ sinh thái chung, kết nối toàn bộ đội ngũ kinh doanh và thống nhất tất cả hoạt động từ tuyển dụng, đào tạo, nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, giao kết hợp đồng bảo hiểm hoặc trao đổi thông tin trực tiếp với khách hàng... chỉ trên một nền tảng công nghệ duy nhất. Hiện nay, Shinhan Life là đơn vị đi đầu trên thị trường bảo hiểm nhân thọ trong việc tích hợp tổng thể các hệ thống số phục vụ hoạt động kinh doanh vào một hệ sinh thái số duy nhất.

Theo báo cáo “Quan điểm của các giám đốc công nghệ năm 2023” từ Gartner, hơn một nửa các giám đốc công nghệ (CIO) trong lĩnh vực bảo hiểm thể hiện lập trường sẽ tiếp tục gia tăng đầu tư vào công nghệ trong năm 2023. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng doanh thu, cải thiện trải nghiệm khách hàng và quy trình hoạt động sẽ là ưu tiên hàng đầu của các lãnh đạo công nghệ ngành bảo hiểm.

Bước sang năm thứ hai hoạt động tại Việt Nam, Shinhan Life tiếp tục nỗ lực phát triển nguồn nhân lực, hướng tới sự chuyên nghiệp và cải thiện năng lực tư vấn để cung cấp cho khách hàng những giải pháp bảo hiểm nhân thọ phù hợp. Quyết định xây dựng một hệ sinh thái số thống nhất và chuyên nghiệp như hệ sinh thái số toàn trình thể hiện kỳ vọng của Shinhan Life trong hành trình thực hiện mục tiêu kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới.

“Shinhan Life rất vui khi có cơ hội được là đơn vị bảo hiểm nhân thọ tiên phong cùng FPT IS triển khai hệ sinh thái số toàn trình cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Với vị thế là đơn vị công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, FPT IS mang lại cho chúng tôi nhiều kỳ vọng về hiệu quả của dự án trong việc chuẩn hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, đào tạo, kết nối chặt chẽ các bộ phận kinh doanh, góp phần gia tăng trải nghiệm cho người dùng.

Dựa trên những hoạt động thực tế thông qua nền tảng công nghệ này, cấp quản lý sẽ dễ dàng nắm bắt các hoạt động của đội ngũ và có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng, chính xác. Chúng tôi tin rằng khi xây dựng được đội ngũ ngày càng chuyên nghiệp và vững mạnh, Shinhan Life sẽ sớm phát triển hoạt động kinh doanh, chinh phục được những mục tiêu tăng trưởng trong tương lai”, ông Bae Seung Jun - Phó Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ.

Ông Bae Seung Jun - Phó Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ hệ thống sẽ giúp doanh nghiệp chinh phục nhiều mục tiêu tăng trưởng trong tương lai.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng giám đốc FPT IS nhấn mạnh: “FPT IS rất vinh dự khi tiếp tục được đồng hành cùng Shinhan Life trong dự án triển khai hệ sinh thái số toàn trình cho hoạt động kinh doanh - bước đi tiên phong trong chuyển đổi số ngành bảo hiểm. Hệ thống sẽ tạo nên một nền tảng chung bao quát mọi hoạt động kinh doanh của Shinhan Life, là bàn đạp quan trọng để công ty phát triển đội ngũ vững mạnh, hướng tới chinh phục giá trị cao nhất trong ngành bảo hiểm: Tạo dựng niềm tin nơi khách hàng.

Đồng thời, đây cũng là sự tiếp nối cho hàng loạt dự án được FPT IS triển khai cho Shinhan Life trong gần 2 năm qua, bao gồm: FPT.iHRP, FPT.eLearning, FPT.eBiztrip, FPT.eInvoice…. Với kinh nghiệm đồng hành cùng Shinhan Life từ những ngày đầu, hiểu rõ bài toán của doanh nghiệp, FPT IS cam kết sẽ đầu tư nguồn lực và công nghệ, sát cánh cùng công ty hướng tới thành công chung. Dự án cũng một lần nữa khẳng định năng lực của FPT IS trong triển khai các dự án đặc thù cho ngành bảo hiểm”.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS cam kết công ty sẽ đầu tư nguồn lực và công nghệ, sát cánh cùng Shinhan Life hướng tới thành công chung.

Trước đó, vào tháng 3/2023, FPT IS đã triển khai thành công hệ thống giải pháp phần mềm đào tạo trực tuyến FPT.eLearning cho hệ thống kinh doanh của Shinhan Life - nền tảng quan trọng để hai bên hướng tới triển khai hệ sinh thái số cho hoạt động kinh doanh. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ Shinhan Life tối ưu hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp mạnh mẽ vào công cuộc chuyển đổi số của công ty, hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh của Shinhan Life trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

